Ballon d'Or: Gleich vier Bayern-Stars verpassen Top 10

Ehe die Favoriten auf den Ballon d'Or um Harry Kane, Kylian Mbappe und Lamine Yamalsich auf den Weg in die Veranstaltungs-Location machen, haben die Organisatoren bereits die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Aus deutscher respektiver bayerischer Sicht haben sich damit bereits vier Stars aus dem Rennen verabschiedet.

Klara Bühl und Momo Tanikawa von den Frauen des FC Bayern landeten auf Platz zwölf und 23.

Bei den Männern sind Luis Diaz und Dayot Upamecano ebenfalls nicht in die Top 10 gekommen. So landete Upamecano auf Platz 26, Luis Diaz wurde 24.



