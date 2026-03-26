Zwei namhafte Klubs klopfen an: BVB droht der ablösefreie Verlust einer Nachwuchshoffnung

Benkaras Vertrag läuft im Sommer aus, es laufen Gespräche über eine Verlängerung. Der Youngster soll mit seiner Unterschrift allerdings zögern, da ihm derzeit eine klare Perspektive fehle.

Der Abwehrspieler stand in dieser Saison zwar schon dreimal im Profi-Kader, wartet jedoch noch auf sein Debüt, im Gegensatz zum acht Monate jüngeren Luca Reggiani.



