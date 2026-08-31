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Jonathan David JuventusGetty Images
Jonas Rütten

Als Konstantelias-Ersatz: Schnappt der BVB Atletico Madrid einen Wunschstürmer weg?

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Aufgrund der schlimmen Kreuzband-Verletzung von Giannis Konstantelias könnte es beim BVB bis zum Deadline Day noch einmal turbulent zugehen. Plötzlich kursieren zahlreiche Namen als potenzielle Neuzugänge in der Offensive.

Einer davon ist selbstredend Jadon Sancho, der ablösefrei zu haben ist und eine vielfach diskutierte Dortmunder Vergangenheit hat. Die Spur soll laut Sky und kicker aber kalt sein. Auch der bei Newcastle United weiterhin nicht gesetzte Nick Woltemade soll laut Bild wieder ein Thema in Dortmund sein, allerdings hat der BVB dem Vernehmen nach mit Juventus Turin einen ernstzunehmenden Konkurrenten, sollten die Schwarzgelben wirklich noch einmal beim deutschen Stürmer-Schlacks tätig werden wollen.

Bei Woltemade, so berichtet es Fabrizio Romano, soll Juve schon "aktive Gespräche" über eine Leihe führen, weil bei der Alten Dame die Zukunft von Jonathan David ungewisser denn je. Zuletzt häuften sich die Berichte über eine angebliche Leihe zu Atletico Madrid, die bevorstehen soll. Doch nun berichtet Sky Italia, dass auch der BVB sich bei Juve nach der Verfügbarkeit des Kanadiers erkundigt habe.

Dabei soll nicht nur der lange Ausfall von Konstantelias eine Rolle spielen, sondern auch die komplizierte Situation von Fabio Silva. Der Portugiese äußerte zuletzt einmal mehr seine Unzufriedenheit über seine Spielanteile bei den Schwarzgelben und wurde mit einem Wechsel nach Spanien oder in die Niederlande in Verbindung gebracht. Besonders Real Betis soll großes Interesse bekundet haben.

BVB: Abschied von Fabio Silva nach Konstantelias-Drama quasi ausgeschlossen

Silva ist seit seiner Ankunft beim BVB im vergangenen Sommer die klare Nummer zwei in der Sturmspitze hinter Serhou Guirassy. Auch aufgrund der Ankunft von Konstantinos Karetsas und Konstantelias schwanden seine Startelfchancen noch einmal, weil nun auch die Besetzung der Halbpositionen hinter Guirassy eigentlich geklärt war. Auch deshalb nahmen die Gerüchte über einen bevorstehenden Silva-Abgang in den vergangenen Wochen noch einmal Fahrt auf.

Durch die schwere Verletzung von Konstantelias dürfte ein Abgang von Silva aber kein Thema mehr sein. Auch wenn der 24-Jährige beim BVB lediglich in der Jokerrolle zu überzeugen wusste und als Startelfspieler regelmäßig enttäuschte, dürfte er zumindest in den kommenden Wochen die erste Alternative für die nun vakante Position neben Karetsas im offensiven Halbraum sein. Denn Top-Talent Samuele Inacio sah kurz nach seiner Einwechslung am Samstag gegen den HSV die Rote Karte nach einem rüden Foulspiel und dürfte mindestens die nächsten beiden Bundesligapartien gesperrt verpassen.

Fabio SilvaGetty Images

Löst Jonathan David das Alvarez-Problem bei Atletico Madrid?

Weil ein Abgang von Silva durch die bitteren Entwicklungen in Dortmund quasi vom Tisch zu sein scheint, mutet auch eine David-Verpflichtung eher unwahrscheinlich an, zumal Atletico mit Juve schon deutlich weiter in den Verhandlungen sein soll.

David kommt in seiner Karriere zwar in 362 Profispielen auf beeindruckende 154 Tore (51 Vorlagen), seit seinem ablösefreien Wechsel vom OSC Lille zu Juve überzeugte er aber kaum noch, weshalb Juve einem Abgang des kanadischen Nationalspielers, der bei seiner Heim-WM in fünf Spielen drei Treffer erzielte, offen gegenüberstehen.

Der 26-Jährige kam in 47 Pflichtspielen für die Alte Dame auf "nur" acht Treffer. Seine beste Phase hatte er kurz nach dem Jahreswechsel, als er in fünf Ligaspielen bis Anfang Februar vier Tore erzielte und zwei vorlegte. Bei Atletico könnte er aufgrund des Wechsel-Dramas um Julian Alvarez sofort zur Stammkraft in der Sturmspitze avancieren.

Der BVB wird sich seinerseits noch nach Alternativen umschauen, um den Ausfall von Konstantelias zu kompensieren. Das kündigte Sportgeschäftsführer Lars Ricken bereits am Samstag an, obwohl da die genaue Diaganose noch nicht feststand. "Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor", sagte Ricken.



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Häufig gestellte Fragen

Juventus Turin wurde am 1. November 1897 in der piemontesischen Hauptstadt Turin gegründet.

Juventus Turin ist mehrheitlich im Besitz von EXOR N.V., der Holding der Agnelli-/Elkann-Familie. Die Nachkommen des Fiat-Mitgründers Giovanni Agnelli haben seit 1923 das Sagen über den Verein. 

Die Heimstätte von Juve heißt seit 2017 aufgrund eines Namenssponsorings Allianz Stadium (vorher Juventus Stadium).

Das erst in 2011 eröffnete Allianz Stadium hat eine Kapazität von 41.507 Fans. 

Juve ist mit 71 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Unter anderem gewann der Klub zweimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister, und dreimal den UEFA Cup.

Die meisten Erfolge hatte Juventus aber auf nationaler Ebene. Die Serie A gewann die Alte Dame 36-mal, die Coppa Italia 15-mal und die Supercoppa Italiana 9-mal, in allen drei Wettbewerben ist Juve Rekordsieger. 

Alessandro Del Piero ist mit 705 Einsätzen Rekordspieler für Juve, hinter ihm folgt Gianluigi Buffon mit 685 Partien. 

Alessandro Del Piero ist nicht nur Rekordspieler, er hat auch die meisten Tore geschossen: 290 sind es an der Zahl. 

Die Liste der Weltstars, die in der Vergangenheit für Juve aufgelaufen sind, ist lang. Hier eine kleine Auswahl: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Michel Platini, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro oder Giorgio Chiellini.

Prominente Trainer standen ebenfalls an der Seitenlinie, die erfolgreichsten waren Giovanni Trapattoni (u.a. 6x Serie A, 1x Europapokal der Landesmeister), Marcello Lippi (u.a, 5x Serie A, 1x Champions League) und Massimiliano Allegri (u.a. 5x Serie A, 5x Coppa Italia). Auch Carlo Ancelotti und Andrea Pirlo coachten Juve. 

Der wohl bekannteste Spitzname von Juventus Turin ist "La Vecchia Signora" ("die Alte Dame"), auch die "Bianconeri" ("die Schwarz-Weißen") und "Juve" sind gängig. 

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