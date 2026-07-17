Wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, ist Schlotterbecks Ausstiegsklausel am Mittwoch, den 15. Juli, abgelaufen. Somit kann nun kein Verein, für den die Klausel gültig gewesen wäre, mehr davon Gebrauch machen.

Als Schlotterbeck im April seinen Vertrag beim BVB bis 2031 verlängerte, hatte er sich die für ausgewählte Topklubs gültige Ausstiegsklausel zusichern lassen. Neben Real Madrid sollen auch der FC Liverpool und der FC Barcelona berechtigt gewesen sein, die Klausel bis zum 15. Juli zu ziehen und Schlotterbeck dann noch während der am Sonntag zu Ende gehenden WM für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro zu verpflichten.