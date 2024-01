Bayern-Trainer Thomas Tuchel war von Manuel Neuer "ziemlich geschockt"

Der Coach des FC Bayern war über die Rückkehr Neuers mehr als überrascht.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel hat über die Zweifel einer Rückkehr nach der Verletzung von Torhüter Manuel Neuer im letztjährigen Winter gesprochen. Der Trainer des FC Bayern München war dabei vom eindrucksvollen Comeback des 37-Jährigen mehr als überrascht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich war ziemlich geschockt, als er mir erzählte, wie er sich verletzt hatte und wie schwer die Verletzung war. Ich hatte Zweifel, ob er auf dieses Niveau zurückkehren könnte, aber ich hatte gehofft, dass er es schafft", schilderte Tuchel in einem Interview mit ESPN.

Dennoch sei der FCB-Coach "sehr froh, dass wir ihm vertraut haben und an ihn geglaubt haben". Für die Münchner sei Neuer als Nummer eins im Kasten nämlich nach wie vor unverzichtbar, wie Tuchel weiter betonte: "Seit er schmerzfrei ist, hat er gezeigt, was für ein Torwart-Niveau er hat. Er hat eine gewisse Aura, die man nicht lernen kann. Das steht in keinem Buch. Zurückzukommen nach solch einer Verletzung, ist eine fantastische Leistung."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neuer hatte sich in der Winterpause nach der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022 bei einem Skiausflug einen Unterschenkelbruch zugezogen und daraufhin fast ein ganzes Jahr ausgefallen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Erst Ende Oktober, beim 8:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 gab er sein Comeback im Tor des deutschen Rekordmeisters. Seitdem stand er in allen Spielen (zwölf Partien) auf dem Rasen und blieb dabei siebenmal ohne Gegentor.