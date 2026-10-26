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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Übersetzt von

Das Power Ranking zum Ballon d’Or 2026: Für uns darf der Sieger nur Harry Kane heißen

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
Weltmeisterschaft
Champions League
Premier League
La Liga
Italien Serie A
Bundesliga
Frankreich Ligue 1
Afrika Nations Cup
FEATURES

Die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung im Fußball wird am heutigen Montag vergeben. Zahlreiche Anwärter haben Chancen, am Ende ganz oben zu stehen. Doch für GOAL kann nur ein Bayernstar gewinnen.

Seit die Dominanz von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der Vergangenheit angehört, war das Rennen um den Ballon d’Or so offen (aber auch unperfekt)wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Zahlreiche Spieler gehen inzwischen in jede Saison mit dem Glauben, die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung des Fußballs gewinnen zu können. Ousmane Dembele überwand eine von Verletzungen und schwankenden Leistungen geprägte Karriere und gewann 2025 den Goldenen Ball. Auch 2026 gehört er wieder zu einem großen Kreis von Anwärtern.

Dembele sicherte sich die Auszeichnung vor allem mit seinen Leistungen auf dem Weg zum ersten Europapokalsieg von Paris Saint-Germain. Auch diesmal dürfte die Champions League im Rennen um den Ballon d’Or eine wichtige Rolle spielen. Da 2026 zudem ein WM-Jahr ist, könnten die Leistungen im Sommer in Nordamerika das Endergebnis maßgeblich beeinflussen.

Nicht zu vergessen ist der Afrika-Cup, der ebenfalls berücksichtigt wird. Einige Spieler haben damit nicht nur für ihre Klubs geglänzt, sondern im Laufe der Saison auch bei zwei großen Turnieren überzeugt.

Mehr, um den eigenen Anspruch zu untermauern, kann allerdings niemand tun, weder auf dem Platz noch in Interviews. In seinen Ballon-d’Or-Power-Rankings verfolgt GOAL seit zwölf Monaten, wer die besten Chancen auf den Goldenen Ball 2026 hat. Das sind die Spieler, die unserer Einschätzung nach bei der Verleihung am Montag, dem 26. Oktober, in London am ehesten ganz oben auf dem Podium stehen werden.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    2025/26: 25 Tore, sieben Vorlagen. Gewinn der Weltmeisterschaft, der La Liga und der Supercopa de Espana.

    Ferran Torres erzielte zweifellos das wichtigste Tor der gesamten Saison 2025/26, als er in der Verlängerung des WM-Finales in New Jersey den einzigen Treffer der Partie schoss. Es ist durchaus anzunehmen, dass dieses Tor bei seiner Nominierung für den Ballon d’Or besonders ins Gewicht fällt, zumal seine Leistungen für Spanien bei diesem Turnier bis dahin eher enttäuschend gewesen waren.

    Allerdings steuerte er auch für Barcelona zahlreiche Tore bei, als der Klub seinen Titel in La Liga erfolgreich verteidigte. Sein Blitzstart bei PSG dürfte zudem seine Chancen auf einige Stimmen erhöht haben.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025/26: Vier Tore, sechs Vorlagen, 31 Spiele ohne Gegentor. Gewinn der Premier League.

    Kaum ein Spieler verkörpert den heutigen FC Arsenal so sehr wie Gabriel Magalhaes. Der brasilianische Nationalspieler hat sich zu einer der gefährlichsten Waffen bei Standardsituationen in der Premier League entwickelt. Zugleich war seine körperbetonte Art zu verteidigen in den vergangenen zwei Jahrzehnten selten so gefragt wie heute.

    William Saliba spielt zwar weiterhin so elegant wie eh und je, doch Gabriel kann inzwischen als der einflussreichere der beiden Innenverteidiger des FC Arsenal gelten. Sein verschossener Elfmeter im Champions-League-Finale dürfte ihn bei der Wahl zum Ballon d’Or allerdings ebenso Stimmen gekostet haben wie Brasiliens vergleichsweise frühes Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    In der Saison 2025-26: 30 Tore, 10 Vorlagen. Gewinn der Serie A & der Coppa Italia.

