Brest gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Stade Brestois 29 und Paris Saint-Germain treffen am 13. September 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) aufeinander.

Ungeschlagene Gastgeber empfangen den Champion

Stade Brestois 29 empfängt Paris Saint-Germain im Stade Francis-Le Blé zum 4. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach dem ersten Saisonsieg will Brest seine ungeschlagene nationale Bilanz vor den eigenen Fans verteidigen. Für PSG bietet die Reise in die Bretagne die unmittelbare Chance, nach einem Rückschlag zurückzuschlagen, bevor die Verpflichtungen in der Champions League in die heiße Phase gehen.

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Doumbia-Doppelpack der Piraten versenkt Le Havre

Stade Brestois 29 geht voller Selbstvertrauen in den Sonntag, nachdem am 3. Spieltag (5. September) ein 2:1-Auswärtssieg gegen Le Havre AC gelang. Mittelfeldspieler Kamory Doumbia war der herausragende Mann bei Brest, brachte sein Team in der 12. Minute per Elfmeter in Führung und legte in der 51. Minute nach. Das Ergebnis baut auf zwei aufeinanderfolgenden 2:2-Unentschieden gegen Le Mans FC und Toulouse FC auf, womit Brest nach drei Ligaspielen bei fünf Punkten steht.

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Monacos Comeback verdirbt den Abend von PSG im Parc des Princes

Paris Saint-Germain reist in den Westen, um sich neu zu justieren, nachdem es am 3. Spieltag (4. September) zu Hause eine 1:2-Niederlage gegen die AS Monaco gegeben hatte. Marquinhos brachte PSG mit einem Treffer in der 31. Minute zur Halbzeit mit 1:0 in Führung, doch Monaco drehte die Partie in der zweiten Halbzeit durch Tore von Flávio Nazinho und Stanis Idumbo und holte alle drei Punkte. Nach den Auftakt-Unentschieden gegen Stade Rennais (2:2) und LOSC Lille (2:2) steht die Mannschaft von Luis Enrique bei zwei Punkten und sucht noch nach dem ersten Ligasieg.

Hochdruck-Test in der Bretagne

Historisch gesehen hat PSG in diesem Duell die Vorteile auf seiner Seite, doch Brests gut organisierter Mittelfeldblock und das disziplinierte Umschaltspiel stellen eine ernsthafte Hürde dar. Brest wird versuchen, Kamory Doumbia und Ludovic Ajorque über Konter in Szene zu setzen, während PSG auf Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia setzt, um das Tempo im Zentrum zu kontrollieren und Brests Abwehrreihe zu knacken. Da wichtiger Schwung in der frühen Saisonphase auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Sonntag von der ersten Minute an hohe Intensität.

Teamnews & Kader

Brest geht ohne die verletzten Brendan Chardonnet, Mamady Diambou und Kenny Lala in die Partie, während Julien Lachuer keine Sperren zu berücksichtigen hat. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Bei PSG sind im aktuellen Kaderdatenbestand keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Luis Enrique kann aus dem Vollen schöpfen, auch wenn seine Personalentscheidungen in den vergangenen Wochen kritisch beäugt wurden, darunter die Entscheidung, Ousmane Dembele bei der Niederlage gegen Monaco auf die Bank zu setzen.

Form

Brest hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg bei Le Havre in der Ligue 1, zudem spielte das Team in früheren Ligapartien sowohl gegen Toulouse als auch gegen Le Mans 2:2. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Nottingham Forest mit 0:2.

Die vergangenen fünf Spiele von PSG erzählen eine turbulentere Geschichte: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Zudem verlor PSG im Super Cup mit 0:1 gegen Lens, nachdem die Serie mit einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup begonnen hatte. Unentschieden gegen Lille und Rennes in der Ligue 1 runden eine Reihe von Ergebnissen ab, die zeigen, dass die Mannschaft national noch nicht zu beständiger Form gefunden hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 10. Mai 2026 in der Ligue 1 mit einem 1:0-Sieg von PSG im Parc des Princes. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat PSG alle fünf Spiele gewonnen, darunter zwei Siege in der Champions League mit einem Gesamtergebnis von 10:0. Brest hat in den vergangenen drei Begegnungen mit PSG noch kein Tor erzielt.