Zukunft schon entschieden? Spektakuläre Verkündung zu Pep Guardiola wird wohl vorbereitet

Wie die Daily Mail berichtet, ist ein vorzeitiger Abschied Guardiolas beim englischen Spitzenklub zum Ende der laufenden Spielzeit beschlossene Sache.

Demnach soll City bereits damit begonnen haben, seine Sponsoren darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Entscheidung zeitnah offiziell kommuniziert werde. Im Umfeld Guardiolas sei es zudem ein offenes Geheimnis, dass der Spanier diesen Sommer nach zehn Jahren bei den Skyblues aufhört und seinen eigentlich bis 2027 datierten Vertrag nicht erfüllen wird.

Laut Daily Mail plant City, die Trennung von Guardiola rund um das abschließenden Premier-League-Spiel dieser Saison am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Aston Villa zu verkünden. Möglicherweise kann sich Guardiolas Elf dann noch das nationale Triple sichern: Den EFL Cup und den FA Cup hat man bereits gewonnen, auch der Meistertitel könnte noch gelingen. Voraussetzungen dafür wären Siege bei Bournemouth am Dienstag sowie fünf Tage später gegen Villa und ein Patzer von Tabellenführer FC Arsenal am letzten Spieltag bei Crystal Palace.