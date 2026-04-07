Gigantentreffen in der Champions League: Im Viertelfinal-Hinspiel prallen am heutigen Dienstag (7. April) Real Madrid und der FC Bayern München aufeinander. Austragungsort ist das Bernabeu in Madrid, wo um 21 Uhr angepfiffen wird.

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Amazon Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV?

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Anstoßzeit Real Madrid gegen Bayern München

Champions League - Endrunde Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Bayern München: Aufstellungen

News über Real Madrid

Real hat die Generalprobe am Wochenende gründlich verpatzt und verlor in der Liga mit 1:2 gegen den Abstiegskandidaten RCD Mallorca mit 1:2. Damit ließen die Blancos wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Nach 30 Spieltagen liegt man auf Rang zwei hinter dem FC Barcelona. Der Rückstand beträgt nun sieben Punkte.

News über Bayern München

Auch beim FC Bayern sah es gegen den SC Freiburg lange Zeit nach einer Niederlage aus. Anders als die Madrilenen kam der deutsche Rekordmeister jedoch eindrucksvoll in letzter Sekunde noch zurück und gewann 3:2. Tom Bischof leitete den Sieg mit zwei sehenswerten Treffern aus der Ferne ein, ehe Lennart Karl zum Sieg einschob.

Form

Bilanz direkte Duelle

Real Madrid vs. Bayern München: Die Tabellen

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