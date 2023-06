Angel di Maria verkündet Abschied von Juventus Turin

Nach nur einer Saison bei Juventus Turin ist Schluss: Angel di Maria verlässt die Alte Dame ablösefrei.

WAS IST PASSIERT? Der argentinische Fußball-Weltmeister Angel Di Maria wird wie erwartet den italienischen Rekordmeister Juventus Turin verlassen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin am Ende einer schwierigen und komplizierten Etappe angelangt. Ich gehe mit der Ruhe einer Person, die alles gegeben hat, um seinem Klub zum Sieg zu verhelfen, doch es war nicht möglich", schrieb Di Maria am Dienstag auf Instagram.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 35-Jährige zeigte sich darüber enttäuscht, dass Juventus in der abgelaufenen Saison seine Ziele nicht erreicht habe. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, wohin es ihn zieht, blieb offen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Di Maria hatte 2022 in Turin einen Einjahresvertrag unterschrieben. Zuvor war er sieben Jahre für Paris St. Germain aktiv, sein Vertrag beim französischen Meister war nicht mehr verlängert worden.