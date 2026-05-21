Algerien – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm – Live-Streams, Sender, Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Ein umfassender Leitfaden mit allen wichtigen Informationen dazu, wie Sie das nächste Spiel Algeriens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen können.
Um Spiele außerhalb des Landes zu sehen, in dem sie ursprünglich ausgestrahlt werden, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.
Wie nutze ich ein VPN?
1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.
2. WählenSie einen Server im Land Ihrer bevorzugten Streaming-Plattform und stellen Sie die Verbindung her.
3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Abspielen".
Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weltweit
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Österreich
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgien
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivien
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
HRTi
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
Go3 Extra Sports Estland
🇫🇯 Fidschi
FBC Sports
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
DAZN Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
ViuTV
🇲🇺 Mauritius
New World Sport App
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Rumänien
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
TV4 Schweden | TV4 Play
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
tabii
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Algeriens WM-Kampagne 2026
Zwölf Jahre nach ihrem unvergesslichen Einzug ins Achtelfinale in Brasilien, wo sie den späteren Weltmeister Deutschland in der Verlängerung bis an den Rand einer Niederlage drängten, kehrt Algerien endlich auf die größte Bühne des Fußballs zurück. Die Fennec Foxes verbinden nun die Erfahrung von Riyad Mahrez mit dem Talent einer jungen Generation. Für die algerischen Fans ist das mehr als eine Qualifikation; es krönt einen Umbruch, der Algerien wieder an die Spitze Afrikas führen soll.
Ihr Weg nach Nordamerika war geprägt von einer beeindruckenden und weitgehend dominanten Qualifikationsphase. Les Verts sicherten sich ihren Platz souverän und beendeten ihre afrikanische Vorrunde mit acht Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Treibende Kraft war der Wolfsburger Stürmer Mohamed Amoura, der in der Qualifikation zehn Tore erzielte und Torschützenkönig der afrikanischen Vorrunde wurde. Unter dem bosnischen Trainer Vladimir Petković, der das Team Anfang 2024 übernahm, zeigte Algerien klares Ziel und große Ausdauer.
Taktisch hat Petković, der aus seiner Zeit als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 wertvolle Erfahrungen mitbringt, ein System eingeführt, das stark auf Ballbesitz und die Bestimmung des Spieltempos setzt. In Anerkennung der technischen Fähigkeiten von Spielern wie Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri und Farès Chaïbi bevorzugt Petković eine Aufstellung, die Kontrolle fördert und dem Gegner den Ball entzieht. Sein Ansatz brachte bisher gute Ergebnisse, doch auf der internationalen Bühne steht er vor einer harten Prüfung. Der Trainer muss sicherstellen, dass sein Ballbesitzsystem zu entschlossenen Angriffen führt und das Spiel nicht zu langsam wird, wenn es darum geht, die robusten Weltklasse-Abwehrreihen zu knacken, die die Mannschaft in der Gruppe erwarten.