    Obwohl Inter auf blamable Weise durch Bodo/Glimt aus der Champions League ausschied, war die Saison erfolgreich: Der Klub sicherte sich den Titel in der Serie A und triumphierte anschließend im Finale der Coppa Italia. Wie schon in den Vorjahren war Lautaro Martinez die treibende Kraft hinter diesem Erfolg.

    Er beendete die Saison mit drei Toren Vorsprung als Torschützenkönig der höchsten italienischen Spielklasse und setzte seine starke Form bei der Weltmeisterschaft fort. Dort erzielte er einige wichtige Tore für Argentinien, darunter den Siegtreffer im Halbfinale gegen England. Im Finale kam Lautaro leider nicht von der Bank, weil Argentinien auf defensive Stabilität setzte. So konnte er nicht wie im Finale der Copa America 2024 den Siegtreffer erzielen.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    2025-26: Vier Tore, 18 Vorlagen, 21 Spiele ohne Gegentor. Gewann den Afrika-Cup, die Champions League, die Ligue 1 und den UEFA-Supercup.

    Achraf Hakimi, der beste Rechtsverteidiger der Welt, spielte eine weitere herausragende Saison für PSG. Nach seiner Verletzung kehrte er gerade noch rechtzeitig zurück, um am Triumph im Champions-League-Finale uneingeschränkt mitzuwirken.

    Vorerst darf er sich nach der Entscheidung der CAF, das Ergebnis des umstrittenen Afrika-Cup-Finales aufzuheben, auch Afrikameister nennen. Senegals anschließender Einspruch könnte diese Entscheidung allerdings noch rückgängig machen. Unabhängig davon zeigte Marokko bei der Weltmeisterschaft erneut, dass es die führende Kraft des Kontinents ist. Hakimi überzeugte auf dem Weg ins Viertelfinale.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    2025/26: 28 Tore, 16 Vorlagen.

    Für Vinicius Junior verlief das Jahr 2025 bei Real Madrid sportlich miserabel. Im gesamten Kalenderjahr erzielte er in La Liga nur acht Tore, seine erhoffte Revanche nach dem Ballon d’Or blieb aus. Doch wie ein altes Sprichwort besagt: „Form ist vergänglich, Klasse bleibt.“ Vini zeigte zu Beginn des Jahres 2026 in einer starken Phase, dass er weiterhin entscheidend sein kann. In sechs K.-o.-Spielen der Champions League erzielte er vier Tore.

    Die Rückkehr des einstigen Flamengo-Talents zu seiner Bestform reichte nicht aus, um Titel ins Bernabeu zu holen. Seine miserable Bilanz für Brasilien konnte er jedoch hinter sich lassen: Bei der Weltmeisterschaft ging er mit vier Toren voran. Über das Achtelfinale hinaus konnte er Brasilien allerdings nicht führen. Das Warten auf den sechsten Stern geht weiter.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    2025-26: 15 Tore, sechs Vorlagen.

    Nachdem Jude Bellingham 2024 noch auf dem Podium gelandet war, schienen seine Chancen auf eine Nominierung für den Ballon d'Or zwei Jahre später bereits dahin. Bei Real Madrid hatte er eine äußerst enttäuschende Saison erlebt, in der er zweimal wegen Verletzungen pausieren musste. Doch mit seinen Leistungen für England bei der Weltmeisterschaft schaffte es Bellingham auf die endgültige Kandidatenliste.

    Der Mittelfeldspieler war die treibende Kraft auf Englands Weg ins Halbfinale. Zu seinen sieben Toren gehörten jeweils zwei Treffer gegen Mexiko und Norwegen in der K.-o.-Runde, die England den Sieg brachten. Zwar blieb England auf der Weltbühne erneut hinter den Erwartungen zurück, doch Bellinghams Leistungen dürften den Wahlberechtigten beim Ballon d'Or noch lange in Erinnerung geblieben sein.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    In der Saison 2025/26: Acht Tore, 15 Vorlagen. Gewinn der Premier League.

