Brest gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Stade Brestois 29 und Paris Saint-Germain stoßen am 13. September 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Ungeschlagene Gastgeber empfangen den Meister

Stade Brestois 29 empfängt Paris Saint-Germain im Stade Francis-Le Blé zum 4. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach dem ersten Saisonsieg will Brest seine ungeschlagene Bilanz auf nationaler Ebene vor heimischem Publikum verteidigen. Für PSG bietet die Reise in die Bretagne die unmittelbare Chance, nach einem Rückschlag zurückzuschlagen, bevor das Champions-League-Programm richtig Fahrt aufnimmt.

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Doumbia-Doppelpack der Piraten versenkt Le Havre

Stade Brestois 29 geht voller Selbstvertrauen in den Sonntag, nachdem am 3. Spieltag (5. September) ein 2:1-Auswärtssieg gegen Le Havre AC gelungen war. Mittelfeldspieler Kamory Doumbia ragte bei Brest heraus, eröffnete den Torreigen mit einem Elfmeter in der 12. Minute und erhöhte in der 51. Minute. Das Ergebnis baut auf zwei 2:2-Unentschieden in Folge gegen Le Mans FC und Toulouse FC auf, womit Brest nach drei Ligaspielen bei fünf Punkten steht.

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Monacos Aufholjagd verdirbt PSG den Abend im Parc des Princes

Paris Saint-Germain reist nach Westen und will sich neu justieren, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag (4. September) eine 1:2-Heimniederlage gegen die AS Monaco hinnehmen musste. Marquinhos brachte PSG mit einem Treffer in der 31. Minute zur Pause mit 1:0 in Führung, doch Monaco kam in der zweiten Halbzeit durch Tore von Flávio Nazinho und Stanis Idumbo zurück und holte sich alle drei Punkte. Nach zwei Unentschieden in Folge zum Auftakt gegen Stade Rennais (2:2) und LOSC Lille (2:2) steht die Mannschaft von Luis Enrique bei zwei Punkten und ist weiter auf der Suche nach dem ersten Ligasieg.

Allerdings zeigte sich Enriques Team unter der Woche in der Champions League wieder gnadenlos effizient und fegte Slovan Bratislava mit 6:1 vom Platz.

Härtetest unter Druck in der Bretagne

Historisch gesehen hatte PSG in diesem Duell die Vorteile auf seiner Seite, doch Brests gut organisierter Mittelfeldblock und das disziplinierte Umschaltspiel stellen eine ernsthafte Hürde dar. Brest wird versuchen, Kamory Doumbia und Ludovic Ajorque über Konter einzusetzen, während PSG auf Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia baut, um das Tempo im Zentrum zu kontrollieren und Brests Abwehrreihe zu knacken. Da schon früh in der Saison wichtiges Momentum auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startelfs

Brest: Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Teamnews & Kader

Brest geht ohne Brendan Chardonnet, Mamady Diambou und Kenny Lala in die Partie, die verletzungsbedingt fehlen, während Julien Lachuer keine Sperren zu berücksichtigen hat. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Bei PSG sind in den aktuellen Kaderdaten weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt. Luis Enrique kann personell aus dem Vollen schöpfen, auch wenn seine Personalentscheidungen in den vergangenen Wochen kritisch beäugt wurden, darunter die Entscheidung, Ousmane Dembele bei der Niederlage gegen Monaco auf die Bank zu setzen.

Form

Brest verbuchte in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage, erzielte neun Tore und kassierte sieben. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Sieg in Le Havre in der Ligue 1, zuvor gab es in der Liga jeweils ein 2:2 gegen Toulouse und Le Mans. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Nottingham Forest mit 0:2.

Die vergangenen fünf Spiele von PSG erzählen eine wechselhaftere Geschichte: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Zudem verlor PSG im Super Cup mit 0:1 gegen Lens, eröffnete diese Serie aber mit einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Die Unentschieden gegen Lille und Rennes in der Ligue 1 runden eine Phase ab, die zeigt, dass die Mannschaft national noch keine konstante Form gefunden hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 10. Mai 2026 in der Ligue 1 mit einem 1:0-Sieg von PSG im Parc des Princes. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann PSG alle fünf Partien, darunter zwei Siege in der Champions League mit einem Gesamtergebnis von 10:0. Brest hat in den vergangenen drei Begegnungen mit PSG noch kein Tor erzielt.