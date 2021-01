Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live: Der DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt hole heute ihr DFB-Pokalspiel nach und Ihr könnt live zusehen! Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung.

Zwei Spiele stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals noch aus. gegen ist eins davon und wird heute Abend (Dienstag) ausgetragen. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der BayArena.

Die meisten Spiele der 2. Runde wurden bereits vor Weihnachten ausgespielt, Leverkusen stellte beim DFB allerdings einen Antrag auf Spielverlegung.

Nachdem die Werkself im vergangenen Sommer aufgrund der nur eine verkürzte Sommerpause hatte, bekam das Team nun ein paar freie Tage mehr über Weihnachten.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Das Duell wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu, und kurz vor Anpfiff die Aufstellungen .

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Die DFB-Pokalspiel im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Datum Dienstag, 12. Januar 2021 Anstoß 20.45 Uhr Ort BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Hier läuft der heute live im TV

Der DFB-Pokal wird in dieser Saison von mehreren Sendern übertragen. Sowohl Sky, als auch die ARD und Sport1 besitzen Übertragungsrechte an den Spielen des Wettbewerbs. Wer davon zeigt heute also Leverkusen gegen Frankfurt? Goal klärt auf.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live im Pay-TV bei Sky

Es gibt schlechte Nachrichten für viele Fans: Leverkusen gegen Frankfurt wird nämlich nicht im Free-TV übertragen. Das Duell läuft dagegen exklusiv beim Bezahlsender Sky.

Auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD) ist das Duell live und in voller Länge zu sehen - mindestens 90 Minuten lang. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr einschalten, dann empfängt Euch Kommentator Marcus Lindemann .

Sky ist jedoch lediglich mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar. Zu welchen Konditionen Ihr derzeit den Sender mit dem Sportpaket buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite .



Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So empfangt Ihr den DFB-Pokal heute Abend im LIVE-STREAM

Sky sendet sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern bietet die Übertragung auch im LIVE-STREAM an. Über die Portale Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Leverkusen gegen Frankfurt streamen.

Die Übertragungen sind dort identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 20.30 Uhr reinklicken. Jedoch benötigt Ihr ein Abonnement, um den LIVE-STREAM abrufen zu können.

Bei Sky Go können sich alle bereits bestehenden TV-Kunden einloggen. Ein Abo bei Sky Ticket könnt Ihr dagegen noch kurzfristig vor Anpfiff abschließen. Infos dazu gibt's hier.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So wird der DFB-Pokal übertragen

Gleich drei Sender zeigen in der Saison 2020/2021 Pokalspiele live. Dabei besitzt Pay-TV-Sender Sky das größte Rechtepaket und überträgt alle 63 Duelle des Wettbewerbs.

Die ARD zeigt immerhin neun Spiele live und in voller Länge im Free-TV. Auch das Duell zwischen und Bayern München ist dort morgen (Mittwoch um 20.45 Uhr) zu sehen.

Außerdem darf Sport1 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale eine Begegnung pro Runde live übertragen. Welche Duelle das jeweils sind, wird nach der Auslosung entschieden.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen findet Ihr hier kurz vor Anpfiff.

Klickt Euch dafür ab 19.30 Uhr noch mal rein!

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Goal bietet Euch eine kostenlose Alternative an, um über das Duell informiert zu werden. Auf der Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER , der Euch alle wichtigen Szenen aus Leverkusen schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand, mit denen sich der TICKER auch als Ergänzung zum TV-Bild eignet. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Die Übertagungen im Überblick