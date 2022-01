Algerien vs. Sierra Leone: Den Afrika-Cup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Im ersten Spiel der Gruppe E beim Afrika-Cup trifft die Nationalmannschaft Algeriens auf die Auswahl von Sierra Leone. Anstoß der Begegnung ist am heutigen Dienstag, 11. Februar 2022, um 14 Uhr im Stadio Omnisport de Douala in Kamerun. GOAL versorgt Euch im nachfolgenden Artikel mit den wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM und erklärt, wo Ihr die Highlights finden könnt.

Der Afrika-Cup live auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Vom 9. Januar bis zum 6. Februar wird der Afrika-Cup in Kamerun ausgetragen. Insgesamt 24 Nationen kämpfen zunächst in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten lösen das Ticket für die K.-o.-Runde. Amtierender Champion ist Algerien, das sich 2019 in einem umkämpften Finale mit 1:0 gegen den Senegal durchsetzte.

Auch in diesem Jahr gehört das Team um ManCity-Star Riyad Mahrez zu den absoluten Topfavoriten auf den Titel. Neben dem Flügelstürmer stehen beispielsweise auch der Gladbacher Ramy Bensebaini, West-Ham-Angreifer Said Benrahma und Milan-Abräumer Ismael Bennacer im Kader.

Ganz anders ist die Lage bei Sierra Leone, das erst zum insgesamt dritten Mal am Kontinentalwettbewerb teilnimmt. Große Namen sucht man im Aufgebot der Westafrikaner vergeblich, keiner der Akteure hat sich bislang auf europäischem Boden einen Namen gemacht. Immerhin: In der Qualifikation kassierte Sierra Leone lediglich eine Niederlage und trotzte Nigeria unter anderem zwei Remis ab. Weitere Gegner in Gruppe E sind die Elfenbeinküste und Äquatorialguinea.

Setzt sich Algerien am ersten Spieltag des Afrika-Cups gegen Sierra Leone durch? Wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, verrät Euch GOAL.

Algerien vs. Sierra Leone heute live: Das Gruppenspiel des Afrika-Cups in der Übersicht

Begegnung: Algerien vs. Sierra Leone

Wettbewerb: Afrika-Cup, 1. Spieltag der Gruppenphase

Datum: 11. Januar 2022, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stadio Omnisport de Douala, Douala (Kamerun)

Algerien vs. Sierra Leone: Läuft der Afrika-Cup heute live im Free-TV?

Internationaler Top-Sport live im Free-TV ist in den aktuellen Zeiten eine absolute Seltenheit. Nahezu alle Wettbewerbe wie beispielsweise die Bundesliga, Premier League oder Champions League sind nur noch mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu genießen.

Für diejenigen unter Euch, die auf eine Übertragung des Afrika-Cups im frei empfangbaren Fernsehen gehofft haben, haben wir eine schlechte Nachricht: Algerien gegen Sierra Leone und alle weiteren Partien sind nicht im Free-TV zu sehen.

Algerien vs. Sierra Leone: Welcher Sender überträgt den Afrika-Cup heute live im Pay-TV oder im LIVE-STREAM?

Wollt Ihr auf Pay-TV zurückgreifen, sieht die Welt schon wieder anders aus. Der Sender Sportdigital Fußball überträgt alle Spiele des wichtigsten afrikanischen Kontinentalwettbewerbs live und in voller Länge.

Dafür müsst Ihr Euch im Rahmen eines Abonnements allerdings zunächst den Zugang sichern. Doch der Weg dorthin ist leicht.

Algerien vs. Sierra Leone heute live: Der Afrika-Cup im LIVE-STREAM auf Sportdigital Fußball

Wählt zwischen einem der drei möglichen Sportdigital-Fußball-Abonnements, die Euch angeboten worden. Der Tagespass ist bereits für 2,99 Euro zu haben, ein Monatsabo kostet 4,99 Euro und das Jahresabo 44,99 Euro. Monats- und Jahresabo können zudem jederzeit gekündigt werden.

Neben dem Afrika-Cup werden auch weitere internationale Wettbewerbe zur Verfügung gestellt, darunter die niederländische Eredivisie, die Copa Libertadores, die englische Championship sowie die portugiesische Primeira Liga. All diese Wettbewerbe sind nur wenige Klicks entfernt. Darüber hinaus bietet die Plattform OneFootball einen LIVE-STREAM mit englischem Kommentar zur Partie an.

Algerien vs. Sierra Leone live: Gibt es den Afrika-Cup heute auch im LIVE-STREAM auf DAZN?

Für die meisten unter Euch wird es jetzt richtig interessant, denn auch auf DAZN sind LIVE-STREAMS zum Afrika-Cup verfügbar. Der Streamingdienst kooperiert mit Sportdigital Fußball und kann seinen Kunden daher eine Übertragung von Algerien gegen Sierra Leone anbieten.

Allerdings ist auch an dieser Stelle ein Abonnement notwendig, dafür wird Euch jedoch ein umfangreiches Paket an Live-Sport geboten. Sucht Euch das passende DAZN-Abo raus, registriert Euch, schaltet den LIVE-STREAM ein, lehnt Euch zurück und genießt den Afrika-Cup live.

Algerien vs. Sierra Leone heute live: Wo gibt es einen LIVE-TICKER und die Highlights?

Die Highlights sind nach Abpfiff auf den bereits erwähnten Plattformen verfügbar, zudem werden kurze Clips auch auf den entsprechenden YouTube-Kanälen hochgeladen.

Könnt Ihr die Partie nicht vor dem Bildschirm verfolgen, empfehlen wir wärmstens unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Informationen zum Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Algerien vs. Sierra Leone heute live: Die Übertragung der Afrika-Cup-Partie in der Übersicht

Begegnung Algerien vs. Sierra Leone Wettbewerb Afrika-Cup, Gruppenphase Free-TV - Pay-TV Sportdigital Fußball, DAZN LIVE-STREAM Sportdigital Fußball, OneFootball, DAZN LIVE-TICKER GOAL Anpfiff 11. Januar, 14 Uhr

Algerien vs. Sierra Leone heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Algerien:

M'Bolhi - Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini - Mahrez, Belkebla, Belaili, Brahimi - Slimani, Feghouli

Aufstellung Sierra Leone:

M. Kamara - Kakay, Caulker, Bangura, Wright - Quee, J. Kamara - Bundu, K. Kamara, Buya Turay - A. Kamara