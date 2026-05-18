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Oliver Maywurm

Zukunft schon entschieden? Spektakuläre Verkündung zu Pep Guardiola wird wohl vorbereitet

Premier League
Manchester City - Aston Villa
Manchester City
P. Guardiola

Eigentlich läuft Pep Guardiolas Vertrag bei Manchester City noch bis 2027. Offenbar ist aber schon ein Jahr früher Schluss.

Pep Guardiola wird kommende Saison wohl nicht mehr Trainer von Manchester City sein.

  • Hört Pep Guardiola doch schon nach dieser Saison auf?

    Wie die Daily Mail berichtet, ist ein vorzeitiger Abschied Guardiolas beim englischen Spitzenklub zum Ende der laufenden Spielzeit beschlossene Sache.

    Demnach soll City bereits damit begonnen haben, seine Sponsoren darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Entscheidung zeitnah offiziell kommuniziert werde. Im Umfeld Guardiolas sei es zudem ein offenes Geheimnis, dass der Spanier diesen Sommer nach zehn Jahren bei den Skyblues aufhört und seinen eigentlich bis 2027 datierten Vertrag nicht erfüllen wird.

    Laut Daily Mail plant City, die Trennung von Guardiola rund um das abschließenden Premier-League-Spiel dieser Saison am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Aston Villa zu verkünden. Möglicherweise kann sich Guardiolas Elf dann noch das nationale Triple sichern: Den EFL Cup und den FA Cup hat man bereits gewonnen, auch der Meistertitel könnte noch gelingen. Voraussetzungen dafür wären Siege bei Bournemouth am Dienstag sowie fünf Tage später gegen Villa und ein Patzer von Tabellenführer FC Arsenal am letzten Spieltag bei Crystal Palace.

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  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nimmt sich Pep Guardiola nach Ende bei City eine Auszeit?

    Guardiola hatte im November 2024 bis Sommer 2027 verlängert, nachdem zuvor bereits über einen möglichen Abschied des früheren Bayern-Coaches spekuliert worden war. Nun wird der 55-Jährige offenbar nach dieser Saison schon Schluss machen in Manchester, wo seine Ära 2016 begonnen hatte. Unter anderem führte er City zu sechs englischen Meistertiteln und 2023 auch zum lange ersehnten Triumph in der Champions League.

    Für die Zeit nach City hatte Guardiola bereits vergangenes Jahr angekündigt, eine Auszeit vom Trainergeschäft einlegen zu wollen. Dennoch gab es Ende April Spekulationen darüber, ob Guardiola womöglich den nach dem erneuten Verpassen der WM derzeit noch vakanten Posten als Nationaltrainer Italiens übernehmen könnte.

  • Wer würde Pep Guardiolas Nachfolger bei Manchester City werden?

    Als möglichen Nachfolger Guardiolas bei City bringt die Daily Mail allen voran Enzo Maresca ins Gespräch. Der Italiener kennt den Klub, war 2020/21 Trainer der U23 und 2022/23 auch Guardiolas Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Seit seinem Aus beim FC Chelsea Anfang des Jahres ist Maresca ohne Trainerjob, wäre also verfügbar.

    Als weitere Option nennt die Daily Mail Bayern Münchens Erfolgscoach Vincent Kompany. Der Belgier hat bekanntlich eine lange Vergangenheit als Spieler bei City (2008 bis 2019), weshalb Spekulationen über ein mögliches Trainerengagement dort wenig überraschend kommen. Realistische Chancen auf eine Kompany-Verpflichtung dürfte Manchester allerdings nicht haben, schließlich verlängerte der 40-Jährige seinen Vertrag in München erst im Oktober vergangenen Jahres vorzeitig bis 2029 und hat mit dem FCB noch Großes vor.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Manchester City unter Pep Guardiola: Abschneiden in Premier League und Champions League


    Saison

    Premier League

    Champions League

    2016/17

    Dritter

    Achtelfinale

    2017/18

    Meister

    Viertelfinale

    2018/19

    Meister

    Viertelfinale

    2019/20

    Vizemeister

    Viertelfinale

    2020/21

    Meister

    Finale

    2021/22

    Meister

    Halbfinale

    2022/23

    Meister

    Sieger

    2023/24

    Meister

    Viertelfinale

    2024/25

    Dritter

    Zwischenrunde

    2025/26

    Zweiter (Saison noch nicht beendet)

    Achtelfinale


Premier League
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