Der FC Bayern München muss in der Champions League gegen Real Madrid ran. Doch wo wird die Partie übertragen? Hier die Antwort.
Gigantentreffen in der Champions League: Im Viertelfinal-Hinspiel prallen am heutigen Dienstag (7. April) Real Madrid und der FC Bayern München aufeinander. Austragungsort ist das Bernabeu in Madrid, wo um 21 Uhr angepfiffen wird.
GOAL verrät Euch, ob die Partie bei DAZN oder Amazon Prime übertragen wird.
Amazon Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV?
Zwar hat DAZN die meisten Übertragungsrechte an der Champions League, doch für den heutigen Kracher ist Amazon Prime Video die richtige Anlaufstelle. Wer mit dabei sein möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo: Nach dem kostenlosen Probemonat fallen 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr an.
Real hat die Generalprobe am Wochenende gründlich verpatzt und verlor in der Liga mit 1:2 gegen den Abstiegskandidaten RCD Mallorca mit 1:2. Damit ließen die Blancos wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Nach 30 Spieltagen liegt man auf Rang zwei hinter dem FC Barcelona. Der Rückstand beträgt nun sieben Punkte.
Auch beim FC Bayern sah es gegen den SC Freiburg lange Zeit nach einer Niederlage aus. Anders als die Madrilenen kam der deutsche Rekordmeister jedoch eindrucksvoll in letzter Sekunde noch zurück und gewann 3:2. Tom Bischof leitete den Sieg mit zwei sehenswerten Treffern aus der Ferne ein, ehe Lennart Karl zum Sieg einschob.
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Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.