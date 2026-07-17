Die Zukunft von Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist seit Mitte der Woche endgültig geklärt.
Zukunft entschieden! BVB hat bei einem Topstar endgültig Klarheit
BVB: Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck wohl abgelaufen
Wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, ist Schlotterbecks Ausstiegsklausel am Mittwoch, den 15. Juli, abgelaufen. Somit kann nun kein Verein, für den die Klausel gültig gewesen wäre, mehr davon Gebrauch machen.
Als Schlotterbeck im April seinen Vertrag beim BVB bis 2031 verlängerte, hatte er sich die für ausgewählte Topklubs gültige Ausstiegsklausel zusichern lassen. Neben Real Madrid sollen auch der FC Liverpool und der FC Barcelona berechtigt gewesen sein, die Klausel bis zum 15. Juli zu ziehen und Schlotterbeck dann noch während der am Sonntag zu Ende gehenden WM für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro zu verpflichten.
- Getty Images
BVB: Nico Schlotterbeck will Ende September wieder trainieren
Schon Schlotterbecks Sprunggelenksverletzung, die sich der deutsche Nationalspieler im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) zuzog und die ihn für den Rest des Turniers außer Gefecht setzte, hatte es unwahrscheinlich gemacht, dass noch einer der berechtigten Vereine von der Klausel Gebrauch macht. Seit Mittwoch haben Dortmunds Verantwortliche nun final Klarheit, dass der Abwehrchef auch kommende Saison das Trikot des amtierenden Vizemeisters tragen wird.
Für Schlotterbeck liegt der Fokus nun voll darauf, so früh wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Dem Vernehmen nach will der 26-Jährige spätestens in der Länderspielpause Ende September wieder trainieren und im Optimalfall wenig später sein Comeback feiern.
Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler
Position
Verkauft an
Jahr
Ablöse
Ousmane Dembele
Angriff
FC Barcelona
2017
148 Millionen Euro
Jude Bellingham
Mittelfeld
Real Madrid
2023
127 Millionen Euro
Jadon Sancho
Angriff
Manchester United
2021
85 Millionen Euro
Christian Pulisic
Angriff
FC Chelsea
2019
64 Millionen Euro
Pierre-Emerick Aubameyang
Angriff
FC Arsenal
2018
63,75 Millionen Euro
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.