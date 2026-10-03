Bayern-Zukunft von Vincent Kompany: Ehemaliger Förderer gibt spannende Prognose ab

Martens war bei RSC Anderlecht einst einer von Kompanys Jugendtrainern und größten Förderern. Er ist überzeugt, dass der Belgier dem deutschen Rekordmeister noch lange erhalten bleiben wird. "Ich glaube nicht, dass er schnell irgendwo anders hingeht. Vincent ist nicht der Typ, der den Verein wechselt, nur weil er woanders das Doppelte verdienen kann. Er ist loyal", sagte Martens im Bayern-Magazin 51.

Kompany sei beim FC Bayern "genau am richtigen Ort". Dort habe er "die Chance, sich zu entwickeln und Titel zu gewinnen. Das weiß er", erklärte Martens.

Wann wechselte Vincent Kompany zum FC Bayern?

Kompany übernahm im Sommer 2024 als Nachfolger des zuvor titellosen Thomas Tuchel das Traineramt in München und führte die Bayern zurück auf die Erfolgsspur. In seinen bislang zwei Spielzeiten holte er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Auch in der Champions League gehören Kompanys Bayern regelmäßig zum Kreis der Titelkandidaten. Entsprechend viel Anerkennung erhält der Trainer von den Klub-Bossen.

Präsident Herbert Hainer bezeichnete Kompany erst kürzlich als "einen Glücksfall für uns, das muss man echt sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto". Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach ebenfalls von "außergewöhnlicher" Arbeit: "Das macht echt Spaß."

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Martens war schon früh von Kompanys Trainerqualitäten überzeugt: "Bei Vincent war ich mir immer sicher, dass er ein Top-Trainer wird. Er ist intelligent, ehrlich, ein guter People-Manager, ein Gewinnertyp."

Martens zog dabei einen Vergleich zu Spielern: "Gute Spieler kann man ausbilden - aber Top-Spieler werden geboren. Natürlich müssen auch die hart arbeiten und lernen. Aber sie haben etwas, was andere nicht haben. Bei Trainern ist es genauso."

Der FC Bayern ist für den erst 40-Jährigen inzwischen bereits seine dritte Trainerstation. Vor seinem Wechsel nach München arbeitete er beim RSC Anderlecht und beim FC Burnley, mit dem ihm der Aufstieg in die Premier League gelang. Beim FC Bayern ist Kompany noch bis 2029 unter Vertrag. Zuletzt hatte der Klub das Arbeitspapier des Belgiers im Oktober 2025 verlängert.