    Declan Rice machte mit seinen Leistungen gegen Real Madrid in der Champions League 2024/25 als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt auf sich aufmerksam. Seitdem hat sich der Arsenal-Profi stetig weiterentwickelt. Rice war einer der wichtigsten Spieler Arsenals beim Gewinn der Premier League und hatte auch großen Anteil am Einzug ins Champions-League-Finale.

    Dank seiner dynamischen Vorstöße, Defensivaktionen und Hereingaben bei Standards blieb Rice in Spielen nur selten ohne Einfluss. Auch bei Englands Einzug ins WM-Halbfinale leistete er weiterhin entscheidende Beiträge, obwohl er in Nordamerika mit Verletzungen und einer Erkrankung zu kämpfen hatte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    2025/26: Sieben Tore, zehn Vorlagen. Gewann die Champions League, die Ligue 1, die Trophee des Champions, den UEFA-Supercup und den FIFA Intercontinental Cup.

    Von seiner wenig überzeugenden Leihe bei Wolverhampton Wanderers 2021 bis zu einem Platz auf dem Ballon-d’Or-Podium 2025 hat Vitinha einen weiten Weg zurückgelegt. PSGs unumschränkter Herrscher im Mittelfeld gilt inzwischen für viele als der beste Mittelfeldspieler der Welt. Über weite Strecken der vergangenen Saison spielte er auch entsprechend und steuerte sogar mehr Tore und Vorlagen bei, während die Mannschaft von Luis Enrique erneut sowohl die Ligue 1 als auch die Champions League gewann.

    Im Finale der Champions League wurde Vitinha zum Spieler des Spiels gewählt. Auch bei der Weltmeisterschaft gab er für Portugal weiter das Tempo vor, doch die Mannschaft blieb insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück und verlor im Achtelfinale gegen Spanien.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Diaz (Bayern München)

    2025/26: 30 Tore, 27 Vorlagen. Gewinn der Bundesliga, des DFB-Pokals und des DFL-Supercups.

    Liverpool-Fans wäre es nicht zu verdenken, wenn sie sich fragten, ob die Saison 2025/26 für ihren Klub deutlich erfolgreicher verlaufen wäre, hätte er Luis Diaz nicht verkauft. Der vielseitige Angreifer spielte beim Titelgewinn des FC Liverpool 2024/25 eine wichtige Rolle. Sein Wunsch nach einer neuen Herausforderung führte jedoch dazu, dass der Klub ein Angebot des FC Bayern München über 75 Millionen Euro (65,5 Millionen Pfund/88 Millionen Dollar) für den kolumbianischen Nationalspieler annahm.

    Seitdem läuft es für Diaz hervorragend: Mit Harry Kane und seinen übrigen Bayern-Mitspielern harmoniert er bestens. Einige seiner Tore in der Bundesliga waren in der vergangenen Saison spektakulär. Auch seine mitreißenden Auftritte in der Champions League dürften den Wählern des Ballon d’Or aufgefallen sein, obwohl Bayern in Europa letztlich erneut hinter den Erwartungen zurückblieb. Bei der Weltmeisterschaft sorgte Diaz zudem für einige Glanzmomente für Kolumbien, auch wenn die Mannschaft im Achtelfinale gegen die Schweiz im Elfmeterschießen ausschied.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelona)

    In der Saison 2025/26: Ein Tor, zwei Vorlagen, 26 Spiele ohne Gegentor. Gewann die Weltmeisterschaft, La Liga und die Supercopa de Espana.

    Als Spanien zur Weltmeisterschaft reiste, waren alle Augen auf Lamine Yamal gerichtet. Am Ende stellte ihn jedoch mit Pau Cubarsi ein anderer Teenager von Barcelona in den Schatten. Der 19-Jährige ließ auf eine weitere Titelsaison mit Barcelona seinen endgültigen Durchbruch auf der Weltbühne folgen. Viele sahen in Cubarsi den herausragenden Innenverteidiger des Turniers in Nordamerika.

