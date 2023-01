Arsenal vs. Manchester United im TV und LIVE STREAM: Überträgt Sky heute die Premier League?

Spitzenreiter Arsenal empfängt Manchester United. Hier bei GOAL gibt's alle Infos zur Übertragung der Premier League im TV und LIVE-STREAM.

Manchester United ist heute Abend (22. Januar 2023) zu Gast beim Tabellenführer Arsenal. Anstoß der Partie im Emirates-Stadion in London ist um 17:30 Uhr.

United konnte sich zuletzt im Manchester-Derby mit 2:1 gegen City durchsetzen und holte damit den siebten Sieg in Folge. Heute will man diese Serie gegen den aktuellen Spitzenreiter ausbauen. Arsenal steht mit 47 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, Manchester City rangiert mit acht Punkten weniger auf Platz zwei.

United kann mit einem Sieg heute bis auf sechs Punkte an den FC Arsenal herankommen. Die Gunners gewannen den Meistertitel zuletzt 2004. Damals blieb man eine Saison lang ungeschlagen. Nach fast 20 Jahren will man die Meisterschaft jetzt unbedingt wieder nach London holen. Mit einem Sieg gegen United könnte man dafür wieder einen großen Schritt machen.

GOAL liefert Euch alle Infos, die Ihr benötigt, um das Spitzenspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen zu können.

Arsenal vs. Manchester United heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Arsenal vs. Manchester United Wettbewerb Premier League Anpfiff 22. Januar - 17:30 Uhr Spielort Emirates-Stadion (London)

Arsenal vs. Manchester United heute: Die Übertragung der Premier League im TV

Falls Ihr die Premier League gerne im TV verfolgen wollt, müssen wir Euch leider enttäuschen. Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele der höchsten englischen Spielklasse nicht zu sehen.

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen einzig und allein beim Bezahlsender Sky. Nur dort könnt Ihr also das heutige Spiel im Pay-TV-Programm sehen. Sky bietet unterschiedliche Pakete an, z.B. das Bundesliga-Paket, mit dem Ihr alle Samstagsspiele der Bundesliga live sehen könnt. Die Premier League ist dort aber nicht enthalten.

Um die Übertragung der Premier League sehen zu können, müsst Ihr das Sky-Sport-Paket buchen. Neukunden bezahlen dafür im ersten Jahr 20 Euro pro Monat, danach werden 28 Euro monatlich fällig. Neben der Premier League enthält das Sport-Paket u.a. auch die Spiele des DFB-Pokals sowie die Formel 1 und die NHL. Genaueres dazu findet Ihr hier.

Direkt nach Abschluss des Abos erhaltet Ihr Zugriff auf die Inhalte eures Pakets. Die heutige Partie zwischen Arsenal und United könnt Ihr dann beim Sky-Sender Sky-Sport-Top-Event oder bei Sky-Sport-Premier League live sehen. Die Vorberichterstattung startet dort bereits um 17:00 Uhr.

Getty

Arsenal vs. Manchester United: Das Spiel heute im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr Arsenal vs. Manchester United lieber per LIVE-STREAM sehen wollt, könnt Ihr das natürlich auch ganz einfach machen. Wo genau, erklären wir Euch jetzt.

Arsenal vs. Manchester United: Der LIVE STREAM heute bei Sky Go

Jeder, der über ein gültiges Abonnement eines Sky-Pakets verfügt, kann dieses Paket auch per LIVE-STREAM sehen. Dafür braucht Ihr Euch nur die Sky Go-App herunterladen. Dort könnt Ihr Euch dann mit den Zugangsdaten eures Sky-Kontos anmelden und erhaltet direkt Zugriff auf die LIVE-STREAMS eures Pakets.

Genauere Infos zu Sky Go und den verschiedenen Paketen bei Sky gibt es noch einmal hier.

Arsenal vs. Manchester United heute live sehen: Der STREAM bei WOW

WOW ist vielen von Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hinter WOW steckt also der Pay-TV-Sender Sky, der Euch mit WOW-Livesport ein reines Streaming-Abo für Sport-Inhalte anbietet. Mit WOW-Livesport könnt Ihr im ersten Jahr für 24,99 Euro pro Monat die Premier League, Bundesliga, den DFB-Pokal, die Formel 1 u.v.m. sehen.

Nach zwölf Monaten werden dann 29,99 Euro monatlich an Kosten für das Abo fällig. Um Euch jetzt bei WOW-Livesport anzumelden, klickt einfach auf diesen Link.

Arsenal vs. Manchester United heute: Bei GOAL den LIVE-TICKER nutzen

Immer up to date und top informiert, was das Geschehen auf dem Rasen angeht, seid Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von GOAL. Hier bekommt Ihr kostenlos und sofort mit, wenn im Spiel etwas Wichtiges passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Arsenal vs. Manchester United heute im LIVE STREAM und TV: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Premier-League-Teams werden hier eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.