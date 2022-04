Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche steigen die Rückspiele im Viertelfinale der Europa League. Hierbei findet am Donnerstag um 18.45 Uhr das Aufeinandertreffen Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig statt. Damit gastiert der Vierte in der Bundesliga beim Siebten der italienischen Serie A. Das Hinspiel vor einer Woche endete mit einem 1:1.

Im Duell zwischen den Orobici und den Sachsen messen sich zwei Dritte der Gruppenphase der Champions League. Anschließend bezwang Atalanta Bergamo im Play-off der Finalrunde zuerst Olympiakos Piräus. Danach setzte sich die Elf von Gian Piero Gasperini im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen durch.

RB Leipzig warf zum Auftakt der K.-o.-Phase Real Sociedad aus der Europa League. Daraufhin hätte die Mannschaft von Domenico Tedesco gegen Spartak Moskau antreten sollen. Doch nach dem Ausschluss der russischen Teams kamen die Sachsen automatisch ins Viertelfinale weiter.

In einem Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League gastiert RB Leipzig um 18.45 Uhr bei Atalanta Bergamo. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig Datum: Donnerstag, 14. April 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Gewiss Stadium (Bergamo)

Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

Die Senderechte an der Europa League und an der Conference League berechtigen RTL Deutschland dazu, in jeder Europapokal-Woche etliche Matches auszustrahlen. Hierbei könnt Ihr insgesamt ein Spiel bei RTL oder bei NITRO im Free-TV mitverfolgen. Doch wie steht es um die Übertragung der Begegnung Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig?

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: RTL bringt Euch heute ab 21 Uhr das Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona ins Haus. Daher könnt Ihr Euch das Match Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig ausschließlich bei RTL+ ansehen. Hierbei handelt es sich um das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November den Namen TVNow trug.

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig heute live im TV bei RTL+

Zudem stellt die Übertragung der Partie Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig einen Premium-Inhalt dar. Somit benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo. Dafür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro oder 7,99 Euro auf den Tisch legen. Mit der zweitgenannten Alternative könnt Ihr auf zwei Endgeräten vom Angebot profitieren. Obendrein gibt es ausschließlich den Live-Stream der Sender ohne Werbeeinblendungen. Hier stehen zahlreiche Einzelheiten zu den Verträgen mit RTL+.

Der Pay-per-View-Anbieter zeigt seinen Abonnenten ab 18.45 Uhr zusätzlich zwei Conference-League-Partien. Hierbei handelt es sich um die Matches PSV Eindhoven vs. Leicester City und Slavia Prag vs. Feyenoord Rotterdam. Danach könnt Ihr ab 21 Uhr fünf weitere Spiele mitverfolgen. Drei davon – Eintracht Frankfurt vs. Barcelona, Lyon vs. West Ham und Glasgow Rangers vs. Braga – steigen im Rahmen der Europa League. Hinzu kommen die Begegnungen Marseille vs. PAOK und AS Rom vs. Bodö/Glimt. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig auf:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ gelingt binnen weniger Augenblicke. Danach gilt es für Besitzer von internetfähigen Fernsehern, die kostenlose App zu installieren. Außerdem könnt Ihr klassische TV-Geräte mit einem PC oder Notebook vernetzen. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Die letztgenannte Möglichkeit ist dank der LIVE-STREAMS, die RTL+ zum vollständigen Programm bereitstellt, machbar. Überdies könnt Ihr bei einem geeigneten Internetzugang die Übertragung des Matches Atalanta gegen RB Leipzig von überall aus mitverfolgen. Dafür könnt Ihr ebenso Tablets und Smartphones nutzen.

Außerdem könnt Ihr mit einem Premium- oder einem Premium-Duo-Abonnement laufend auf die Live-Streams aller Sender von RTL Deutschland zurückgreifen. Dazu zählen zusätzlich zu RTL und NITRO unter anderem RTL II und VOX.

Zu Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS von GOAL hinsichtlich des Matches Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig im Bilde bleiben. Hierbei erfährt Ihr alles zu den Treffern und den weiteren Schlüsselmomenten im Match im Gewiss Stadium.

Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Europa League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.