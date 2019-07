Ajax Amsterdam: Dusan Tadic verlängert bis 2023 – Anschlussvertrag als Jugendtrainer

Dusan Tadic bindet sich langfristig an Ajax Amsterdam. Nach Vertragsende 2023 wird er als Jugendtrainer für den Klub arbeiten.

Der niederländische Meister Amsterdam hat den Vertrag mit Offensivspieler Dusan Tadic um ein Jahr bis 2023 verlängert. Das gab der Hauptstadtklub am Montagnachmittag bekannt.

Außerdem wurde vereinbart, dass Tadic dem Verein auch nach seiner aktiven Laufbahn als Jugendtrainer erhalten bleibt. Im Zuge dessen hat der Serbe einen Anschlussvertrag bis ins Jahr 2026 unterschrieben. Welchen Posten der 30-Jährige in der Jugendabteilung übernimmt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Ajax: Dusan Tadic wurde Torschützenkönig der Eredivise

Tadic wechselte 2018 vom in die und absolvierte seitdem 56 Pflichtspiele für Ajax, in denen er 36 Treffer erzielen konnte. Mit seinen 28 Saisontreffern in der krönte er sich zudem zum Torschützenkönig.

Damit hatte Tadic erheblichen Anteil an der starken Spielzeit der Amsterdamer, die mit dem nationalen Double endete und den Klub bis ins Champions-League-Halbfinale führte.