Wie Sky berichtet, wollen die Domstädter in Edson Alvarez einen defensiven Mittelfeldspieler und Innenverteidiger von absolutem Top-Format holen. Der 28-Jährige stand 2023 kurz vor einem Wechsel zum BVB, schloss sich am Ende nach seinem Durchbruch bei Ajax Amsterdam aber für 38 Millionen Euro West Ham United an.
WM-Star in die Bundesliga? 1. FC Köln arbeitet offenbar an Sensations-Transfer
BVB ließ Alvarez-Transfer platzen: "Ich verstehe es bis heute nicht"
"Es war alles geklärt, das Gehalt, sie hatten mir ein Haus besorgt, sich sogar um Schulen für meine Kinder gekümmert", sagte Alvarez vor zwei Jahren im mexikanische TV-Laintüber seinen geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund, der "aus dem Nichts" dann doch nicht zustande kam: "Ich verstehe es bis heute nicht!"
Die Sport Bild berichtete, dass der damalige Trainer Edin Terzic sich gegen Alvarez ausgesprochen habe, während Sportdirektor Sebastian Kehl den Deal eigentlich schon eingetütet hatte. Der BVB verlängerte dann jedoch mit Kapitän Emre Can und verpflichtete zudem Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg für 30 Millionen Euro.
Edson Alvarez angeblich "grundsätzlich offen" für Wechsel zum 1. FC Köln
Nun könnte Alvarez mit drei Jahren Verspätung doch noch in der Bundesliga landen. Zwar gestalte sich das Vorhaben von Köln-Boss Thomas Kessler und Kaderplaner Tim Steidten, Alvarez in die Domstadt zu locken, "als schwierig". Allerdings sei Alvarez "grundsätzlich offen für einen sofortigen Wechsel" zum 1. FC Köln.
Die Hammers hatten für Alvarez bereits in der vergangenen Saison scheinbar keine Verwendung mehr. Der mexikanische Mannschaftskapitän weilte auf Leihbasis bei Fenerbahce Istanbul, fiel dort aber aufgrund einer Sprunggelenks-OP ab Februar für den Rest der Saison aus.
- Getty Images
Edson Alvarez bei der WM für Mexiko als Kapitän ohne Stammplatz
Alvarez wurde rechtzeitig zur Heim-WM mit El Tri wieder fit, musste allerdings anderen Spielern letztlich in drei der fünf Spiele den Vortritt lassen. Beim Auftaktsieg gegen Südafrika wurde er für die Schlussviertelstunde eingewechselt, anschließend machte er die letzten zwei Gruppenspiele über die volle Distanz, ehe er im Sechzehntelfinale gegen Ecuador wieder über 90 Minuten auf der Bank saß. Beim dramatischen Aus gegen England wurde er zur Pause eingewechselt.
In der mexikanischen Nationalmannschaft kam er bei der WM nahezu ausschließlich als Innenverteidiger zum Einsatz, bei Fenerbahce agierte er als defensiver Mittelfeldspieler. Bei den Hammers hat Alvarez noch Vertrag bis 2028, allerdings gilt es als nahezu ausgeschlossen, dass er mit den Londonern den Gang in die Championship antritt. West Ham war in der vergangenen Saison erstmals nach 15 Jahren wieder in die Zweitklassigkeit abgerutscht.
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