Ballon d'Or 2026: Maßnahme des FC Bayern lässt Harry Kane als Gewinner immer wahrscheinlicher werden

Die Wahlzettel sind bereits ausgewertet, doch vor der offiziellen Verkündung des Gewinners des Ballon d'Or hat Bayern Münchens Klubchef Jan-Christian Dreesen trotzdem noch einmal ein Loblied auf Harry Kane gesungen.

Kane stelle "Jahr für Jahr neue Rekorde auf, aber seine 73 Tore für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft sprechen diesmal eine ganz besondere Sprache", sagte Dreesen im Interview mit Münchner Merkur/tz. Verliehen wird die Auszeichnung am Montagabend in London.

Er bezeichne Kane "gerne als unseren '360-Grad-Stürmer', weil er stets das gesamte Spielfeld im Blick hat, unermüdlich arbeitet und seine Mitspieler besser macht. Er hat sein Spiel weiterentwickelt und damit unser ganzes Spiel verändert", ergänzte Dreesen.

Darüber hinaus sei der 33-Jährige "ein Weltstar ohne Allüren und gleichzeitig ein Gentleman, der auf und neben dem Platz ein herausragendes Vorbild darstellt."

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Für die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball waren zahlreiche Protagonisten des FC Bayern nominiert. Bei den Männern steht auch Michael Olise auf der Liste, bei den Trainern Vincent Kompany, bei den "Jungstars" Lennart Karl.

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Bei den Frauen sind die Münchner durch Klara Bühl, Pernille Harder und Momoko Tanikawa vertreten. Beide Mannschaften des FC Bayern gehören auch zu den Kandidaten für den "Klub des Jahres".

Selbstverständlich werden wir mit aller gebührenden Bescheidenheit nach London reisen, in der Hoffnung, dass wir auch die Gelegenheit haben werden, einige Auszeichnungen zu feiern", sagte Dreesen.

Warum deutet vieles auf einen Ballon-d'Or-Gewinn von Harry Kane hin?

Der Besuch der FCB-Delegation kann durchaus als Fingerzeig gewertet werden, dass Kane am Ende auch mit der begehrten Auszeichnung nach Hause fahren darf. Denn es wäre keine ganz große Überraschung, wenn der Sieger schon im Vorfeld über den Gewinn der Auszeichnung Bescheid wüsste.

So erzählte nämlich Pascal Ferre, ehemaliger langjähriger Chefredakteur von France Football und Hauptverantwortlicher für den Ballon d'Or erst kürzlich in einem Interview, dass er die Sieger im Vorfeld immer anrief und sie über den Preis informierte.

Dies erklärt beispielsweise auch, warum Real Madrid die Veranstaltung einst komplett boykottierte, nachdem der Klub im Vorfeld davon unterrichtet worden war, dass Favorit Vinicius Junior den Ballon d'Or nicht gewinnen würde.

Und was ist mit PSG und beispielsweise Ousmane Dembele oder Fabian Ruiz? Die spielen am Montagabend während der Zeremonie in London vermutlich zeitgleich im Parc des Princes gegen Olympique Lyon, nachdem das Spiel nach den Krawallen in Paris auf jenes Datum verlegt worden war.

Zwar könnte man den Gewinner theoretisch für jene Partie auch freistellen, aber die Tatsache, dass PSG während der Gala ein Ligaspiel bestreitet und die Bayern auf alle Fälle nach London reisen werden, schmälert die Kane-Chancen nicht – im Gegenteil. Ein Foto des Engländers im Smoking sorgte zudem schon vorab für Wirbel.