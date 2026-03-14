Xabi Alonso zum FC Liverpool? Berater spricht über das spektakuläre Gerücht

"Alonso denkt über alle Angebote nach, die er bekommen hat, um sein nächstes Ziel für die kommenden Saison zu bestimmen", sagte Ibanez im Interview mit WinWin und bestätigte damit, dass Alonso mehr als eine Offerte vorliegt. Um welche Vereine es sich konkret handelt, verriet er jedoch nicht.

Am hartnäckigsten hielt sich in den vergangenen Wochen und Monaten das Gerücht über eine Rückkehr Alonsos zum FC Liverpool, für den er von 2004 bis 2009 als Spieler auflief. Laut der spanischen Zeitung As habe sich Liverpool bei Alonso nach dessen Verfügbarkeit erkundigt. Darüber hinaus soll es auch einen Anruf zwischen den beiden Parteien gegeben haben, der "positiv" verlaufen sei. Demnach strebe Alonso selbst ebenfalls eine Rückkehr an die Anfield Road an. Ibanez hielt sich diesbezüglich jedoch bedeckt: "All das Gerede über einen Vertrag mit Liverpool sind nur Spekulationen der Medien."

Als weiteres mögliches Ziel von Alonso nannte The Telegraph im Februar ausgerechnet auch Liverpools Ligarivalen Manchester City. Dort bestehe offenbar die Sorge, dass Trainer Pep Guardiola die Cityzens bereits in diesem Sommer vorzeitig verlassen könnte.