AS Rom vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der Serie A heute

Juventus Turin ist wieder klarer Favorit auf den Titel. Heute geht es gegen AS Rom. Wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Heute heißt es in der AS Rom gegen Juventus Turin . Anstoß im traditionsreichen Duell ist um 20.45 Uhr im Olimpico in Rom.

Alle Spiele der Serie A auf DAZN im LIVE-STREAM

AS Rom hat den Saisonstart mächtig verpatzt. Die Hauptstädter spielten gegen Hellas Verona . Nach 90 Minuten hieß es 0:0. Allerdings wurde das Spiel im Nachhinein noch zugunsten Veronas gewertet , da die Roma einen Ihrer Spieler (Amadou Diawara, 23) fälschlicherweise auf die U22-Kaderliste gesetzt hatte. Am Grünen Tisch hieß es so also 3:0 für Hellas.

Juventus Turin hingegen legte einen Start nach Maß hin. Die Alte Dame spielte am ersten Spieltag gegen Sampdoria Genua . Nach der ersten Hälfte lag Juve durch ein Tor von Neuzugang Dejan Kulusevski in Führung . Nach zwei weiteren Treffern von Leonardo Bonucci und Cristiano Ronaldo war der ungefährdete Sieg eingesackt.

Wie Ihr das Spiel gegen heute live sehen könnt, verrät Euch Goal in diesem Artikel. Am Ende findet Ihr auch noch die Aufstellungen der beiden Teams.

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: AS Rom vs. Juventus Turin

Wettbewerb: Serie A, 2. Spieltag

Datum: Sonntag, 27. September 2020

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Olimpico, Rom

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Die Übertragung im TV

Möchtet Ihr das Spiel heute im TV-Programm sehen , müsst Ihr einen kleinen Umweg wählen. Das Spiel heute läuft nicht im Free-TV , aber auch nicht im Pay-TV . Sprich, im regulären TV-Programm könnt Ihr das Spiel heute nicht verfolgen.

Das liegt daran, dass die Rechte für die komplette Serie A bei dem Streaminganbieter DAZN liegen. Somit seht Ihr das Spiel nur hier im LIVE-STREAM . Aber keine Sorge, auch hier könnt Ihr das Spiel zwischen Roma und Juve auf einem Fernseher sehen – sogar unterwegs könnt Ihr das Spiel verfolgen. Wie das geht, steht weiter unten.

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Der LIVE-STREAM auf DAZN

Möchtet Ihr das Spiel heute in voller Länge sehen, dann heißt es für Euch den LIVE-STREAM auf DAZN auszuwählen. Hier beginnt die Übertragung zur Partie um 20.30 Uhr mit den Vorberichten .

Damit Ihr vor und während des Duells nichts verpasst und auch die kleinen Details mitbekommt, steht Euch ein kompetentes Team zur Seite und wird Euch mit den nötigen Informationen versorgen:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Helge Payer

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: So funktioniert die Anmeldung

Da DAZN ein Streaminganbieter ist, müsst Ihr Euch zunächst einloggen , um die Inhalte dort zu sehen. Solltet Ihr DAZN zum ersten Mal nutzen, könnt Ihr Euch auf der Homepage registrieren und Euch Eure Zugangsdaten besorgen.

All jenen, die sich zum ersten Mal registrieren, steht der Gratismonat zur Verfügung. Damit seht Ihr das komplette Programm auf DAZN umsonst . Ihr zahlt in den ersten 30 Tagen nicht einen Cent, könnt jedoch alles sehen, was das Programm hergibt. Dazu gehören die komplette Serie A, , und ein Haufen an Bundesligapartien. Auch andere Sportarten wie NBA, NFL, Tennis, Darts und Co. sind dabei. Hier findet Ihr das Programm von DAZN.

Solltet Ihr den Testzeitraum ausgenutzt haben, dann steht für Euch die Entscheidung an, ein Abonnement auszuwählen. Zwei Optionen habt Ihr dabei:

Monatsabonnement: 11,99 Euro/Monat, monatlich kündbar

Jahresabonnement. 119,99 Euro/Jahr, zwei Monate geschenkt

Wie Ihr Euch anmelden könnt, haben wir hier für Euch beschrieben.

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: So seht Ihr den LIVE-STREAM auch unterwegs

AS Rom gegen Juventus Turin könnt Ihr heute Abend auch im Zug sehen, oder im Restaurant, oder beim Spaziergang. Möglich wird das durch die DAZN-App . Die läuft auf allen gängigen Smartphones und Tablets und ermöglicht Euch so, das Geschehen immer und überall mitzunehmen.

Aber auch zu Hause könnt Ihr die App auf Euren verschiedenen Geräten installieren. Egal, ob Smart-TV, Amazon Fire TV Stick, Spielekonsole oder Apple TV , die App läuft auf fast allen internetfähigen Geräten. Ladet die App einfach kostenlos aus einem App-Store herunter , installiert sie und loggt Euch ein – schon kann es losgehen. Auch auf Laptop oder PC könnt Ihr den LIVE-STREAM sehen!

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Die Highlights der Partie

Möchtet Ihr eine Zusammenfassung des Spiels sehen, bei der Ihr keine Tore, wichtige Karten oder andere Schlüsselszenen verpasst? Dann schaut Euch die Highlights zu jeder Partie der Serie A auf DAZN an.

Bereits kurz nachdem das Spiel zwischen AS Rom gegen Juventus Turin abgepfiffen wird, könnt Ihr die Highlights auf Abruf auf DAZN sehen. Alternativ könnt Ihr auch das ganze Spiel als Wiederholung im Re-Live anschauen.

Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Eine völlig kostenlose Alternative , um das Spiel ebenfalls live zu verfolgen, bietet der LIVE-TICKER von Goal . Hier verpasst Ihr nichts Wichtiges und erhaltet zusätzlich noch Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen.

Den LIVE-TICKER zum Spiel AS Rom vs. Juventus Turin findet Ihr hier.



Die Serie A - AS Rom gegen Juventus Turin heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, bekommt Ihr sie hier an dieser Stelle geliefert. Schaut also später nochmal vorbei.