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Frankreich Ligue 1
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Brest gegen Paris Saint-Germain: Alles, was ihr vor dem Ligue-1-Spiel wissen müsst

Brest - Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Brest
Paris Saint-Germain

Umfassende Spielvorschau auf Stade Brestois 29 gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des 3. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Sonntagabend im Stade Francis-Le Blé.

Brest gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Francis le Blé

Stade Brestois 29 und Paris Saint-Germain stoßen am 13. September 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Ungeschlagene Gastgeber empfangen den Meister

Stade Brestois 29 empfängt Paris Saint-Germain im Stade Francis-Le Blé zum 4. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach dem ersten Saisonsieg will Brest seine ungeschlagene Bilanz auf nationaler Ebene vor heimischem Publikum verteidigen. Für PSG bietet die Reise in die Bretagne die unmittelbare Chance, nach einem Rückschlag zurückzuschlagen, bevor das Champions-League-Programm richtig Fahrt aufnimmt.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

Doumbia-Doppelpack der Piraten versenkt Le Havre

Stade Brestois 29 geht voller Selbstvertrauen in den Sonntag, nachdem am 3. Spieltag (5. September) ein 2:1-Auswärtssieg gegen Le Havre AC gelungen war. Mittelfeldspieler Kamory Doumbia ragte bei Brest heraus, eröffnete den Torreigen mit einem Elfmeter in der 12. Minute und erhöhte in der 51. Minute. Das Ergebnis baut auf zwei 2:2-Unentschieden in Folge gegen Le Mans FC und Toulouse FC auf, womit Brest nach drei Ligaspielen bei fünf Punkten steht.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

Monacos Aufholjagd verdirbt PSG den Abend im Parc des Princes

Paris Saint-Germain reist nach Westen und will sich neu justieren, nachdem die Mannschaft am 3. Spieltag (4. September) eine 1:2-Heimniederlage gegen die AS Monaco hinnehmen musste. Marquinhos brachte PSG mit einem Treffer in der 31. Minute zur Pause mit 1:0 in Führung, doch Monaco kam in der zweiten Halbzeit durch Tore von Flávio Nazinho und Stanis Idumbo zurück und holte sich alle drei Punkte. Nach zwei Unentschieden in Folge zum Auftakt gegen Stade Rennais (2:2) und LOSC Lille (2:2) steht die Mannschaft von Luis Enrique bei zwei Punkten und ist weiter auf der Suche nach dem ersten Ligasieg.

Allerdings zeigte sich Enriques Team unter der Woche in der Champions League wieder gnadenlos effizient und fegte Slovan Bratislava mit 6:1 vom Platz.

Härtetest unter Druck in der Bretagne

Historisch gesehen hatte PSG in diesem Duell die Vorteile auf seiner Seite, doch Brests gut organisierter Mittelfeldblock und das disziplinierte Umschaltspiel stellen eine ernsthafte Hürde dar. Brest wird versuchen, Kamory Doumbia und Ludovic Ajorque über Konter einzusetzen, während PSG auf Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia baut, um das Tempo im Zentrum zu kontrollieren und Brests Abwehrreihe zu knacken. Da schon früh in der Saison wichtiges Momentum auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startelfs

Brest: Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Teamnews & Kader

Brest vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. Lloristeam-logoK. LalaB. LockoB. Lockoteam-logoRaphaël Le Guenteam-logoK. DoumbiaMama BaldéMama Baldéteam-logoPathé MboupJ. ChotardJ. Chotardteam-logoH. MagnettiL. AjorqueL. AjorqueM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesA. HakimiA. HakimiFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Brest

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • J. Lachuer
  • Luis Enrique

Brest geht ohne Brendan Chardonnet, Mamady Diambou und Kenny Lala in die Partie, die verletzungsbedingt fehlen, während Julien Lachuer keine Sperren zu berücksichtigen hat. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Bei PSG sind in den aktuellen Kaderdaten weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt. Luis Enrique kann personell aus dem Vollen schöpfen, auch wenn seine Personalentscheidungen in den vergangenen Wochen kritisch beäugt wurden, darunter die Entscheidung, Ousmane Dembele bei der Niederlage gegen Monaco auf die Bank zu setzen.

Form

B29

B29 - Form

VEN
U2-2
NFO
N2-0
LEM
U2-2
TFC
U2-2
LEH
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

RCL
N1-0
REN
U2-2
LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Brest verbuchte in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage, erzielte neun Tore und kassierte sieben. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Sieg in Le Havre in der Ligue 1, zuvor gab es in der Liga jeweils ein 2:2 gegen Toulouse und Le Mans. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Nottingham Forest mit 0:2.

Die vergangenen fünf Spiele von PSG erzählen eine wechselhaftere Geschichte: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Zudem verlor PSG im Super Cup mit 0:1 gegen Lens, eröffnete diese Serie aber mit einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Die Unentschieden gegen Lille und Rennes in der Ligue 1 runden eine Phase ab, die zeigt, dass die Mannschaft national noch keine konstante Form gefunden hat.

Direkter Vergleich

Head to Head

BrestUnentschiedenParis Saint-Germain
0
0
5
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
END
Champions League
Brest badge
Brest
B29
0
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Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
END
2Erzielte Tore19
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 10. Mai 2026 in der Ligue 1 mit einem 1:0-Sieg von PSG im Parc des Princes. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann PSG alle fünf Partien, darunter zwei Siege in der Champions League mit einem Gesamtergebnis von 10:0. Brest hat in den vergangenen drei Begegnungen mit PSG noch kein Tor erzielt.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
RennesRennesREN
431085+310
S
S
S
U
2
AS MonacoAS MonacoASM
330051+49
S
S
S
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
S
S
U
4
LyonLyonOL
321062+47
S
U
S
5
LilleLilleLIL
321052+37
S
U
S
6
StraßburgStraßburgSTR
320187+16
S
S
N
7
BrestBrestB29
312065+15
S
U
U
8
LorientLorientLOR
31112204
S
N
U
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
N
S
U
10
LensLensRCL
310265+13
N
N
S
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
N
N
N
S
12
AngersAngersSCO
310245-13
N
S
N
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
N
U
U
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
U
N
U
15
NizzaNizzaNCE
302114-32
U
N
U
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
N
U
N
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
N
U
N
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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