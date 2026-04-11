Der französische Nationalspieler hatte in Hamburg nach knapp einer Stunde Feierabend und ging gemächlich beim Stand von 3:0 für die Bayern unter gellenden Pfiffen der Pauli-Fans vom Rasen.
Wurfgeschoss nach der Auswechslung: FC Bayerns Michael Olise weicht locker aus
Michael Olise: Daumen hoch für den Pauli-Fan
Nachdem Luis Diaz für ihn in die Begegnung gekommen war, klatschte Olise an der Auswechselbank seine Mannschaftskameraden und die FCB-Verantwortlichen ab. Ein Pauli-Fan ging mit seiner Unmutsbekundung gegen Olise deutlich zu weit und warf einen kleinen, gelben Gegenstand nach ihm.
Olise wich durchaus gekonnt und elegant aus. Den Versuch, ihn zu treffen, quittierte er mit einem in die Höhe gereckten Daumen, den er dem Fan demonstrativ länger zeigte (59.).
- AFP
Klare Sache beim FC St. Pauli für die Bayern
Es war nicht das einzige Highlight des 24-Jährigen, der wenige Minuten zuvor sehenswert den Treffer zum 3:0 für den deutschen Rekordmeister markiert hatte. Nach einem Ballverlust von Paulis Abwehrspieler Karol Mets in der Vorwärtsbewegung nahm Olise aus rund 20 Metern Maß und traf aus zentraler Position per Linksschuss flach in die linke Ecke (54.). Anschließend jubelte er, indem er die rechte Hand an sein Ohr legte und offensichtlich mehr Lautstärke von den gegnerischen Anhängern forderte.
Mit dem Tor polierte der Rechtsaußen seine starken Werte in dieser Saison weiter auf. Mittlerweile steht Olise bei 46 direkten Torbeteiligungen in 41 Partien. Zu 17 Treffern gesellen sich noch 29 Assists.
Es ist also auch Olise zu verdanken, dass der FCB am Samstagabend am 29. Spieltag einen Torrekord in der Bundesliga aufstellte. Leon Goretzkas Treffer zum 2:0 war das 102. Tor der Roten in der laufenden Saison, der alte Bestwert der Bayern aus dem Jahr 1972 (101) ist damit ausgelöscht.
Die Vereine von Michael Olise:
- 2017 - 2021: FC Reading
- 2021 - 2024: Crystal Palace
- seit 2024: FC Bayern München
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.