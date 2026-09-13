Nach Informationen der spanischen Zeitung AS steht der Schweizer Nationalspieler bei den Königlichen von Real Madrid auf dem Zettel, sollten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit der bisherigen Nummer eins Thibaut Courtois (Vertrag bis 2027) scheitern.

Demnach wäre Kobel den Madrilenen in der Vergangenheit bereits angeboten worden - die Verantwortlichen der Blancos würden die Situation um den 28-Jährigen deshalb genauestens beobachten.

In Dortmund steht Kobel noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass der BVB die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Schlussmann unbedingt fortsetzen und das Arbeitspapier dementsprechend gerne vorzeitig verlängern möchte.

In der Mannschaft von Coach Niko Kovac ist der 28-Jährige seit Jahren die unangefochtene Nummer eins, insgesamt stand er bereits in 221 Pflichtspielen für die Schwarzgelben auf dem Rasen (282 Gegentore, 72-mal zu Null gespielt).

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Welche Klubs haben Interesse an Gregor Kobel gezeigt?

Inwiefern Kobel selbst an einer Vertragsverlängerung in Dortmund interessiert ist, ist unklar. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte über Interesse von europäischen Topklubs gegeben - unter anderem soll des FC Bayern München den Schweizer zwischenzeitlich als potenziellen Nachfolger für Manuel Neuer ins Auge gefasst haben.

Ein Wechsel an die Säbener Straße ist längst vom Tisch, schließlich hat der deutsche Rekordmeister in Jonas Urbig seinen Kronprinzen mittlerweile gefunden, gleichwohl soll Kobel bei diversen Klubs aus der Premier League nach wie vor hoch im Kurs stehen.