Bann gebrochen und Fabelwert aufgestellt! Deniz Undav trifft erstmals für den VfB Stuttgart

Mit einem abgezockten Abschluss erzielte der Kapitän der Schwaben in Minute 29 das zwischenzeitliche 1:0 nach toller Bewegung und Vorlage von Angelo Stiller. Mit seinem Treffer avancierte Undav laut Optaobendrein zum torgefährlichsten deutschen Spieler in Europapokal-Hauptrunden seit der Vorsaison.

In dem Zeitraum steuerte der 30-Jährige zwölf Torbeteiligungen (vier Treffer und acht Assists) bei, nachdem er bereits beim 3:1-Auftaktsieg des VfB gegen Viking Stavanger zwei Tore vorbereitet hatte. Dementsprechend kam er vergangene Spielzeit auf neun Scorerpunkte in der Europa League, in der die Stuttgarter bis ins Achtelfinale vorzogen und letztlich am FC Porto scheiterten.

Gleichzeitig war es eine Erlösung für Undav, der zuvor in allen drei Wettbewerben torlos geblieben war. Zwar war der Torjäger mit Problemen an der Achillessehne in die Saison gestartet, musste aufgrund seiner teils unglücklichen Auftritte Kritik einstecken. Im September hatte ihn Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp zudem nicht für sein XXL-Aufgebot berücksichtigt.

Deniz Undav überzeugte bei der WM - und beim VfB Stuttgart

Dabei hatte Undav bei der WM in vier Spielen drei Tore für die deutsche Nationalmannschaft erzielt und damit zu den wenigen Lichtblicken gehört. Für den VfB verbuchte er 25 Tore und 14 Vorlagen, ehe er zur neuen Saison das Kapitänsamt von Atakan Karazor übernahm.

Trainer Sebastian Hoeneß hielt indes stets zu Undav. "Wer anfängt, Undav über Statistiken zu erklären, der hat schon verloren aus meiner Sicht", sagte er vor dem Champions-League-Auftakt.

Der VfB gewann letztlich mit 3:0 und legte damit einen perfekten Start in der Königsklasse hin. Ein Eigentor von Sandro Cruz nach einer Flanke von Josha Vagnoman (65.) und Ermedin Demirovic (90.) sorgten für die weiteren Stuttgarter Treffer.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß nimmt fünf Wechsel vor

Hoeneß nahm nach dem Spiel in Paderborn (2:0) fünf Wechsel vor - auch im Tor: Dennis Seimen, der zuletzt nach langer Verletzung sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, wurde durch Fabian Bredlow ersetzt. "Dennis kommt aus einer viermonatigen Verletzung", sagte Hoeneß zum Torwarttausch.

Bredlow hatte erst einmal wenig zu tun, da der VfB das Spiel klar bestimmte. Ramon Hendriks (15.) und Undav (24.) vergaben die ersten Chancen, ehe der Kapitän bei seinem leicht abgefälschten Schuss zum 1:0 etwas Glück hatte. Kurz danach hätte Josha Vagnoman bei einem Lattenkracher fast das zweite Tor erzielt. In der Folge verhinderte Dominik Takac einen höheren Pausenrückstand.

Nach dem Wechsel kam Bratislava, das vom früheren Weltklassespieler Yaya Toure trainiert wird, besser ins Spiel. Sandro Cruz (61.) traf die Latte. Der VfB wankte kurz, wurde dann aber nach scharfer Hereingabe von Vagnoman, die Cruz unglücklich abfälschte, belohnt. Demirovic, der gegen Stavanger einen Hattrick erzielt hatte, traf spät per Kopf.



