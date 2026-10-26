Das Power Ranking zum Ballon d’Or 2026: Für uns darf der Sieger nur Harry Kane heißen

Seit die Dominanz von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der Vergangenheit angehört, war das Rennen um den Ballon d’Or so offen (aber auch unperfekt)wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Zahlreiche Spieler gehen inzwischen in jede Saison mit dem Glauben, die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung des Fußballs gewinnen zu können. Ousmane Dembele überwand eine von Verletzungen und schwankenden Leistungen geprägte Karriere und gewann 2025 den Goldenen Ball. Auch 2026 gehört er wieder zu einem großen Kreis von Anwärtern.

Dembele sicherte sich die Auszeichnung vor allem mit seinen Leistungen auf dem Weg zum ersten Europapokalsieg von Paris Saint-Germain. Auch diesmal dürfte die Champions League im Rennen um den Ballon d’Or eine wichtige Rolle spielen. Da 2026 zudem ein WM-Jahr ist, könnten die Leistungen im Sommer in Nordamerika das Endergebnis maßgeblich beeinflussen.

Nicht zu vergessen ist der Afrika-Cup, der ebenfalls berücksichtigt wird. Einige Spieler haben damit nicht nur für ihre Klubs geglänzt, sondern im Laufe der Saison auch bei zwei großen Turnieren überzeugt.

Mehr, um den eigenen Anspruch zu untermauern, kann allerdings niemand tun, weder auf dem Platz noch in Interviews. In seinen Ballon-d’Or-Power-Rankings verfolgt GOAL seit zwölf Monaten, wer die besten Chancen auf den Goldenen Ball 2026 hat. Das sind die Spieler, die unserer Einschätzung nach bei der Verleihung am Montag, dem 26. Oktober, in London am ehesten ganz oben auf dem Podium stehen werden.