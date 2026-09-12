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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Bald im DFB-Tor? Klopp-Kandidat macht sich "keine Gedanken" zu einer Nominierung

Bundesliga
Union Berlin - Schalke 04
Schalke 04
Deutschland
UEFA Nations League A
L. Karius
Jürgen Klopp
M. Muslic

Wer wird die neue Nummer eins im DFB-Tor? Loris Karius sammelt fleißig Pluspunkte, gibt sich aber zurückhaltend.

Loris Karius ließ all die Lobeshymnen nicht zu nah an sich ran. Nein, Kontakt zu Bundestrainer Jürgen Klopp habe er noch nicht gehabt, erklärte der Torhüter von Schalke 04 nach dem lang ersehnten ersten Bundesliga-Sieg seit der Rückkehr der Königsblauen, an dem er großen Anteil hatte, bei Sky. "Ich schätze weder irgendwas realistisch noch unrealistisch ein", sagte der Keeper mit Blick auf eine mögliche DFB-Nominierung: "Ich mache mir darüber keine Gedanken, um ehrlich zu sein."

Er versuche, seiner Mannschaft "Woche für Woche zu helfen", betonte Karius nach dem 3:1 (1:0) bei Union Berlin am Freitagabend: "Wenn mich Leute damit in Verbindung bringen, ist das eine Auszeichnung für die Leistung, die ich bringe, das ist toll. Alles andere obliegt mir nicht. Ich mache einfach weiter – täglich hart arbeiten, gut spielen. Alles andere kommt oder nicht."

Seine Leistung brachte Karius auch im Stadion An der Alten Försterei. Der Ex-Unioner trumpfte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit auf, rettete sein Team in der Schlussphase gleich mehrmals mit starken Paraden und wurde folgerichtig zum Man of the Match gekürt. "Der sammelt die Trophäen. Er braucht bald ein neues Regal. Aber da werden wir ihm auch helfen", sagte Trainer Miron Muslic bei Sky.

Angesprochen auf die Möglichkeit einer Nominierung von Karius durch Klopp, der seinen ersten Kader am 17. September bekanntgibt, hielt sich Muslic zurück. "Deutschland hat einen fantastischen Bundestrainer und der wird die richtigen Leute nominieren. Da bin ich tiefenentspannt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

Robin Gosens, der für den ersten Schalker Bundesliga-Treffer seit 1203 Tagen gesorgt hatte, würde es seinem Teamkollegen "von ganzem Herzen gönnen, weil ich weiß, wie wichtig ihm das wäre".

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