Anstatt Bayern-Star! Ajax schnappt sich wohl deutschen Nationalspieler

Thilo Kehrer steht am Deadline Day vor einem überraschenden Wechsel von der AS Monaco zu Ajax nach Amsterdam, wo er auf die beiden Deutschen Julian Brandt und Marc-Andre ter Stegen treffen würde. Dies berichteten mehrere Medien wie Sky oder das Algemeen Dagblad.

Im Raum steht demnach eine Leihe, die vermutlich keine Kaufoption beinhalten wird, wobei Ajax den Großteil des Gehalts von Kehrer übernehmen würde. Die Gespräche über einen Transfer des 29-jährigen Abwehrspielers sollen weit fortgeschritten sein, noch ist der Deal aber nicht fix.

Kehrer steht in Monaco noch bis 2028 unter Vertrag, kam in den ersten vier Pflichtspielen des Klubs in dieser Saison aber lediglich eine Spielminute zum Einsatz und spielt in den Planungen von Trainer Filipe Luis keine Rolle.

Ajax sucht Rechtsfuß, Ito bleibt bei Bayern

Zuletzt hatte es auch Gerüchte um einen Wechsel zur AS Roma oder Eintracht Frankfurt gegeben, in Amsterdam ist der 28-fache deutsche Nationalspieler als Verstärkung in der Defensivzentrale eingeplant, nachdem Trainer Michel Sánchez mit dem 19-jährigen Aaron Bouwman nur ein Rechtsfuß zur Verfügung steht.

Bayern Münchens Innenverteidiger Hiroki Ito, seines Zeichens ohnehin Linksfuß, wird derweil nicht zu Ajax wechseln. Dies bestätigte FCB-Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz am Dienstagvormittag, nachdem es zuletzt Gerüchte um einen Transfer gegeben hat.