"Barcelona ist größer als er!" Ex-Barca-Präsident geht auf Lionel Messi los

Seit seinem Abschied im Jahr 2021 in Richtung PSG warten die Barca-Fans sehnlichst darauf, Messi offiziell im Camp Nou zu verabschieden. Offenbar liegt es am Argentinier selbst, dass es dazu noch nicht kam. Allen voran das angespannte Verhältnis zum aktuellen Präsidenten Joan Laporta im Zuge seines Weggangs soll dafür ausschlaggebend sein.

Ein Unding für Gaspart. Im Podcast "Solo para Cales" betonte der 82-Jährige, dass Barcelona Messis Karriere entscheidend geprägt hat, und forderte, dass der Spieler den Fans Respekt zeigt - unabhängig davon, wer im Vorstand sitzt.

"Leo ist ein großartiger Fußballer, der Beste der Welt. Er darf nicht vergessen: Barcelona ist größer als er. Er sollte vorsichtig sein", sagte Gaspart und betonte: "Ich sage das aus Zuneigung zu einem Spieler, den ich mit 13 Jahren unter Vertrag nahm, als ich Präsident von Barca war: Er sollte vorsichtig sein. Barca ist größer als er als Einzelperson."

Lionel Messi sorgt für Ärger: Ex-Barca-Boss kündigt Boykott an

Gaspart warnte, dass seine Geduld langsam zu Ende ginge. "Er ist ein großartiger Spieler, der Beste der Welt, zum Teil dank Barca. Darum darf er das nicht vergessen. Deshalb gewähre ich ihm noch eine Gnadenfrist, aber der Tag wird kommen, an dem es mich stört, wenn Herr Messi auch nur das kleinste Hindernis in den Weg legt, um zu Barca zu kommen und sich von den Fans zu verabschieden", erklärte er und kündigte eine drastische Maßnahme an: "Wer auch immer Präsident ist, er muss kommen und sich von Bara verabschieden. Wenn Leo Messi erst an dem Tag kommt, um sich zu verabschieden, an dem Laporta nicht mehr da ist, und sich weigert zu kommen, weil Laporta der Präsident ist, würde ich ihm keine Ehrung zuteilwerden lassen. Für wen hält er sich? Er knüpft seinen Besuch in Barcelona daran, ob Laporta anwesend ist. Wenn Laporta wegen dieser Bedingung fehlt, würde ich die Ehrung boykottieren."

Messi beendete nach dem 3:0-Sieg gegen Benin am Dienstag, 6. Oktober, seine Länderspielkarriere für Argentinien. Der 39-jährige Spielmacher konzentriert nunmehr auf seine letzten Vereinsaufgaben in den USA bei Inter Miami, wo sein Vertrag bis Ende 2028 läuft. Barcelona wartet weiter auf die endgültige Zusage seiner Ikone, damit die lange verschobene Abschiedsfeier stattfinden kann.