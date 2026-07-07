WM 2026: Warum steht Johan Manzambi bei Schweiz gegen Kolumbien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

Johan Manzambi steht gegen Kolumbien tatsächlich nicht im Kader. Der 20-Jährige zog sich im Abschlusstraining eine Knieprellung zu und fällt verletzungsbedingt aus. Damit kann der Freiburger die Schweiz im Kampf um den Einzug ins WM-Viertelfinale nicht unterstützen.

Für Nationaltrainer Murat Yakin ist das ein herber Rückschlag. Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze bei dieser WM und bereitete zudem zwei weitere Tore vor. Dabei gehörte er zu Beginn des Turniers noch nicht zur Stammformation. Erst beim abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada (2:1) stand der Mittelfeldspieler erstmals in der Startelf und war direkt an beiden Toren beteiligt. Zuvor hatte er beim 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina nach seiner Einwechslung einen Doppelpack geschnürt.

Mit seinen starken Auftritten avancierte Manzambi zu einem der größten Shootingstars des Turniers und machte gleichzeitig weiter auf sich aufmerksam. Für den Sommer wird ihm ein hochkarätiger Wechsel nachgesagt. Vor allem aus der Premier League sollen Newcastle United und Tottenham Hotspur Interesse zeigen. Der SC Freiburg soll aufgrund des bis 2030 laufenden Vertrags ohne Ausstiegsklausel mindestens 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.

Neben Manzambi muss die Schweiz auch auf Mittelfeldspieler Michel Aebischer (Pisa) und Verteidiger Luca Jaquez (VfB Stuttgart) verzichten. „Die Spieler werden vom medizinischen Staff der Nati behandelt und betreut, mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren“, teilte der Schweizerische Fußballverband (SFV) mit.

Entwarnung gibt es hingegen bei Ruben Vargas und Djibril Sow vom FC Sevilla. Beide hatten das Abschlusstraining zwar vorzeitig beendet, stehen gegen Kolumbien jedoch im Kader. Zum Anpfiff nehmen sie zunächst auf der Ersatzbank Platz.