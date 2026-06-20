Schiedsrichter Felix Zwayer ging beim WM-Duell zwischen Gastgeber USA und Australien in der Nachspielzeit plötzlich zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. TV-Experte Thomas Müller gefiel das überhaupt nicht, der ehemalige Spieler des FC Bayern München lieferte sich deshalb eine wilde Diskussion und übte Kritik.
"Hat zu lange gedauert!" Thomas Müller liefert sich wilde Diskussion wegen Schiedsrichter Felix Zwayer
Müller will Fitnesszustand von Zwayer nicht hinterfragen
"Man kann sagen, er (Zwayer; d. Red.) ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat", leitete MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner die Szene nach Spielschluss scherzhaft ein, wobei Müller direkt übernahm: "Also ich sehe es so: Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber."
Als Kerner dann darauf hinwies, "dass das natürlich Felix Zwayer laut dem Kommentar von Patrick Ittrich am meisten unangenehm ist", fiel ihm Müller ins Wort: "Ja, wenn es ihm unangenehm wäre, dann wäre er ja nach 10 Sekunden Behandlungspause..."
"Aber wenn es nicht geht...? Aufstehen?", fragte Kerner anschließend, woraufhin Müller erneut konterte: "Ja, okay. Dann müssen wir den Fitnesszustand hinterfragen - aber das tue ich hiermit nicht. Ich glaube, wir müssen ihn einfach fragen, was er da geglaubt hat."
Jürgen Klopp lobt Felix Zwayer
Neben Müller fand auch Ex-Trainer Jürgen Klopp die Szene etwas unglücklich. "Wir haben doch vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer", erklärte er und schickte ein Lob hinterher. "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird."
Der 45-jährige Zwayer war in der dritten Minute der Nachspielzeit im Rasen hängen geblieben, als er US-Profi Chris Richards nach einem Foul die Gelbe Karte zeigte. Der Berliner sank auf den Boden, Assistent Christian Dietz und der australische Profi Aiden O'Neill eilten zur Hilfe und halfen beim Dehnen. Letztlich konnte Zwayer die Partie jedoch zu Ende bringen.