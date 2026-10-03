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KompanyGetty Images
Marko Brkic

Bayern-Zukunft von Vincent Kompany: Ehemaliger Förderer gibt spannende Prognose ab

Bundesliga
V. Kompany
Bayern München

Kaum ein Bundesligatrainer sitzt derzeit so fest im Sattel wie Vincent Kompany beim FC Bayern München. Geht es nach Albert Martens, wird sich daran auch in absehbarer Zeit nichts ändern.

Martens war bei RSC Anderlecht einst einer von Kompanys Jugendtrainern und größten Förderern. Er ist überzeugt, dass der Belgier dem deutschen Rekordmeister noch lange erhalten bleiben wird. "Ich glaube nicht, dass er schnell irgendwo anders hingeht. Vincent ist nicht der Typ, der den Verein wechselt, nur weil er woanders das Doppelte verdienen kann. Er ist loyal", sagte Martens im Bayern-Magazin 51.

Kompany sei beim FC Bayern "genau am richtigen Ort". Dort habe er "die Chance, sich zu entwickeln und Titel zu gewinnen. Das weiß er", erklärte Martens.

Wann wechselte Vincent Kompany zum FC Bayern?

Kompany übernahm im Sommer 2024 als Nachfolger des zuvor titellosen Thomas Tuchel das Traineramt in München und führte die Bayern zurück auf die Erfolgsspur. In seinen bislang zwei Spielzeiten holte er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Auch in der Champions League gehören Kompanys Bayern regelmäßig zum Kreis der Titelkandidaten. Entsprechend viel Anerkennung erhält der Trainer von den Klub-Bossen.

Präsident Herbert Hainer bezeichnete Kompany erst kürzlich als "einen Glücksfall für uns, das muss man echt sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto". Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach ebenfalls von "außergewöhnlicher" Arbeit: "Das macht echt Spaß."

KompanyGetty Images

Martens war schon früh von Kompanys Trainerqualitäten überzeugt: "Bei Vincent war ich mir immer sicher, dass er ein Top-Trainer wird. Er ist intelligent, ehrlich, ein guter People-Manager, ein Gewinnertyp."

Martens zog dabei einen Vergleich zu Spielern: "Gute Spieler kann man ausbilden - aber Top-Spieler werden geboren. Natürlich müssen auch die hart arbeiten und lernen. Aber sie haben etwas, was andere nicht haben. Bei Trainern ist es genauso."

Der FC Bayern ist für den erst 40-Jährigen inzwischen bereits seine dritte Trainerstation. Vor seinem Wechsel nach München arbeitete er beim RSC Anderlecht und beim FC Burnley, mit dem ihm der Aufstieg in die Premier League gelang. Beim FC Bayern ist Kompany noch bis 2029 unter Vertrag. Zuletzt hatte der Klub das Arbeitspapier des Belgiers im Oktober 2025 verlängert.

Häufig gestellte Fragen

Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.

Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.

Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde seitdem zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und einmal Supercupsieger.

Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er dieser Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.

Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspieler Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.

Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 9 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.

Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.

Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.

Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst zwei Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich.

Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.

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