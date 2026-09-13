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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport
Christian Guinin

Auf der Liste von Real Madrid: Muss der BVB bei einem Leistungsträger zittern?

Bundesliga
G. Kobel
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Der BVB würde gerne noch länger mit Torwart Gregor Kobel zusammenarbeiten. Ein Topklub könnte diesem Plan jedoch in die Quere kommen.

Nach Informationen der spanischen Zeitung AS steht der Schweizer Nationalspieler bei den Königlichen von Real Madrid auf dem Zettel, sollten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit der bisherigen Nummer eins Thibaut Courtois (Vertrag bis 2027) scheitern.

Demnach wäre Kobel den Madrilenen in der Vergangenheit bereits angeboten worden - die Verantwortlichen der Blancos würden die Situation um den 28-Jährigen deshalb genauestens beobachten.

In Dortmund steht Kobel noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass der BVB die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Schlussmann unbedingt fortsetzen und das Arbeitspapier dementsprechend gerne vorzeitig verlängern möchte.

In der Mannschaft von Coach Niko Kovac ist der 28-Jährige seit Jahren die unangefochtene Nummer eins, insgesamt stand er bereits in 221 Pflichtspielen für die Schwarzgelben auf dem Rasen (282 Gegentore, 72-mal zu Null gespielt).

TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Welche Klubs haben Interesse an Gregor Kobel gezeigt?

Inwiefern Kobel selbst an einer Vertragsverlängerung in Dortmund interessiert ist, ist unklar. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte über Interesse von europäischen Topklubs gegeben - unter anderem soll des FC Bayern München den Schweizer zwischenzeitlich als potenziellen Nachfolger für Manuel Neuer ins Auge gefasst haben.

Ein Wechsel an die Säbener Straße ist längst vom Tisch, schließlich hat der deutsche Rekordmeister in Jonas Urbig seinen Kronprinzen mittlerweile gefunden, gleichwohl soll Kobel bei diversen Klubs aus der Premier League nach wie vor hoch im Kurs stehen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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