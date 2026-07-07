WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?
WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?
Johan Manzambi steht gegen Kolumbien tatsächlich nicht im Kader. Der 20-Jährige zog sich im Abschlusstraining eine Knieprellung zu und fällt verletzungsbedingt aus. Damit kann der Freiburger die Schweiz im Kampf um den Einzug ins WM-Viertelfinale nicht unterstützen.
Für Nationaltrainer Murat Yakin ist das ein herber Rückschlag. Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze bei dieser WM und bereitete zudem zwei weitere Tore vor. Dabei gehörte er zu Beginn des Turniers noch nicht zur Stammformation. Erst beim abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada (2:1) stand der Mittelfeldspieler erstmals in der Startelf und war direkt an beiden Toren beteiligt. Zuvor hatte er beim 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina nach seiner Einwechslung einen Doppelpack geschnürt.
Mit seinen starken Auftritten avancierte Manzambi zu einem der größten Shootingstars des Turniers und machte gleichzeitig weiter auf sich aufmerksam. Für den Sommer wird ihm ein hochkarätiger Wechsel nachgesagt. Vor allem aus der Premier League sollen Newcastle United und Tottenham Hotspur Interesse zeigen. Der SC Freiburg soll aufgrund des bis 2030 laufenden Vertrags ohne Ausstiegsklausel mindestens 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.
Neben Manzambi muss die Schweiz auch auf Mittelfeldspieler Michel Aebischer (Pisa) und Verteidiger Luca Jaquez (VfB Stuttgart) verzichten. „Die Spieler werden vom medizinischen Staff der Nati behandelt und betreut, mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren“, teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) mit.
Entwarnung gibt es hingegen bei Ruben Vargas und Djibril Sow vom FC Sevilla. Beide hatten das Abschlusstraining zwar vorzeitig beendet, stehen gegen Kolumbien jedoch im Kader. Zum Anpfiff nehmen sie zunächst auf der Ersatzbank Platz.
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WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Die Aufstellungen
So gehen die Schweiz und Kolumbien in das Viertelfinale:
- Startelf Schweiz: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Jashari, Xhaka, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder
- Startelf Kolumbien: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Puerta, Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz
WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung live im Free TV und Livestream
Das WM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien wird sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV live übertragen. Der Streamingdienst der Telekom zeigt sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft und bietet selbstverständlich auch für das abschließende Achtelfinale eine umfangreiche Live-Berichterstattung.
Wer die Partie kostenlos verfolgen möchte, kann auf die ARD zurückgreifen. Neben der TV-Übertragung steht der Livestream auch auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.Schweiz vs. Kolumbien live im Free-TV und Livestream: Die Übertragung in der Übersicht
Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation ARD Esther Sedlaczek Moderation MagentaTV Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experte ARD Bastian Schweinsteiger Experten MagentaTV Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator ARD Tom Bartels Kommentator MagentaTV Christian Straßburger
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WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Bilanz von Johan Manzambi für die Nati
Länderspieldebüt 7. Juni 2025 (4:2 gegen Mexiko in einem Freundschaftsspiel) Länderspiele 16 Tore 6 Assists 3 Erstes Länderspieltor 18. Juni 2026 (4:1 gegen Bosnien-Herzegowina bei der WM) Große Turniere WM 2026 (bisher 4 Einsätze, 3 Tore, 2 Assists)
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