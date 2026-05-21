Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Riyad Mahrez Algeria GOAL ONLYGOAL AR
GOAL-e

Übersetzt von

Algerien – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm – Live-Streams, Sender, Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Algerien
Weltmeisterschaft

Ein umfassender Leitfaden mit allen wichtigen Informationen dazu, wie Sie das nächste Spiel Algeriens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen können.

Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. WählenSie einen Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform und stellen Sie die Verbindung her.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Abspielen".

Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Algeriens WM-Kampagne 2026

Zwölf Jahre nach ihrem unvergesslichen Einzug ins Achtelfinale in Brasilien, wo sie den späteren Weltmeister Deutschland in der Verlängerung bis an den Rand einer Niederlage drängten, kehrt Algerien endlich auf die größte Bühne des Fußballs zurück. Die Fennec Foxes verbinden nun die Erfahrung von Riyad Mahrez mit dem Talent einer jungen Generation. Für die algerischen Fans ist das mehr als eine Qualifikation; es krönt einen Umbruch, der Algerien wieder an die Spitze Afrikas führen soll.

Ihr Weg nach Nordamerika war geprägt von einer beeindruckenden und weitgehend dominanten Qualifikationsphase. Les Verts sicherten sich ihren Platz souverän und beendeten ihre afrikanische Vorrunde mit acht Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Treibende Kraft war der Wolfsburger Stürmer Mohamed Amoura, der in der Qualifikation zehn Tore erzielte und Torschützenkönig der afrikanischen Vorrunde wurde. Unter dem bosnischen Trainer Vladimir Petković, der das Team Anfang 2024 übernahm, zeigte Algerien klares Ziel und große Ausdauer.

Taktisch hat Petković, der aus seiner Zeit als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 wertvolle Erfahrungen mitbringt, ein System eingeführt, das stark auf Ballbesitz und die Bestimmung des Spieltempos setzt. In Anerkennung der technischen Fähigkeiten von Spielern wie Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri und Farès Chaïbi bevorzugt Petković eine Aufstellung, die Kontrolle fördert und dem Gegner den Ball entzieht. Sein Ansatz brachte bisher gute Ergebnisse, doch auf der internationalen Bühne steht er vor einer harten Prüfung. Der Trainer muss sicherstellen, dass sein Ballbesitzsystem zu entschlossenen Angriffen führt und das Spiel nicht zu langsam wird, wenn es darum geht, die robusten Weltklasse-Abwehrreihen zu knacken, die die Mannschaft in der Gruppe erwarten.