    Nach Spaniens Sieg im Finale wurde der Verteidiger als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Cubarsi trug entscheidend dazu bei, dass Spanien auf dem Weg zum Titel nur zehn Schüsse aufs Tor und ein einziges Gegentor zuließ.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    2025/26: Drei Tore, sechs Vorlagen. Gewinn der Weltmeisterschaft, der Champions League, der Ligue 1, der Trophee des Champions, des UEFA-Supercups und des FIFA Intercontinental Cup.

    Fabian Ruiz verpasste in der vergangenen Saison verletzungsbedingt einen beträchtlichen Teil der Spiele. Als Spieler mit den meisten Titeln in der Saison 2025/26 schaffte er es dennoch auf die Kandidatenliste für den Ballon d’Or. Der PSG-Profi leistete wichtige Beiträge zu den nationalen und europäischen Erfolgen seines Klubs und bildete erneut ein Drittel des besten Mittelfeldtrios der Welt.

    Auch für Spanien lieferte Ruiz ab, nachdem er während der K.o.-Runde des erfolgreichen WM-Turniers in die Startelf gerückt war. Der ehemalige Napoli-Spieler hat in mehr als 50 Einsätzen für Spanien noch keine Niederlage erlebt. Der Glücksbringer hat dem Europameistertitel, zu dem er 2024 beigetragen hatte, nun auch einen Weltmeistertitel hinzugefügt.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    2025/26: 58 Tore, 11 Vorlagen. Gewann den FA Cup & den Carabao Cup.

    Nach einer Saison, die gemessen an seinen eigenen hohen Ansprüchen enttäuschend verlaufen war, startete Erling Haaland im „Terminator-Modus“ in die Spielzeit 2025/26. Er wurde zum alleinigen Durchschlagsgaranten für Manchester City, das wieder um die wichtigsten Titel mitspielen wollte. Eine Torflaute zu Beginn des Jahres 2026 drohte sowohl Haalands Chancen auf den Ballon d’Or als auch Citys Titelhoffnungen zunichtezumachen, zumal der Klub aus der Champions League ausschied. Doch Haaland und die Mannschaft fanden zurück in die Erfolgsspur: Sie gewannen den FA Cup und den Carabao Cup und forderten Arsenal im Titelrennen der Premier League bis zum Schluss.

    Auch wenn Haaland die größten Titel, die für ihn erreichbar waren, verpasste, stärkte Norwegens erste WM-Teilnahme seit 1998 zweifellos seine Chancen auf den Goldenen Ball. Der Starstürmer nutzte die Gelegenheit und erzielte sieben Tore, als Norwegen erstmals das Viertelfinale erreichte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    2025/26: 25 Tore, 14 Vorlagen. Gewann die Champions League, die Ligue 1, die Trophee des Champions, den UEFA-Supercup und den FIFA-Interkontinental-Pokal.

    Verletzungen schränkten Dembeles Einfluss auf die erste Hälfte der Saison von PSG ein. Eine Titelverteidigung beim Ballon d’Or schien damit ausgeschlossen. Nach seiner vollständigen Genesung spielte er sich jedoch mit seiner wiedergefundenen Bestform zurück in den Kreis der Anwärter. Besonders seine spielentscheidenden Auftritte gegen Liverpool und Bayern München in der K.-o.-Phase der Champions League stachen heraus, bevor er auch beim Finalsieg gegen Arsenal traf.

    Um seine Chancen weiter zu verbessern, musste Dembele auch bei der Weltmeisterschaft Akzente setzen. Tatsächlich erzielte er endlich die ersten Turniertore seiner Karriere. Der Höhepunkt seiner sechs Tore umfassenden WM-Bilanz war ein Dreierpack gegen Norwegen. Ansonsten stand er in Nordamerika jedoch im Schatten einiger seiner Teamkollegen. Zwei Ballon-d’Or-Auszeichnungen in Folge sind damit nun fast sicher außer Reichweite.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern München)

    2025/26: 26 Tore, 41 Vorlagen. Gewann die Bundesliga, den DFB-Pokal & den DFL-Supercup.

