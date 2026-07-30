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Dreesen und EberlGetty

Bayern-Boss schimpft auf Bundesliga-Konkurrenz: "Das ist ja abstrus!"

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Der FC Bayern geht zum zehnten Mal auf "Summer Tour" - und kritisiert die Konkurrenz für ihr Zögern bei der Internationalisierung.

Knallende Sonne, Temperaturen von deutlich über 30 Grad, kaum erträgliche Hitze: Das Kurz-Trainingslager am Tegernsee mit dem abschließenden Testspiel gegen den FC Rottach-Egern stählt die Stars des FC Bayern für eine lange Saison - und für das, was sie in Asien erwartet. In Südkorea und Hongkong, wo die Münchner von Samstag bis 8. August gastieren, wird es ähnlich heiß, dazu kommt der Jetlag und eine unmenschlich hohe Luftfeuchtigkeit. An dem strapaziösen Trip führt aus Sicht der Bosse dennoch kein Weg vorbei.

Jan-Christian Dreesen würde sich sogar wünschen, dass dem Vorbild des Branchenprimus' mehr Bundesligisten folgen würden. "Absolut. Das ist völlig klar", sagte er auf eine entsprechende Frage und schimpfte: Es könne ja "nicht sein", dass in diesem Jahr nur RB Leipzig mit seiner Südafrikareise im Mai und jetzt Borussia Dortmund (Japan) sowie die Bayern "international unterwegs sind - und gleichzeitig haben wir alle drei, vier Jahre das Getöse und Getöne um die Verteilung der internationalen Fernsehgelder. Das ist ja abstrus!"

Auch BVB-Boss Cramer maßregelt andere Bundesligisten

Zumal die Einnahmen der Bundesliga aus den internationalen Verträgen stagnieren. Aus dem Verkauf der TV-Rechte kamen zuletzt 218 Millionen Euro zusammen, inklusive Sponsoring waren es 302. Zum Vergleich: Die englische Premier League kassierte fast das Zehnfache, Spaniens La Liga immerhin das Dreifache.

BVB-Klubchef Carsten Cramer sieht hier "Luft nach oben". Die Liga sollte sich "bewusst machen", sprang er Dreesen bei, "welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen". Wer auf den Märkten nicht vertreten sei, dürfe sich schließlich "nicht wundern, wenn keine Gelder reinkommen".

Die Borussia befindet sich auf ihrer vierten Japan-Tour seit 2015, der deutsche Rekordmeister ist zum fünften Mal in Asien, hat neben Südkorea und Hongkong bereits China, Japan und Singapur besucht. Fünfmal ging es im Rahmen der "Summer Tour" in die USA, neben dem Büro in New York unterhält der Klub in Shanghai, Bangkok und Seoul Vertretungen, zählt allein in Asien mehr als 80 Fanklubs mit über 9500 Mitgliedern. Auch seine Fußballerinnen zeigte der FC Bayern weltweit: 2021 in den USA, 2023 in Mexiko und gerade erst in Japan. Direktorin Bianca Rech sah nach dem einwöchigen Trip "all unsere Erwartungen übertroffen".

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Max Eberl schwärmt von Asien-Tour: "Es ist eine tolle reise"

Dass sich die Münchner hier in einem "Spannungsfeld" zwischen Tradition, fußballerischen Anforderungen und finanziellen Zwängen bewegen, ist Dreesen bewusst. Es brauche eine gute "Balance", sagte er, gerade mit Blick auf die sportlichen Ziele. "Die Mannschaft und der Trainer wollen genug Zeit haben, um sich auf die Saison vorzubereiten."

Max Eberl sieht den Trip, bei dem die Topstars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, Neuzugang Ismael Saibari sowie die zuletzt angeschlagenen Jamal Musiala, Serge Gnabry und Lennart Karl fehlen, als "schönen Moment, um als Gruppe zusammenzuwachsen". Ähnlich wie bei der Klub-WM 2025. Die Testspiele gegen den Jeju SK FC (4.8.) und Aston Villa (7.8.) seien gute "Standortbestimmungen", und überhaupt: "Wir wollen ja raus aus unserem kleineren Nest, die Bundesliga soll internationaler werden. Es ist eine tolle Reise."

Und sicher nicht die letzte. Die Aufgabe, die Gunst des internationalen Publikums zu gewinnen, gleiche einem "anstrengenden Marathon, oder zwei", sagte Dreesen. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen.


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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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