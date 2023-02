Biathlon WM heute im TV und LIVE STREAM: Wann beginnen die Rennen?

Bei der Biathlon-WM stehen heute die Staffeln der Männer und Frauen an. Wer überträgt in TV und LIVE STREAM, und wann beginnen die Rennen?

Vom 8. bis zum 19. Februar findet in Oberhof die Biathlon-WM 2023 statt. In insgesamt sieben Disziplinen werden die neuen Weltmeisterinnen und Weltmeister gesucht. Auch am heutigen Samstag, 18. Februar 2023, stehen zwei Entscheidungen an. Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Staffel bestreiten ihre Wettkämpfe. Aber wann beginnen die Rennen, und wer zeigt den Wettbewerb live in TV und STREAM? GOAL klärt auf.

Bei den Männern dominiert Johannes Thingnes Bö bislang die Biathlon-WM im thüringischen Oberhof. Der Norweger gewann nach dem Sprint auch die Verfolgung, zudem sicherte er sich mit der Mixed-Staffel den ersten Platz. "Wenn er wie in der Verfolgung schießt, ist er unbezwingbar", lobte Ex-Biathlet Michael Rösch bei Eurosport. Schlägt Bö, der mit seinen norwegischen Kollegen naturgemäß favorisiert ist, auch in der Staffel zu?

Und was machen die deutschen Frauen um Denise Hermann-Wick, die in den Tagen von Oberhof bereits zwei Mal Edelmetall holte und nach ihrem überzeugenden Sieg im Sprint auch in der Verfolgung (Silber) eine gute Figur machte? Chancen auf einen Podestplatz sind definitiv gegeben, zumal in der Verfolgung auch Sophia Schneider als Fünfte und Hanna Kebinger als Achte zu gefallen wussten. Schon heute Abend wissen wir mehr - aber wann starten die Staffel-Rennen heute und wo laufen sie live im TV und STREAM?

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: Wann beginnen die Staffeln der Männer und Frauen?

Zunächst werden sich die Männer auf die Loipe und an den Schießstand begeben. Der Rennstart ist für heute um 11.45 Uhr geplant.

Nach einer kurzen Pause geht es dann um 15 Uhr mit der Frauen-Staffel weiter. Die Siegerehrung ist am Abend für 19.30 Uhr vorgesehen und soll ca. eine Stunde in Anspruch nehmen.

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: Übersicht zu den Staffeln der Männer und Frauen

Wettbewerb: Biathlon WM 2023 Disziplinen: Staffeln der Männer und Frauen Datum: 18. Februar 2023 Austragungsort: Oberhof (Thüringen) Start des Männer-Rennens: 11.45 Uhr Start des Frauen-Rennens: 15 Uhr

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: Wo laufen die Staffel-Rennen heute im Free-TV?

Die Biathlon-WM 2023 könnt Ihr natürlich im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Am heutigen Samstag überträgt die ARD beide Rennen live.

Darüber hinaus begleitet auch der Sportsender Eurosport die Staffeln der Männer und Frauen und zeigt diese ebenfalls live.

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: Wo laufen die Staffeln der Männer und Frauen im LIVE STREAM?

Einen kostenlosen LIVE-STREAM stellt Euch die ARD zur Verfügung, dieser ist via App und Webbrowser abrufbar. Auch Eurosport zeigt die Rennen im Eurosport Player.

Dieser ist allerdings kostenpflichtig und für 6,99 Euro im Monatsabo oder 49,99 Euro im Jahresabo zu haben. Dank einer Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr die Biathlon-WM zudem auch beim Streamingdienst verfolgen.

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: DAZN zeigt Staffel-Rennen der Männer und Frauen

Zwar ist das Abo bei DAZN kostenpflichtig, dafür wird Euch jedoch auch einiges geboten. Neben der Biathlon-WM überträgt DAZN auch ausgewählte Bundesliga-Spiele, nahezu die komplette K.o.-Runde der Champions League und viele weitere Sportarten wie beispielsweise Darts oder Handball.

Um ein Abo abzuschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kostet das Komplett-Paket im Monatsabo 39,99 Euro bzw. 29,99 Euro monatlich im Jahresabo. Einen kompletten Überblick gibt's hier.

Biathlon WM heute live im TV und STREAM: Staffel-Rennen der Männer und Frauen bei DAZN - Infos zum Anbieter

