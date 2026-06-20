"Hat zu lange gedauert!" Thomas Müller liefert sich wilde Diskussion wegen Schiedsrichter Felix Zwayer

"Man kann sagen, er (Zwayer; d. Red.) ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat", leitete MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner die Szene nach Spielschluss scherzhaft ein, wobei Müller direkt übernahm: "Also ich sehe es so: Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber."

Als Kerner dann darauf hinwies, "dass das natürlich Felix Zwayer laut dem Kommentar von Patrick Ittrich am meisten unangenehm ist", fiel ihm Müller ins Wort: "Ja, wenn es ihm unangenehm wäre, dann wäre er ja nach 10 Sekunden Behandlungspause..."

"Aber wenn es nicht geht...? Aufstehen?", fragte Kerner anschließend, woraufhin Müller erneut konterte: "Ja, okay. Dann müssen wir den Fitnesszustand hinterfragen - aber das tue ich hiermit nicht. Ich glaube, wir müssen ihn einfach fragen, was er da geglaubt hat."