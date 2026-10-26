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imago-sport-1085098185.jpgUlmer/Teamfoto
Filippo Cataldo

Ballon d'Or: Gleich vier Bayern-Stars verpassen Top 10

Während die Welt gespannt auf den Gewinner des diesjährigen Ballon d'Or wartet, veröffentlichen die Organisatoren tröpfchenweise die Ergebnisse der hinteren Plätze. Schon jetzt ist klar: Vier Bayernstars haben es nicht nach ganz vorne geschafft.

Ehe die Favoriten auf den Ballon d'Or um Harry Kane, Kylian Mbappe und Lamine Yamalsich auf den Weg in die Veranstaltungs-Location machen, haben die Organisatoren bereits die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Aus deutscher respektiver bayerischer Sicht haben sich damit bereits vier Stars aus dem Rennen verabschiedet.

Klara Bühl und Momo Tanikawa von den Frauen des FC Bayern landeten auf Platz zwölf und 23.

Bei den Männern sind Luis Diaz und Dayot Upamecano ebenfalls nicht in die Top 10 gekommen. So landete Upamecano auf Platz 26, Luis Diaz wurde 24.


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