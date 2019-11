Bayer Leverkusen: Zwei Spiele Sperre und Geldstrafe für Leon Bailey

Leon Bailey handelte sich gegen Borussia Mönchengladbach in letzter Minute einen Platzverweis ein. Nun kam das Urteil des DFB für den Leverkusener.

Der Jamaikaner Leon Bailey vom Bundesligisten muss nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit am Samstag gegen (1:2) zwei Spiele pausieren. Eine entsprechende Sperre plus eine Geldstrafe von 12.000 Euro verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag.

Das Urteil ist rechtskräftig. Bailey war in der 90. Minute der Partie gegen Gladbach von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) des Feldes verwiesen worden.