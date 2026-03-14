Nach seinem Aus bei Real Madrid wurde Xabi Alonso mehrfach mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nun äußert sich sein Agent Inaki Ibanez dazu und enthüllt das Interesse mehrerer Vereine an seinem Klienten.
Xabi Alonso zum FC Liverpool? Berater spricht über das spektakuläre Gerücht
"Alonso denkt über alle Angebote nach, die er bekommen hat, um sein nächstes Ziel für die kommenden Saison zu bestimmen", sagte Ibanez im Interview mit WinWin und bestätigte damit, dass Alonso mehr als eine Offerte vorliegt. Um welche Vereine es sich konkret handelt, verriet er jedoch nicht.
Am hartnäckigsten hielt sich in den vergangenen Wochen und Monaten das Gerücht über eine Rückkehr Alonsos zum FC Liverpool, für den er von 2004 bis 2009 als Spieler auflief. Laut der spanischen Zeitung As habe sich Liverpool bei Alonso nach dessen Verfügbarkeit erkundigt. Darüber hinaus soll es auch einen Anruf zwischen den beiden Parteien gegeben haben, der "positiv" verlaufen sei. Demnach strebe Alonso selbst ebenfalls eine Rückkehr an die Anfield Road an. Ibanez hielt sich diesbezüglich jedoch bedeckt: "All das Gerede über einen Vertrag mit Liverpool sind nur Spekulationen der Medien."
Als weiteres mögliches Ziel von Alonso nannte The Telegraph im Februar ausgerechnet auch Liverpools Ligarivalen Manchester City. Dort bestehe offenbar die Sorge, dass Trainer Pep Guardiola die Cityzens bereits in diesem Sommer vorzeitig verlassen könnte.
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Vor Real: Xabi Alonso arbeitete erfolgreich bei Bayer Leverkusen
Real Madrid trennte sich im Januar nach nur einem halben Jahr "einvernehmlich" von Alonso, nachdem die Blancos im Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona mit 2:3 verloren hatten und man auch in der Liga gegen den Erzrivalen das Nachsehen hatte. Für ihn übernahm Alvaro Arbeloa.
Neben den schwachen Ergebnissen geriet Alonso vor allem wegen seines Umgangs mit der Mannschaft in die Kritik. Schon Ende des vergangenen Jahres sollen Spannungen mit den Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior aufgekommen sein. Laut spanischen Medien empfanden viele Spieler Alonsos Trainingsmethoden als überfordernd: ständige Korrekturen, Informationsflut und striktes Mikromanagement führten zu wachsendem Unmut in der Kabine.
Der Job bei den Madrilenen war erst Alonsos zweites Engagement als Profi-Trainer. Zuvor betreute er von 2022 bis 2025 Bayer Leverkusen und gewann mit der Werkself in Deutschland das Double aus Bundesliga und DFB-Pokal.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool:
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton