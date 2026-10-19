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imago-sport-1084775520.jpgNicolo Campo
Filippo Cataldo

Auch bei Juventus enttäuschend: Lothar Matthäus schlägt für Nick Woltemade eine Lösung vor

Italien Serie A
N. Woltemade
Juventus FC - Lazio Rom
Juventus FC

Das Leihgeschäft läuft nicht so, wie es sich beide Seiten erhofft hatten. Gibt es nur noch einen Ausweg für den DFB-Angreifer?

Nach dem 0:3 gegen Lazio Rom wird in Italien über eine Ablösung von Trainer Luciano Spalletti bei Juventus diskutiert. Sind auch die Tage des kriselnden deutschen Stürmers Nick Woltemade bei Juventus und in der Serie A bald gezählt? Die aktuelle Situation von Stürmer Nick Woltemade bei Juventus Turin erinnert Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stark an einen anderen deutschen Stürmer. "Die Situation bei ihm ist ähnlich, wie sie bei Niclas Füllkrug war. Der ist nach England gegangen, hat nicht geklappt. Dann nach Italien, auch nicht – und dann? Geht es zurück nach Deutschland?", fragte Matthäus sich selbst bei einem Termin seines Partners Interwetten

Tatsächlich ist Niclas Füllkrug nach erfolglosen Stationen bei West Ham United und der AC Milan zuletzt bei Werder Bremen wieder aufgeblüht. Mit sechs Treffern führt der 33-Jährige aktuell die Torschützenliste der Bundesliga an, Matthäus gehört zu den Experten, die Bundestrainer Jürgen Klopp raten, Füllkrug wieder für die DFB-Elf zu nominieren, zumindest auf dem Weg zur Europameisterschaft 2028. In der Rangliste der deutschen Stürmer sieht er Füllkrug aktuell sogar auf Platz zwei hinter Arsenals Kai Havertz und vor dem Deutsch-Italiener Nicolo Tresoldi vom FC Brügge.

Und Woltemade? Der rangiert nach einem bislang komplett enttäuschenden Jahr 2026 dahinter, als er erst bei Newcastle United ins Hintertreffen geriet, dann eine enttäuschende WM erlebte und nun auch bei seinem Leihklub Juventus ganz weit entfernt von einem Stammplatz unter Trainer Luciano Spalletti ist und in der Serie A nur auf fünf Einwechslungen und null Tore kommt. Beim jüngsten 0:3 gegen Lazio Rom ging Woltemade mit dem Rest der Mannschaft unter, vergab erneut eine Großchance.

"Dann muss Woltemade mit seinen Gehaltsvorstellungen runtergehen"

Ein Wechsel zurück in die Bundesliga erscheint als logischer Ausweg, doch Matthäus sieht hierbei auch finanzielle Hürden für den Stürmer. "Ich nicht weiß, ob jetzt jemand für ihn 60 Millionen Euro zahlt", sagte er. Im Sommer 2025 war er Newcastle United sogar 75 Millionen Euro wert gewesen. Erst bei dieser Summe war Woltemades vorheriger Verein VfB Stuttgart schwach geworden, zuvor hatte der VfB mehrere Angebote des FC Bayern München abgelehnt.

Bayern hat in der Offensive aktuell eher keinen Bedarf, bei anderen Bundesligaklubs könnte dies auch im Winter schon anders aussehen. Doch die Hürden selbst für eine neuerliche Leihe wären angesichts von Woltemades üppigem Premier-League-Gehalt recht hoch.

"Die Frage ist, ob sich ein deutscher Verein ihn noch leisten kann. Wenn ein Bundesligist großen Bedarf hat, dann wird er vielleicht mal anklingeln. Aber eines ist klar: Dann muss Woltemade mit seinen Gehaltsvorstellungen runtergehen“, sagte Matthäus und ergänzte: "Bei Füllkrug hat es sich gelohnt, auf Geld zu verzichten. Er lächelt jetzt wieder in Bremen. Da sieht man, dass Geld nicht das Wichtigste sein darf. Er ist jetzt wieder glücklich. Er hat nie mehr die Liebe und Zuneigung gespürt wie in Bremen.“

Häufig gestellte Fragen

Juventus Turin wurde am 1. November 1897 in der piemontesischen Hauptstadt Turin gegründet.

Juventus Turin ist mehrheitlich im Besitz von EXOR N.V., der Holding der Agnelli-/Elkann-Familie. Die Nachkommen des Fiat-Mitgründers Giovanni Agnelli haben seit 1923 das Sagen über den Verein. 

Die Heimstätte von Juve heißt seit 2017 aufgrund eines Namenssponsorings Allianz Stadium (vorher Juventus Stadium).

Das erst in 2011 eröffnete Allianz Stadium hat eine Kapazität von 41.507 Fans. 

Juve ist mit 71 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Unter anderem gewann der Klub zweimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister, und dreimal den UEFA Cup.

Die meisten Erfolge hatte Juventus aber auf nationaler Ebene. Die Serie A gewann die Alte Dame 36-mal, die Coppa Italia 15-mal und die Supercoppa Italiana 9-mal, in allen drei Wettbewerben ist Juve Rekordsieger. 

Alessandro Del Piero ist mit 705 Einsätzen Rekordspieler für Juve, hinter ihm folgt Gianluigi Buffon mit 685 Partien. 

Alessandro Del Piero ist nicht nur Rekordspieler, er hat auch die meisten Tore geschossen: 290 sind es an der Zahl. 

Die Liste der Weltstars, die in der Vergangenheit für Juve aufgelaufen sind, ist lang. Hier eine kleine Auswahl: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Michel Platini, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro oder Giorgio Chiellini.

Prominente Trainer standen ebenfalls an der Seitenlinie, die erfolgreichsten waren Giovanni Trapattoni (u.a. 6x Serie A, 1x Europapokal der Landesmeister), Marcello Lippi (u.a, 5x Serie A, 1x Champions League) und Massimiliano Allegri (u.a. 5x Serie A, 5x Coppa Italia). Auch Carlo Ancelotti und Andrea Pirlo coachten Juve. 

Der wohl bekannteste Spitzname von Juventus Turin ist "La Vecchia Signora" ("die Alte Dame"), auch die "Bianconeri" ("die Schwarz-Weißen") und "Juve" sind gängig. 

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