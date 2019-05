Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: So geht's

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur läuft kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN. Wir verraten alles, was Ihr zu diesem Angebot wissen müsst.

Ihr wollt wissen, wer am Mittwochabend den großen Wurf schafft und ins Finale der einzieht? Dann solltet Ihr Amsterdam vs. heute live im Stream von DAZN ansehen und es rausfinden. Um 21 Uhr wird das Rückspiel in Amsterdam angepfiffen.

Ajax Amsterdam ist die positive Überraschung der sich dem Ende neigenden Champions-League-Saison. Die Truppe von Trainer Erik ten Hag ist in den Niederlanden kürzlich Pokalsieger geworden, spielt noch um die Meisterschaft und wurde ein einziges Mal in dieser CL-Saison besiegt (von Real Madrid). Das junge Team aus der niederländischen Großstadt spielt erfrischenden und zielgerichteten Offensivfußball und will sich mit dem Finaleinzug für exzellente Auftritte krönen.

Auf der Gegenseite hat Tottenham Hotspur in aufgrund zweier Niederlagen in Folge Platz drei an Chelsea abtreten müssen. Da auch Arsenal und ManUnited den Spurs im Nacken sitzen, ist die Champions-League-Quali noch nicht perfekt. Daher würde man sich natürlich zu gerne mit einem Titelgewinn dieses Ticket holen. Zunächst muss das Team von Mauricio Pochettino aber ein 0:1 aus dem Hinspiel noch umbiegen, was angesichts des Gegners eine schwere Aufgabe wird.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur wird heute kostenlos im LIVESTREAM auf DAZN übertragen: Goal liefert alle Informationen, wie Ihr mit dabei sein könnt. Hier gibt es alle Informationen zur Champions League in einem separaten Artikel.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Der Gratismonat

Die Champions League sucht am Mittwochabend ihren zweiten Finalisten, nachdem am Vorabend der bereits (!!!) den Einzug ins Endspiel nach Madrid fixgemacht hat. DAZN überträgt die vollen 90 Minuten aus Amsterdam live für Euch und hat dabei ein besonderes Angebot zu bieten.

Mit dem Gratismonat, den DAZN jedem seiner Neukunden schenkt, seid Ihr in der Johan-Cruyff-Arena mit dabei, ohne dass Ihr irgendwelche Kosten tragen müsst. Das bedeutet gleichzeitig, dass es für Euch relativ lohenswert ist, sich an diesem Abend neu bei DAZN zu registrieren.

Ajax vs. Tottenham heute live im Stream bei DAZN zu sehen, ist relativ einfach: Nach der Anmeldung könnt Ihr ganz bequem um 20.45 Uhr den LIVESTREAM aufrufen, Euch zurücklehnen und die Begegnung zwischen dem -Klub und dem Premier-League-Vertreter genießen. Was übrigens in dieser Woche noch so beim Streamingdienst aus Ismaning läuft, seht Ihr im aktuellen LIVESTREAM-Programm.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute kostenlos bei DAZN sehen: So geht's

Die UEFA Champions League ist seit dieser Saison essenzieller Bestandteil von DAZN und wird seit der Runde der letzten vier, dem Halbfinale, durchwegs beim Streamingdienst übertragen. Das bedeutet, dass neben den beiden Halbfinal-Rückspielen auch das große Endspiel in Madrid übertragen wird.

Alle Partien der CL werden daher live und in voller Länge gezeigt. Selbiges gilt für die UEFA , in der noch mit dabei ist.

Ist der Testmonat vorbei, dann geht es für Euch weiter mit dem regulären Abo von DAZN, welches Euch nur 9,99 Euro/Monat kostet. Den Zehner zahlt Ihr aber nicht nur für die Champions League, sondern habt zahlreiche Events anderer Sportarten - Tennis, Darts, Handball, NBA, NFL, Baseball, usw. zur Verfügung stehen. PayPal ist mittlerweile Bestandteil der Zahlungsmethoden.

Die LIVESTREAMS auf DAZN gefallen Euch doch nicht? Kündigen geht ebenfalls ganz einfach und mit nur wenigen Klicks.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Die App von DAZN

Ihr fragt Euch, mit welchem technischen Gerät Ihr die Partie Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute im LIVESTREAM anschauen sollt. Wir verstehen das, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten.

Ajax vs. Tottenham könnt Ihr dann in voller Länge live im Stream ansehen, wenn Ihr ein Abonnement bei DAZN besitzt und Euch beim Ismaninger Streamingdienst einloggt.

Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Welche Geräte für DAZN?

Der LIVESTREAM von DAZN zu Ajax vs. Tottenham kann auf gleich mehreren Geräten geöffnet werden. Bis zu zwei Streams können sogar gleichzeitig offen sein.

Ob Laptop, Amazon Fire TV-Stick , Playstation 4 , Smartphone, Tablet mit Android ( Google Play Store ), PC oder ein Gerät von Apple ( App-Store ) - DAZN kann auf nahezu allen Geräte, die internetfähig sind, geöffnet werden.

Seid gerade am PC ist das wohl einfachste Unterfangen, einfach die Homepage von DAZN zu öffnen und loszulegen.