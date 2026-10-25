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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Andreas Königl

Ballon d'Or 2026: Maßnahme des FC Bayern lässt Harry Kane als Gewinner immer wahrscheinlicher werden

Bundesliga
Bayern München
H. Kane
M. Olise

Am Montag blickt die Fußballwelt gespannt nach London, wo der Ballon d'Or verliehen wird. Bekommt Harry Kane vom FC Bayern München den Zuschlag? Die Bosse werden jedenfalls vor Ort sein.

Die Wahlzettel sind bereits ausgewertet, doch vor der offiziellen Verkündung des Gewinners des Ballon d'Or hat Bayern Münchens Klubchef Jan-Christian Dreesen trotzdem noch einmal ein Loblied auf Harry Kane gesungen.

Kane stelle "Jahr für Jahr neue Rekorde auf, aber seine 73 Tore für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft sprechen diesmal eine ganz besondere Sprache", sagte Dreesen im Interview mit Münchner Merkur/tz. Verliehen wird die Auszeichnung am Montagabend in London.

Er bezeichne Kane "gerne als unseren '360-Grad-Stürmer', weil er stets das gesamte Spielfeld im Blick hat, unermüdlich arbeitet und seine Mitspieler besser macht. Er hat sein Spiel weiterentwickelt und damit unser ganzes Spiel verändert", ergänzte Dreesen.

Darüber hinaus sei der 33-Jährige "ein Weltstar ohne Allüren und gleichzeitig ein Gentleman, der auf und neben dem Platz ein herausragendes Vorbild darstellt."

Für die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball waren zahlreiche Protagonisten des FC Bayern nominiert. Bei den Männern steht auch Michael Olise auf der Liste, bei den Trainern Vincent Kompany, bei den "Jungstars" Lennart Karl.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bei den Frauen sind die Münchner durch Klara Bühl, Pernille Harder und Momoko Tanikawa vertreten. Beide Mannschaften des FC Bayern gehören auch zu den Kandidaten für den "Klub des Jahres".

Selbstverständlich werden wir mit aller gebührenden Bescheidenheit nach London reisen, in der Hoffnung, dass wir auch die Gelegenheit haben werden, einige Auszeichnungen zu feiern", sagte Dreesen.

Warum deutet vieles auf einen Ballon-d'Or-Gewinn von Harry Kane hin?

Der Besuch der FCB-Delegation kann durchaus als Fingerzeig gewertet werden, dass Kane am Ende auch mit der begehrten Auszeichnung nach Hause fahren darf. Denn es wäre keine ganz große Überraschung, wenn der Sieger schon im Vorfeld über den Gewinn der Auszeichnung Bescheid wüsste.

So erzählte nämlich Pascal Ferre, ehemaliger langjähriger Chefredakteur von France Football und Hauptverantwortlicher für den Ballon d'Or erst kürzlich in einem Interview, dass er die Sieger im Vorfeld immer anrief und sie über den Preis informierte.

Dies erklärt beispielsweise auch, warum Real Madrid die Veranstaltung einst komplett boykottierte, nachdem der Klub im Vorfeld davon unterrichtet worden war, dass Favorit Vinicius Junior den Ballon d'Or nicht gewinnen würde.

Und was ist mit PSG und beispielsweise Ousmane Dembele oder Fabian Ruiz? Die spielen am Montagabend während der Zeremonie in London vermutlich zeitgleich im Parc des Princes gegen Olympique Lyon, nachdem das Spiel nach den Krawallen in Paris auf jenes Datum verlegt worden war.

Zwar könnte man den Gewinner theoretisch für jene Partie auch freistellen, aber die Tatsache, dass PSG während der Gala ein Ligaspiel bestreitet und die Bayern auf alle Fälle nach London reisen werden, schmälert die Kane-Chancen nicht – im Gegenteil. Ein Foto des Engländers im Smoking sorgte zudem schon vorab für Wirbel.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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