Algerien – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm – Live-Streams, Sender, Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

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Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

Algeriens WM-Kampagne 2026

Zwölf Jahre nach ihrem unvergesslichen Einzug ins Achtelfinale in Brasilien, wo sie den späteren Weltmeister Deutschland in der Verlängerung bis an den Rand einer Niederlage drängten, kehrt Algerien endlich auf die größte Bühne des Fußballs zurück. Die Fennec Foxes verbinden nun die Erfahrung von Riyad Mahrez mit dem Talent einer jungen Generation. Für die algerischen Fans ist das mehr als eine Qualifikation; es krönt einen Umbruch, der Algerien wieder an die Spitze Afrikas führen soll.

Ihr Weg nach Nordamerika war geprägt von einer beeindruckenden und weitgehend dominanten Qualifikationsphase. Les Verts sicherten sich ihren Platz souverän und beendeten ihre afrikanische Vorrunde mit acht Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Treibende Kraft war der Wolfsburger Stürmer Mohamed Amoura, der in der Qualifikation zehn Tore erzielte und Torschützenkönig der afrikanischen Vorrunde wurde. Unter dem bosnischen Trainer Vladimir Petković, der das Team Anfang 2024 übernahm, zeigte Algerien klares Ziel und große Ausdauer.

Taktisch hat Petković, der aus seiner Zeit als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 wertvolle Erfahrungen mitbringt, ein System eingeführt, das stark auf Ballbesitz und die Bestimmung des Spieltempos setzt. In Anerkennung der technischen Fähigkeiten von Spielern wie Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri und Farès Chaïbi bevorzugt Petković eine Aufstellung, die Kontrolle fördert und dem Gegner den Ball entzieht. Sein Ansatz brachte bisher gute Ergebnisse, doch auf der internationalen Bühne steht er vor einer harten Prüfung. Der Trainer muss sicherstellen, dass sein Ballbesitzsystem zu entschlossenen Angriffen führt und das Spiel nicht zu langsam wird, wenn es darum geht, die robusten Weltklasse-Abwehrreihen zu knacken, die die Mannschaft in der Gruppe erwarten.