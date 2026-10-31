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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Christian Guinin

Absage an PSG? Ausnahmetalent will offenbar unbedingt zu Real Madrid wechseln

La Liga
J. Gabriel
Premier League
Manchester United
Real Madrid

Die Anzeichen für einen Wechsel von Supertalent JJ Gabriel zu Real Madrid verdichten sich immer mehr.

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Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sind die Königlichen der letzte verbliebene Interessent im Rennen um den erst 16-jährigen Offensivspieler.

Demnach hätte Gabriel Paris Saint-Germain, das sich dem Vernehmen nach in den vergangenen Wochen ebenfalls stark um die Dienste des Engländers bemühte, eine Absage erteilt. Grund dafür sei, dass es der Youngster für seine Entwicklung nicht für förderlich halte, in eine weniger kompetitive Liga wie die französische zu wechseln.

Darüber hinaus betonte er offenbar erneut den Wunsch, nach Spanien wechseln zu wollen. Dort sehe er die besten Voraussetzungen dafür, seine Stärken bestmöglich einsetzen und sich optimal entwickeln zu können.

Da sich Barca diversen Medienberichten zufolge aus dem Poker um den 16-Jährigen schon vor einiger Zeit zurückgezogen haben soll, scheint ein Wechsel zu den Königlichen nach Madrid der logische Schritt. Die Blancos sollen ebenfalls großes Interesse an Gabriel bekunden.

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Bis vor kurzem galt auch der FC Bayern München als mögliches Ziel des Youngsters. Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Münchner und dem Umfeld des Teenagers soll es bereits gegeben haben, vor allem Trainer Vincent Kompany soll großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers sein.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Warum verlässt JJ Gabriel Manchester United im Sommer?

Fest steht bereits, dass Gabriel seinen bisherigen Klub Manchester United im Sommer verlassen wird. Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für die Red Devils und erzielte vergangene Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Dafür wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Ein Wechsel in ein anderes Land ist für Gabriel aufgrund der Brexit-Regeln eigentlich erst mit 18 Jahren möglich. In England darf er derzeit nur einen Stipendiatenvertrag unterschreiben, einen Profivertrag erst ab 17. Die Herkunft seiner Eltern könnte ihm jedoch ein Schlupfloch eröffnen: Nach Sky-Informationen will Gabriel einen zypriotischen Pass beantragen. Dadurch wäre ein Wechsel bereits im Januar möglich.

Für Schlagzeilen hatte Gabriel zuletzt gesorgt, weil er Manchester United offenbar gebeten hatte, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", berichtete der Telegraph.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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