Beeindruckende Statistik! Niko Kovac ist beim BVB eine besondere Leistung gelungen

Laut einem Bericht der Bild wird Kovac vereinsintern vor allem für eine Leistung gefeiert: das Reduzieren der Verletzungen. Seit der 54-Jährige die Borussia im Februar 2025 übernommen hat, sind die Verletzungsfälle in Dortmund um rund 60 Prozent gesunken.

Dabei baut der Chefcoach vor allem auf Prävention und sorgt dafür, dass mögliche Überlastungen und Infektionen möglichst schnell erkannt werden. Dafür führen die Spieler unter anderem regelmäßige Speicheltests durch. Händedrucktests gehören ebenfalls zum Präventionsrepertoire wie Bluttests, die unter Kovac noch einmal mehr in den Fokus gerückt sein sollen.

Mithilfe der vielen Tests sowie der Herzfrequenzmessung und Fragebögen zur Ernährung und zum Schlaf erstellt der Athletik-Staff ein Gesamtbild. Auf dessen Grundlage wird gemeinsam mit Kovac die Belastung der jeweiligen Spieler in den Trainingseinheiten und Spielen gesteuert.