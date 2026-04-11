Wurfgeschoss nach der Auswechslung: FC Bayerns Michael Olise weicht locker aus

Es war nicht das einzige Highlight des 24-Jährigen, der wenige Minuten zuvor sehenswert den Treffer zum 3:0 für den deutschen Rekordmeister markiert hatte. Nach einem Ballverlust von Paulis Abwehrspieler Karol Mets in der Vorwärtsbewegung nahm Olise aus rund 20 Metern Maß und traf aus zentraler Position per Linksschuss flach in die linke Ecke (54.). Anschließend jubelte er, indem er die rechte Hand an sein Ohr legte und offensichtlich mehr Lautstärke von den gegnerischen Anhängern forderte.

Mit dem Tor polierte der Rechtsaußen seine starken Werte in dieser Saison weiter auf. Mittlerweile steht Olise bei 46 direkten Torbeteiligungen in 41 Partien. Zu 17 Treffern gesellen sich noch 29 Assists.

Es ist also auch Olise zu verdanken, dass der FCB am Samstagabend am 29. Spieltag einen Torrekord in der Bundesliga aufstellte. Leon Goretzkas Treffer zum 2:0 war das 102. Tor der Roten in der laufenden Saison, der alte Bestwert der Bayern aus dem Jahr 1972 (101) ist damit ausgelöscht.