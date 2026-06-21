Zweiter Anlauf: FC Liverpool ist offenbar hinter Juventus-Star her

Die Reds beschäftigten sich zuvor ebenfalls schon mit Thuram, als dieser noch für OGC Nizza spielte, nachdem er bei der AS Monaco ausgebildet worden war. Unter Trainer Jürgen Klopp war das Team von der Anfield Road angeblich der Top-Kandidat auf seine Unterschrift - doch 2024 wechselte Thuram dann überraschend für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro zu den Bianconeri nach Turin.

Während sein Bruder Marcus von Inter Mailand von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Weltmeisterschaft nominiert wurde, muss Khephren das Turnier aus der Ferne verfolgen. Er gehört nicht zu Frankreichs 26-Mann-Kader, obwohl er im Herbst 2025 noch drei Einsätze für die Equipe Tricolore hatte. Insgesamt kommt er seit 2023 auf vier Länderspiele für Frankreich.