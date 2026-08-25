Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart hat Galatasaray angeblich abgesagt und wird nicht in die Süper Lig wechseln. Das berichtet Sky. Demnach wolle sich der bosnische Stürmer bei den Schwaben in der kommenden Saison erneut durchsetzen, auch wenn die mit Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg einen neuen Konkurrenten für ihn verpflichtet haben. Demirovic fühle sich sowohl im Team als auch in der Stadt sehr wohl, sodass er bleiben möchte.

Dem Bericht zufolge hatte Galatasaray dem Angreifer ein lukratives Angebot unterbreitet: In drei Jahren in Istanbul hätte der Bosnier insgesamt mehr als 15 Millionen Euro netto verdienen können. Als Ablösesumme waren 20 Millionen Euro für den VfB im Gespräch, die auf 18 Millionen Euro als Fixsumme und zwei Millionen Euro als Boni aufgeteilt waren. Allerdings konnten sich die beiden Klubs nicht auf die genauen Modalitäten einigen, sodass Demirovic nun die Reißleine gezogen und den VfB informiert habe, dass er nicht wechseln wolle.

Nur bei einem außergewöhnlichen Angebot könne das Thema Demirovic-Wechsel vor Ablauf der Transferfrist noch einmal heiß werden, doch damit sei aktuell nicht zu rechnen. Neben Pejcinovic zählen auch noch DFB-Stürmer Deniz Undav sowie Jeremy Arevalo zu Demirovics Konkurrenten im Stuttgarter Angriff.

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Demirovic, der in der Jugend unter anderem für den HSV und RB Leipzig spielte, war vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro vom FC Augsburg zu den Schwaben gewechselt. In der vergangenen Saison sammelte er 16 Scorerpunkte in 25 Bundesliga-Partien, sodass er sich auch das WM-Ticket verdiente. Im Sechzehntelfinale schied Bosnien gegen den Co-Gastgeber USA aus. Beim Turnier verpasste Demirovic in den vier Partien seines Landes nur vier Minuten.