    Wer vorhergesagt hatte, dass Michael Olise der Sprung von Crystal Palace zum FC Bayern München schwerfallen würde, lag gründlich daneben. Der Flügelspieler hat für den Bundesliga-Meister zwei Jahre lang fantastische Leistungen gezeigt. Der 24-Jährige trifft selbst ebenso zuverlässig, wie er Tore für andere vorbereitet, und hat sich zu einem der gefürchtetsten Offensivspieler Europas entwickelt. Auch in der Champions League setzte er Akzente, vor allem im Viertelfinale gegen Real Madrid: Im Bernabeu stellte er die Madrilenen über weite Strecken vor enorme Probleme, ehe er das Duell in Bayern mit einem Tor krönte.

    Seine Leistungen im Verein halfen Olise zudem, sich trotz großer Konkurrenz einen Stammplatz in Frankreichs Startelf zu sichern. Bei Frankreichs WM-Auftritt gehörte er zu den Stars: Dank seiner Kreativität und seines Gespürs für den entscheidenden Pass gelangen ihm sieben Torvorlagen, womit er einen Rekord brach.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    2025/26: Zwei Tore. Weltmeister, FA-Cup- und Carabao-Cup-Sieger.

    Nach seiner Rückkehr von der Verletzung des vorderen Kreuzbands, die seine Hoffnungen auf eine Verteidigung des Ballon d’Or von 2024 zunichtegemacht hatte, wirkte Rodri über weite Strecken der Saison 2025/26 nicht mehr wie derselbe Spieler. Zwar hatte er im Trikot von Manchester City seine starken Momente und gewann mit dem Klub zwei Titel, doch er kämpfte weiterhin mit Fitnessproblemen und wirkte zeitweise nicht auf der Höhe.

    Bei der Weltmeisterschaft war all das jedoch vergessen. Rodri gehörte zu den herausragenden Spielern Spaniens, das seinen zweiten Titel holte. Der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft wurde zum Spieler des Turniers gewählt und ist plötzlich wieder im Rennen um einen weiteren Goldenen Ball, den viele nicht mehr für erreichbar gehalten hatten.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    2025/26: 23 Tore, 10 Vorlagen. Gewann die Champions League, die Ligue 1, die Trophee des Champions, den UEFA Super Cup und den FIFA Intercontinental Cup.

    Würde man den herausragenden Spieler der K.-o.-Phase der Champions League küren, wäre Khvicha Kvaratskhelia nahezu allen anderen deutlich voraus. Der PSG-Flügelspieler war der erste Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, der in sieben K.-o.-Spielen in Folge ein Tor erzielte oder vorbereitete. Darunter waren auch einige spektakuläre Treffer, während sich der Titelverteidiger den Weg zu einem weiteren europäischen Triumph erkämpfte.

    Über die gesamte Saison hinweg erreichte Kvaratskhelia allerdings nicht durchgehend dieses Niveau. Zudem droht Georgiens verpasste WM-Qualifikation seine Platzierung bei der abschließenden Ballon-d’Or-Wahl nach oben zu begrenzen. Für den Mann, den sie „Kvaradona“ nennen, ist zumindest ein Platz auf dem Podium noch möglich. Mehr hätte er dafür kaum tun können.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    2025-26: 44 Tore, 30 Vorlagen. Gewinn des MLS Cup.

    Die Zeiten, in denen Lionel Messi überhaupt noch für den Ballon d’Or nominiert wurde, schienen vorbei zu sein. Doch nachdem er Inter Miami zum ersten MLS-Cup-Titel der Vereinsgeschichte geführt und anschließend mit Argentinien eine glänzende Weltmeisterschaft gespielt hat, besteht weiterhin eine echte Chance, dass der achtmalige Gewinner seiner Sammlung einen weiteren Goldenen Ball hinzufügt.

    Auf dem Weg zu seiner zweiten Auszeichnung in Folge als wertvollster Spieler der MLS spielte Messi in einer eigenen Klasse. Allein in Miamis sechs Playoff-Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Dieser Erfolg auf Vereinsebene hätte bei der Stimmabgabe für den Ballon d’Or sicherlich berücksichtigt werden müssen. Bei einer herausragenden Weltmeisterschaft erzielte er anschließend acht Tore und lieferte vier Vorlagen. Zwar konnte er Argentinien diesmal nicht bis zum Titel führen, doch er zeigte genug, um zu beweisen, dass er mit 39 Jahren noch immer zu den besten Fußballern der Welt gehört, wenn er nicht sogar der Beste ist.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappe (Real Madrid)

    2025/26: 58 Tore, 14 Vorlagen.

