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Elliot Anderson England 2026Getty

WM-Star sorgt für Rekord! Manchester City schreibt mit Mega-Transfer Geschichte

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In der Premier League gibt es offenbar einen neuen Rekordtransfer: Manchester City hat den englischen Nationalspieler Elliot Anderson verpflichtet.

City gab am Donnerstagabend eine Einigung mit Nottingham Forest über den Transfer des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers bekannt. Die Einzelheiten sollen nach Andersons Rückkehr von der Weltmeisterschaft geklärt werden, hieß es.

  • Liverpools Rekordablöse für Alexander Isak wohl wieder pulverisiert

    Medienberichten zufolge wird Anderson der teuerste Transfer der Insel. Inklusive aller Bonuszahlen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum. Sollte diese Geldsumme wirklich fließen, bricht der schwerreiche Klub aus Manchester den vom FC Liverpool im Vorjahr aufgestellten Transferrekord in England. Für den schwedischen Nationalspieler Alexander Isak zahlten die Reds am Ende des letzten Transfersommers 145 Millionen Euro an den Ligarivalen Newcastle United.

    Momentan weilt Anderson mit England in den USA. Unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler in allen vier bisherigen WM-Spielen in der Startformation. Die Three Lions hatten am Mittwoch durch ein 2:1 gegen DR Kongo das Achtelfinale erreicht.

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