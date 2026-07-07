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WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

Weltmeisterschaft
Schweiz - Kolumbien
Schweiz
Kolumbien
SC Freiburg
Bundesliga
J. Manzambi

Johan Manzambi zählt bei dieser WM zu den größten Überraschungen. Der Mittelfeldspieler des SC Freiburg steht im Achtelfinale der Schweiz gegen Kolumbien allerdings nicht auf dem Platz. Warum fehlt der Shootingstar in der Startelf?

Im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien am Dienstag (7. Juli, 22 Uhr) steht Johan Manzambi vom SC Freiburg überraschend nicht in der Startelf der Schweizer Nationalmannschaft.

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Ist der offensive Mittelfeldspieler gesperrt? Liegt eine Verletzung vor? Oder muss er schlichtweg die Bank drücken? Hier bekommt Ihr die Antwort.

  • WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

    Johan Manzambi steht gegen Kolumbien tatsächlich nicht im Kader. Der 20-Jährige zog sich im Abschlusstraining eine Knieprellung zu und fällt verletzungsbedingt aus. Damit kann der Freiburger die Schweiz im Kampf um den Einzug ins WM-Viertelfinale nicht unterstützen.

    Für Nationaltrainer Murat Yakin ist das ein herber Rückschlag. Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze bei dieser WM und bereitete zudem zwei weitere Tore vor. Dabei gehörte er zu Beginn des Turniers noch nicht zur Stammformation. Erst beim abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada (2:1) stand der Mittelfeldspieler erstmals in der Startelf und war direkt an beiden Toren beteiligt. Zuvor hatte er beim 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina nach seiner Einwechslung einen Doppelpack geschnürt.

    Mit seinen starken Auftritten avancierte Manzambi zu einem der größten Shootingstars des Turniers und machte gleichzeitig weiter auf sich aufmerksam. Für den Sommer wird ihm ein hochkarätiger Wechsel nachgesagt. Vor allem aus der Premier League sollen Newcastle United und Tottenham Hotspur Interesse zeigen. Der SC Freiburg soll aufgrund des bis 2030 laufenden Vertrags ohne Ausstiegsklausel mindestens 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.

    Neben Manzambi muss die Schweiz auch auf Mittelfeldspieler Michel Aebischer (Pisa) und Verteidiger Luca Jaquez (VfB Stuttgart) verzichten. „Die Spieler werden vom medizinischen Staff der Nati behandelt und betreut, mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren“, teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) mit.

    Entwarnung gibt es hingegen bei Ruben Vargas und Djibril Sow vom FC Sevilla. Beide hatten das Abschlusstraining zwar vorzeitig beendet, stehen gegen Kolumbien jedoch im Kader. Zum Anpfiff nehmen sie zunächst auf der Ersatzbank Platz.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Die Aufstellungen

    So gehen die Schweiz und Kolumbien in das Viertelfinale:

    • Startelf Schweiz: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Jashari, Xhaka, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder
    • Startelf Kolumbien: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Puerta, Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz

  • WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung live im Free TV und Livestream

    Das WM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien wird sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV live übertragen. Der Streamingdienst der Telekom zeigt sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft und bietet selbstverständlich auch für das abschließende Achtelfinale eine umfangreiche Live-Berichterstattung.

    Wer die Partie kostenlos verfolgen möchte, kann auf die ARD zurückgreifen. Neben der TV-Übertragung steht der Livestream auch auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

    Schweiz vs. Kolumbien live im Free-TV und Livestream: Die Übertragung in der Übersicht
    Übertragungsbeginn21 Uhr
    Anstoß22 Uhr
    Moderation ARDEsther Sedlaczek
    Moderation MagentaTVJohannes B. Kerner, Laura Wontorra
    Experte ARDBastian Schweinsteiger
    Experten MagentaTVJürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme
    Kommentator ARDTom Bartels
    Kommentator MagentaTVChristian Straßburger

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    Länderspieldebüt7. Juni 2025 (4:2 gegen Mexiko in einem Freundschaftsspiel)
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    Erstes Länderspieltor18. Juni 2026 (4:1 gegen Bosnien-Herzegowina bei der WM)
    Große TurniereWM 2026 (bisher 4 Einsätze, 3 Tore, 2 Assists)