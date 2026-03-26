Borussia Dortmund droht der Verlust von Nachwuchs-Talent Elias Benkara. Nach Bild-Informationen sind neben weiteren Klubs auch die für ihre gute Arbeit mit jungen Spielern bekannten Teams Feyenoord Rotterdam und RSC Anderlecht an einer Verpflichtung des 18 Jahre alten Innenverteidigers interessiert.
Zwei namhafte Klubs klopfen an: BVB droht der ablösefreie Verlust einer Nachwuchshoffnung
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Benkara soll eine klare Perspektive fehlen
Benkaras Vertrag läuft im Sommer aus, es laufen Gespräche über eine Verlängerung. Der Youngster soll mit seiner Unterschrift allerdings zögern, da ihm derzeit eine klare Perspektive fehle.
Der Abwehrspieler stand in dieser Saison zwar schon dreimal im Profi-Kader, wartet jedoch noch auf sein Debüt, im Gegensatz zum acht Monate jüngeren Luca Reggiani.
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Benkara hofft auf WM-Teilnahme mit Algerien
Allerdings hat Benkara auch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West in dieser Saison aufgrund von zwei längeren Verletzungspausen erst acht Spiele bestritten. Benkara war 2021 aus der Jugend von Mainz 05 nach Dortmund gewechselt.
Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler hat sich für die algerische Nationalmannschaft entschieden und hofft auf die Teilnahme an der WM 2026.
Elias Benkaras Leistungsdaten in dieser Saison für BVB II
Spiele
8
Spielminuten
543
Tore
0
Assists
0
Gelbe Karten
1
Rote Karten
0
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.