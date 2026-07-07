WM-Star in die Bundesliga? 1. FC Köln arbeitet offenbar an Sensations-Transfer

"Es war alles geklärt, das Gehalt, sie hatten mir ein Haus besorgt, sich sogar um Schulen für meine Kinder gekümmert", sagte Alvarez vor zwei Jahren im mexikanische TV-Laintüber seinen geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund, der "aus dem Nichts" dann doch nicht zustande kam: "Ich verstehe es bis heute nicht!"

Die Sport Bild berichtete, dass der damalige Trainer Edin Terzic sich gegen Alvarez ausgesprochen habe, während Sportdirektor Sebastian Kehl den Deal eigentlich schon eingetütet hatte. Der BVB verlängerte dann jedoch mit Kapitän Emre Can und verpflichtete zudem Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg für 30 Millionen Euro.