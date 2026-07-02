WM-Star sorgt für Rekord! Manchester City schreibt mit Mega-Transfer Geschichte

Medienberichten zufolge wird Anderson der teuerste Transfer der Insel. Inklusive aller Bonuszahlen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum. Sollte diese Geldsumme wirklich fließen, bricht der schwerreiche Klub aus Manchester den vom FC Liverpool im Vorjahr aufgestellten Transferrekord in England. Für den schwedischen Nationalspieler Alexander Isak zahlten die Reds am Ende des letzten Transfersommers 145 Millionen Euro an den Ligarivalen Newcastle United.

Momentan weilt Anderson mit England in den USA. Unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler in allen vier bisherigen WM-Spielen in der Startformation. Die Three Lions hatten am Mittwoch durch ein 2:1 gegen DR Kongo das Achtelfinale erreicht.