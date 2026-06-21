Der FC Liverpool ist angeblich erneut an einer Verpflichtung von Khephren Thuram von Juventus Turin interessiert. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach wollen die Reds mit dem Franzosen ihr Mittelfeld verstärken und die Konkurrenz im Poker um den 25-Jährigen ausstechen. Bei Juventus steht Thuram noch bis 2029 unter Vertrag, sodass eine ordentliche Ablösesumme für ihn fällig werden dürfte. Sein Marktwert liegt aktuell bei 38 Millionen Euro.
Zweiter Anlauf: FC Liverpool ist offenbar hinter Juventus-Star her
Mit Juventus verspielte Thuram im Endspurt der Serie-A-Saison noch die Qualifikation für die Champions League, sodass die Bianconeri einem Abgang für eine entsprechende Entschädigung offen gegenüberstehen sollen, da sie die fehlenden Einnahmen aus der Königsklasse dem Bericht zufolge ausgleichen wollen.
Neben den Reds sollen mit Nottingham Forest und Manchester United zwei weitere Klubs aus der Premier League am Sohn von Lilian Thuram, dem französischen Weltmeister von 1998, dran sein.
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Khephren Thuram fehlt in Frankreichs WM-Kader
Die Reds beschäftigten sich zuvor ebenfalls schon mit Thuram, als dieser noch für OGC Nizza spielte, nachdem er bei der AS Monaco ausgebildet worden war. Unter Trainer Jürgen Klopp war das Team von der Anfield Road angeblich der Top-Kandidat auf seine Unterschrift - doch 2024 wechselte Thuram dann überraschend für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro zu den Bianconeri nach Turin.
Während sein Bruder Marcus von Inter Mailand von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Weltmeisterschaft nominiert wurde, muss Khephren das Turnier aus der Ferne verfolgen. Er gehört nicht zu Frankreichs 26-Mann-Kader, obwohl er im Herbst 2025 noch drei Einsätze für die Equipe Tricolore hatte. Insgesamt kommt er seit 2023 auf vier Länderspiele für Frankreich.
Die Saison 2025/26 von Khephren Thuram bei Juventus Turin:
- Spiele: 45
- Einsatzminuten: 3136
- Tore: 4
- Assists: 5
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.