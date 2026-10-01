Das veranlasste den langjährigen DFB-Fan Steven Pawlowicz dazu, mit eigenen "Adeyemi"-Rufen dagegenzuhalten. Seine Unterstützung für den Barcelona-Star war über die Außenmikrofone der ARD deutlich zu hören.

Nach der Partie machte Pawlowicz zunächst in einem Instagram-Post auf die Vorfälle aufmerksam. Anschließend schilderte der 32-Jährige gegenüber der Bild und der Frankenpost die Hintergründe seiner Rufe: "In der ersten Minute kamen aus der dritten Reihe hinter uns wüste Beschimpfungen Richtung der deutschen Spieler, anfangs vor allem gegen Bayern-Spieler. Beleidigungen, die dann umgeschlagen sind, dass es auch in Richtung von Aussehen ging", berichtete Pawlowicz.

Eklat auf den Rängen: Neben den DFB-Stars auch Fans beleidigt

Doch offenbar blieb es nicht bei verbalen Attacken gegen die Nationalspieler. Auch andere Zuschauer seien massiv beleidigt und sogar mit Gewalt bedroht worden. "Es wurden auch andere Zuschauer wüst beleidigt und sogar mit Gewalt bedroht mit Ausrufen wie 'Komm doch her!' oder 'Was willst du eigentlich?'. Wir haben sofort dem Ordner Bescheid gegeben. Es kam aber keine Reaktion - nur ein Achselzucken."

Pawlowicz beschloss daraufhin, den Beschimpfungen mit positiven Rufen entgegenzuwirken. "Jedes Mal, wenn sie etwas Ekliges geschrien haben, habe ich etwas Positives geschrien, aber lauter", erklärte er. Dass seine Rufe bis ins TV-Mikrofon vordringen würden, habe er nicht erwartet: "Ich hatte keine Ahnung, dass man mich hört. Man hatte im Stadion gar kein Netz. Die Griechen waren auch so laut, dass ich wirklich verwundert bin, dass man mich so gut hören konnte."

Getty Images

Für Pawlowicz war die Situation ungewöhnlich. "So etwas habe ich bei Länderspielen noch nicht erlebt. Deutschland-Spiele sind eigentlich super entspannt, nicht zu vergleichen mit Spielen in der Bundesliga. Super friedfertige Atmosphäre - egal ob gegen Italien oder Finnland. Aber Chaoten gibt es immer."

Sportlich setzte die Niederlage die deutsche Mannschaft ebenfalls unter Druck. Das 0:1 gegen Griechenland war zugleich die erste Pleite in der Ära von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Auf seinen ersten Sieg wartet Klopp damit weiterhin, nachdem sein Debüt mit einem 1:1 geendet hatte. Am Donnerstag bietet sich ihm gegen Serbien die nächste Chance.