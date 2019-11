Ex-City-Kapitän Kompany traut Bernardo Silva den Ballon d'Or zu

Ex-City Kapitän hat seinen ehemaligen Mitspieler Bernardo Silva geadelt. Der Belgier traut ihm sogar den Ballon d'Or zu.

Manchester Citys ehemaliger Kapitän Vincent Kompany hat seinen Ex-Mitspieler Bernardo Silva geadelt. In seinem neuen Buch Treble Triumph verriet Kompany, dass er bei ihm "alle Anzeichen einer zukünftigen City-Legende" sehe. Silva sei "auch ein Künstler. Seine positive Energie und seine Persönlichkeit werden zu Kreativität, sobald er auf dem Platz steht".

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 33-Jährige, aktuell wieder bei unter Vertrag, traut Silva sogar den Titel des Weltfußballers zu: "Könnte er eines Tages den Ballon d'Or gewinnen? Natürlich."

Kompany: "Problem, dass Silva so bescheiden ist"

Der 89-malige belgische Nationalspieler sieht allerdings ein Problem im Hinblick auf den Goldenen Ball. "Er kann alles erreichen. Sein Problem ist nur, dass er so bescheiden ist", so Kompany. Dadurch würde Silva immer ein paar Plätze gegenüber anderen Anwärtern verlieren, die besser in der Selbstdarstellung sind.

Zuletzt wurde Bernardo Silva wegen eines umstrittenen, an Mitspieler Mendy gerichteten, Tweets von der FA zu einem Spiel Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Pfund (etwa 58.000 Euro) verurteilt.

Der 25-Jährige wechselte 2017 aus Monaco nach Manchester, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.