    Ist dies das Jahr, in dem Kylian Mbappe endlich den Ballon d’Or gewinnt? Fast seit er als Teenager bei Monaco auf sich aufmerksam machte, gilt der Stürmer als künftiger Gewinner der Auszeichnung. Doch obwohl Mbappe im Dezember 27 Jahre alt wurde, wartet er noch immer darauf, ganz oben auf dem Podium zu stehen.

    Über weite Strecken der Saison hätte er kaum mehr tun können, um seine Chancen auf ein Ende dieser Wartezeit zu verbessern. Mbappe trug ein kriselndes Real Madrid, bis er sich eine Knieverletzung zuzog, von der er sich nur schwer vollständig erholte. In dieser Zeit schwanden die Hoffnungen von Real Madrid, die Saison mit einem Titel zu beenden, allmählich. Mbappe zeigt bei Weltmeisterschaften allerdings meist seine besten Leistungen. Auch bei seinem dritten Turnier in Folge gehörte er zu den herausragenden Spielern. Mit zehn Toren sicherte er sich zum zweiten Mal den Goldenen Schuh und schrieb damit Geschichte.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    2025/26: 26 Tore, 21 Vorlagen. Gewann die Weltmeisterschaft, La Liga & die Supercopa de Espana.

    Vor der vergangenen Saison galt Lamine Yamal bei den Buchmachern als Favorit auf den Ballon d’Or. Der Teenager des FC Barcelona ist auf bestem Weg, als erster Spieler unter 21 Jahren die Auszeichnung zu gewinnen. Dafür müsste er sie nicht einmal 2026 holen! Mit seinen Leistungen in der Schlussphase der Champions League 2024/25 wurde er für viele zum besten Fußballer der Welt. Dass er bei der Abstimmung hinter Dembele Zweiter wurde, unterstrich das.

    Manche sind weiterhin der Meinung, dass Yamal in den größten Spielen häufiger für entscheidende Momente sorgen muss. Zudem gibt es Bedenken, dass die vielen Partien, die er bereits in so jungen Jahren bestritten hat, zu zunehmenden Verletzungsproblemen führen. Diese beendeten seine Saison auf Vereinsebene letztlich vorzeitig und trugen zu seiner begrenzten Ausbeute für Spanien bei der Weltmeisterschaft bei. Seine einzigartige Dynamik konnte er dennoch zeigen, als Spanien in Nordamerika den Titel holte. Weil Yamal dem Turnier aber nicht seinen eigenen Stempel aufdrücken konnte, könnte er im Rennen um den Ballon d’Or erneut ganz knapp scheitern.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern München)

    In der Saison 2025/26: 73 Tore, acht Vorlagen. Gewann die Bundesliga, den DFB-Pokal und den DFL-Supercup.

    Es wird immer Menschen geben, die Harry Kane nicht vollends zu schätzen wissen. Doch seit der Stürmer des FC Bayern München den Makel der Titellosigkeit abgelegt hat, den ihm so viele immer wieder vorhielten, wirkt er wie ein Mann mit einer Mission: Er will unbedingt zeigen, dass er auch individuelle Auszeichnungen verdient, und trifft weiterhin in bemerkenswertem Tempo.

    Kane erzielte in der vergangenen Saison nicht nur Unmengen an Toren, sondern stellte beim Bundesliga-Meister auch seine Qualitäten als kompletter Spieler eindrucksvoll unter Beweis. Zudem traf er auf Englands Weg ins WM-Halbfinale sechsmal. Dass er in Nordamerika nicht bis zum Ende erfolgreich war, eröffnete anderen die Chance, ihm den Ballon d’Or noch wegzuschnappen. Da diese Auszeichnung aber regelmäßig an den Spieler mit der besten individuellen Saison vergeben wird, wäre es schwer zu begründen, wenn Kane nicht ganz oben auf dem Podium landen sollte.