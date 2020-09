Nach Luis Suarez: Atletico Madrid will auch Edinson Cavani holen

Die Verpflichtung von Luis Suarez ist bereits eingetütet. Stürmt der Ex-Barca-Star bei Atletico Madrid künftig mit Landsmann Edinson Cavani?

hat dem derzeit vereinslosen Stürmerstar Edinson Cavani nach Informationen von Goal und SPOX einen unterschriftsreifen Einjahresvertrag vorgelegt. Jener beinhaltet zudem die Option auf eine weitere Saison, die greift, falls sich Atletico für die qualifizieren sollte.

Cavanis Kontrakt bei war am 1. Juli ausgelaufen, der 33-Jährige wäre also ablösefrei. Bei Atletico könnte er künftig ein spektakuläres Sturmduo mit seinem uruguayischen Nationalelfkollegen Luis Suarez bilden, den die Rojiblancos für sechs Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet haben.

In den vergangenen Tagen hatte Atletico, das schon 2019 an dem Angreifer interessiert war, die Gespräche mit Cavanis Beratern aufgenommen. Jene liefen gut, vor dem Finalisieren eines Transfers müssen die Spanier allerdings zunächst noch Diego Costa verkaufen.

Edinson Cavani zu Atletico Madrid? Diego Costa muss erst verkauft werden

Cavani würde bei Atleti zwar nicht ganz so viel verdienen wie die zehn Millionen Euro, die er von PSG jährlich bekam, dennoch könnte sich der Champions-League-Viertelfinalist der vergangenen Saison keinesfalls die Gehälter von Suarez, Cavani und Costa zeitgleich leisten. Letzterer verdient zehn Millionen Euro - dementsprechend kompliziert wird es für Atletico auch, bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober noch einen Abnehmer für Costa zu finden.

Sollte man Costa, der noch bis Sommer 2021 unter Vertrag steht, abgeben können, wäre die Verpflichtung Cavanis nach Informationen von Goal und SPOX nur noch Formsache. Der 116-fache Nationalspieler ist von der Perspektive, auch im Verein an der Seite von Landsmann Suarez stürmen zu können, sehr angetan.

In sieben Jahren bei PSG waren Cavani insgesamt 200 Tore gelungen. In der vergangenen Saison war er allerdings meist nur noch Ergänzungsspieler, kam in 22 Pflichtspielen auf sieben Treffer.