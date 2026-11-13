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Der BVB soll vor einigen Monaten starkes Interesse an Matteo Palma gehabt haben. Schlägt nächsten Sommer ein Ligarivale der Dortmunder zu?

Ex-DFB-Talent Matteo Palma sorgt im kommenden Sommer möglicherweise für einen millionenschweren Transfer in die Bundesliga.

Der Innenverteidiger von Udinese Calcio steht einem Bericht von Sky zufolge bei "unzähligen" Vereinen auf der Liste. Zu den Interessenten gehöre unter anderem RB Leipzig, heißt es.

Bei Udine steht Palma zwar noch bis 2031 unter Vertrag, allerdings ist er laut Sky ein heißer Kandidat für einen Wechsel nach Saisonende. Der italienische Erstligist wäre demnach ab einer Ablöse in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro bereit, das Abwehrjuwel ziehen zu lassen.

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BVB holte letztlich Gadou statt Palma

Auch andere Serie-A-Klubs und Vereine aus England sollen ihre Fühler nach Palma ausstrecken, vor einigen Monaten sei zudem Borussia Dortmund an dem 18-Jährigen dran gewesen. Die Verantwortlichen des BVB entschieden sich letztlich allerdings dazu, stattdessen Joane Gadou zu verpflichten. Für den 19-jährigen Innenverteidiger zahlte der deutsche Vizemeister 19,5 Millionen Euro Ablöse an RB Salzburg.

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Palma, gebürtiger Berliner, war 2022 aus dem Nachwuchs von Hertha BSC zu Udine gewechselt. Nachdem er in der Rückrunde der vergangenen Saison per Leihe bei Zweitligist Sampdoria Genua wichtige Spielpraxis sammelte, ist der Youngster inzwischen Stammspieler beim arg kriselnden Udine. Sieben Einsätze hat Palma diese Saison bisher für den Tabellenletzten der Serie A absolviert, dabei gelang ihm ein Tor.

Getty Images

Kürzlich sorgte Palma mit seinem Wechsel vom deutschen zum italienischen Verband für Schlagzeilen. Nachdem er in der U15 zunächst für Italien auflief, hatte Palma in U16 und U17 das Trikot des DFB getragen. Da sein aus Italien stammender Vater auch österreichische Wurzeln hat, könnte Palma auch für Österreich spielen, hat sich allerdings nun für die Squadra Azzurra entschieden.

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Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini berief Palma in den Kader für die derzeit laufende Länderspielphase. Da das ehemalige Hertha-Talent einen Verbandswechsel vollzogen hat, wäre er für die Italiener festgespielt und könnte nicht mehr zum DFB zurück, sollte er beim Spiel in Belgien am Sonntag für die Italiener zum Einsatz kommen. Beim überraschenden 3:1-Erfolg der Mancini-Elf über Frankreich am Donnerstag hat Palma noch nicht gespielt.