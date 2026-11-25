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Die Leihe von Alejandro Garnacho zu Villa läuft für den jungen Argentinier überhaupt nicht nach Plan.

Alejandro Garnacho (22), argentinischer Nationalspieler und einstiges Supertalent von Manchester United, erlebt bei seinem aktuellen Klub Aston Villa einen neuen Tiefpunkt.

Cheftrainer Unai Emery (51) berief den Flügelstürmer am Dienstagabend beim Auswärtsspiel in der Champions League gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul nicht in seinen Kader. Und dies, obwohl dort noch ein Platz frei war und zwei Reservekeeper berücksichtigt wurden.

Deutlicher als die Botschaft aus diesen Umständen war einzig noch Emerys Begründung für Garnachos Fehlen nach der 0:1-Niederlage der Engländer im RAMS Park: "Es waren heute Abend die Spieler hier, von denen ich glaube, dass es die Besten waren, die wir brauchten."

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Garnacho kam vor dieser Saison auf Leihbasis von Villas Premier-League-Rivale Chelsea, inklusive eine Kaufpflicht beim Erfüllen bestimmter Bedingungen im Sommer 2027. Die Bilanz ist seitdem bescheiden: Garnacho absolvierte nur magere sieben Kurzeinsätze über insgesamt 95 Minuten. Letztmals durfte der Flügelstürmer Ende Oktober beim 1:1 gegen Fulham in der Liga für drei Minuten ran.

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Nun werden Erinnerungen an Harvey Elliott (23) wach. Das einstige englische Supertalent wechselte im Sommer 2025 auf Leihbasis vom FC Liverpool nach Birmingham. Der Deal beinhaltete ebenfalls eine Kaufpflicht in Höhe von rund 50 Millionen Euro, die bei einer gewissen Anzahl von Einsätzen greifen sollte. Dazu kam es nicht, weil Emery Elliott zunächst kaum und später gar nicht mehr aufstellte. Der Spanier selbst nannte den Verlauf der Leihe zwischenzeitlich "eine Schande".

Wie teuer war Alejandro Garnacho bei seinem Transfer zu Chelsea?

So weit ist es bei Garnacho noch nicht. Allerdings verstärkt die aktuelle Entwicklung unter Emery den Eindruck, dass es bei dem Spieler weiter nur nach unten geht. Bei ManUnited, wo er nach einem Wechsel von Atletico Madrid die letzten Jahre bei den Junioren verbracht hatte, galt er zeitweise als große Zukunftshoffnung. Allerdings offenbarte er bei den Red Devils auf und neben dem Platz zwischenzeitlich große Probleme und flüchtete schließlich 2025 zu Chelsea. Die Blues zahlten mehr als 46 Millionen Euro Ablöse und statteten ihn mit einem bis 2032 gültigen Vertrag aus.

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Allerdings setzte Garnacho sich unter mehreren Trainern in London nicht durch und so folgte der Transfer zu Villa vor der Spielzeit 2026/27. Dass er dort aktuell keine Rolle spielt, überrascht durchaus. Schließlich soll Emery sich sehr um seine Verpflichtung bemüht haben. "Richtig glücklich" war der Erfolgstrainer nach der Vollzugsmeldung nach eigenen Angaben.

Getty Images

Beim 0:1 gegen Galatasaray am Dienstag bot Emery Alysson (20) und Johan Manzambi (21) auf den offensiven Flügeln in der Startformation auf. Später kamen für den Angriff noch Ibrahim Mbaye (18), Emiliano Buendia (29) und George Hemmings (19) in die Partien.

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Emery lobte Toptalent Hemmings und Januar-Neuzugang Alysson explizit und meinte mit Blick auf Garnacho und was dieser tun müsse, um wieder zu Einsätzen zu kommen:"Weiter hart arbeiten. Arbeiten, trainieren, arbeiten. Und wenn du Minuten bekommst, dann alles geben und gut spielen."