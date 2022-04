Die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League wurden absolviert, nun stehen die Rückspiele auf dem Programm. So gastiert unter anderem Manchester City in Madrid und bekommt es mit Atletico zu tun. Anpfiff der Partie ist heute am Mittwoch, 13. April 2022, um 21.00 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid. Wie Ihr das Kräftemessen live im TV oder Live-STREAM verfolgen könnt, welcher LIVE-TICKER Euch auf dem Laufenden hält und wo Ihr die Highlights abrufen könnt, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Atletico Madrid war für Freunde des gepflegten Offensivfußballs eher eine Enttäuschung als eine Offenbarung. Der einzige Treffer des Tages ging auf das Konto des Belgiers Kevin De Bruyne, der nach starker Vorarbeit von Phil Foden vollstreckte. Doch ansonsten spielte sich reichlich wenig in den Strafräumen ab - vor allem, weil Atletico-Coach Diego Simeone seine Mannschaft nahezu ausschließlich verteidigen ließ und ManCity keinen Weg durch das spanische Bollwerk fand.

Im Rückspiel laufen die Rojiblancos nun einem knappen, aber hochverdienten Rückstand hinterher. Simeone kündigte bereits im Anschluss an die 0:1-Pleite an, im zweiten Duell binnen acht Tagen eine andere Marschroute vorgeben zu wollen. "Wir werden unsere Spielweise im Rückspiel ein wenig ändern, aber City wird genauso spielen. Mit Demut und harter Arbeit werden wir mithalten können. Dann werden wir sehen, wohin uns das führt", so der Argentinier.

Auch Ihr könnt heute am Mittwoch live im TV und STREAM dabei sein, wenn Atletico Madrid versucht, den Skyblues noch den Halbfinal-Einzug streitig zu machen - und so funktioniert's.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Das Champions-League-Viertelfinale in der Übersicht

Begegnung: Atletico Madrid vs. Manchester City

Wettbewerb: Champions League, Viertelfinal-Rückspiel

Datum: 13. April 2022, 21.00 Uhr

Austragungsort: Wanda Metropolitano, Madrid (Spanien)

Atletico Madrid vs. Manchester City: Läuft die Champions League live im Free-TV?

Sechs Klubs sind aktuell noch auf der Jagd nach dem Henkelpott. Neben zwei englischen Vereinen (ManCity, Liverpool) sowie drei spanischen Klubs (Real Madrid, Atletico, Villarreal) trifft dies noch auf Benfica Lissabon zu.

Unabhängig davon, welche Teams in das Endspiel einziehen, wird das Finale live im Free-TV vom ZDF gezeigt. Wer schon bei den vorherigen Runden mitfiebern möchte, muss sich jedoch um ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst kümmern.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Wer überträgt die Champions League - DAZN, Sky oder Amazon Prime?

Der Pay-TV-Sender Sky hat mit der Übertragung der Champions League nichts am Hut. Das Münchner Unternehmen zeigt zwar ausgewählte Bundesliga-Spiele und die Premier League, hält allerdings keinerlei Rechte an der Königsklasse.

Ganz anders Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versandriesen überträgt pro Spieltag eine Partie am Dienstag exklusiv im LIVE-STREAM.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Die Champions League im LIVE-STREAM und Pay-TV bei DAZN

Neben ausgewählten Bundesliga-Matches findet Ihr auf DAZN internationale Top-Ligen wie die Serie A oder die spanische La Liga. Nicht zuletzt läuft dort ein Großteil der Champions-League-Spiele live und exklusiv, darunter auch das Duell zwischen Atletico und den Citizens. Zudem wird auch das Parallelspiel zwischen Liverpool und Benfica sowie eine Konferenz mit beiden Partien im LIVE-STREAM gezeigt.

Abrufbar ist der Stream entweder über die linearen Kanäle im Pay-TV oder über die DAZN-App auf einem beliebigen Endgerät sowie im Webbrowser. Der Kostenpunkt für ein DAZN-Abo variiert je nach Variante. Ein Jahresabo ist für 274,99 Euro oder 24,99 Euro in monatlichen Raten zu haben, das flexibel kündbare Monatsabo gibt es für 29,99 Euro.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Die Highlights zu Atletico gegen ManCity findet Ihr nach Abpfiff auf der Plattform und auf YouTube.

Solltet Ihr nicht live dabei sein können, wollt aber nichts verpassen, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Infos zum Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Übersicht zur Übertragung des Champions-League-Viertelfinals

Free-TV - Pay-TV DAZN (lineare Sender) LIVE-STREAM DAZN Kommentator Lukas Schönmüller Experte Benny Lauth Reporter vor Ort Max Siebald LIVE-TICKER GOAL

Atletico Madrid vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Pep Guardiola und Diego Simeone ihre jeweilige Aufstellung kommunizieren, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.