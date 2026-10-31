Absage an PSG? Ausnahmetalent will offenbar unbedingt zu Real Madrid wechseln

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sind die Königlichen der letzte verbliebene Interessent im Rennen um den erst 16-jährigen Offensivspieler.

Demnach hätte Gabriel Paris Saint-Germain, das sich dem Vernehmen nach in den vergangenen Wochen ebenfalls stark um die Dienste des Engländers bemühte, eine Absage erteilt. Grund dafür sei, dass es der Youngster für seine Entwicklung nicht für förderlich halte, in eine weniger kompetitive Liga wie die französische zu wechseln.

Darüber hinaus betonte er offenbar erneut den Wunsch, nach Spanien wechseln zu wollen. Dort sehe er die besten Voraussetzungen dafür, seine Stärken bestmöglich einsetzen und sich optimal entwickeln zu können.

Da sich Barca diversen Medienberichten zufolge aus dem Poker um den 16-Jährigen schon vor einiger Zeit zurückgezogen haben soll, scheint ein Wechsel zu den Königlichen nach Madrid der logische Schritt. Die Blancos sollen ebenfalls großes Interesse an Gabriel bekunden.

Bis vor kurzem galt auch der FC Bayern München als mögliches Ziel des Youngsters. Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Münchner und dem Umfeld des Teenagers soll es bereits gegeben haben, vor allem Trainer Vincent Kompany soll großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers sein.

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Warum verlässt JJ Gabriel Manchester United im Sommer?

Fest steht bereits, dass Gabriel seinen bisherigen Klub Manchester United im Sommer verlassen wird. Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für die Red Devils und erzielte vergangene Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Dafür wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Ein Wechsel in ein anderes Land ist für Gabriel aufgrund der Brexit-Regeln eigentlich erst mit 18 Jahren möglich. In England darf er derzeit nur einen Stipendiatenvertrag unterschreiben, einen Profivertrag erst ab 17. Die Herkunft seiner Eltern könnte ihm jedoch ein Schlupfloch eröffnen: Nach Sky-Informationen will Gabriel einen zypriotischen Pass beantragen. Dadurch wäre ein Wechsel bereits im Januar möglich.

Für Schlagzeilen hatte Gabriel zuletzt gesorgt, weil er Manchester United offenbar gebeten hatte, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", berichtete der Telegraph.