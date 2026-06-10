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WM 2026: Warum ARD und ZDF in Trinkpausen Werbung zeigen dürfen und was ein Spot kostet

Weltmeisterschaft

Die ARD und das ZDF zeigen bei der WM während Trinkpausen Werbung. Warum sie das dürfen und wie viel ein Werbeclip kostet, erfahrt Ihr hier.

Jede WM bringt Neuerungen mit sich. Bei dem Großereignis in den USA, Kanada und Mexiko sind es die neu eingeführten Trinkpausen, die bei jedem Spiel - unabhängig von Wetter und Temperaturen - in der 22. und 67. Minute stattfinden werden. Diese sollen jeweils drei Minuten dauern. In dieser Zeit dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die 60 der insgesamt 104 WM-Spiele übertragen, Werbung zeigen.

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Wie viel ein Werbeclip kostet, erfahrt ihr im Folgenden.

  • WM 2026: Warum ARD und ZDF in Trinkpausen Werbung zeigen dürfen und was ein Spot kostet

    Voraussetzung für die Werbeclips ist, dass sie frühestens 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Trinkpause beginnen und spätestens 30 Sekunden vor dem Wiederanpfiff enden. Das ZDF schreibt dazu: "Exklusivblock im Vollbild von ca. 90 Sekunden Länge. Platzierungen in den Trinkpausen bei nicht-deutschen Spielen sind schon ab 1.200 Euro pro Sekunde umsetzbar."

    Je nach Anstoßzeit variieren die Preise deutlich. Bei einer frühen Partie ab 6 Uhr morgens liegen die Pausen etwa um 6.20 und 7.28 Uhr. Ein Abendspiel mit Portugal am 17. Juni um 19 Uhr kostet ab 19.20 Uhr rund 3.650 Euro pro Sekunde. Bei einem möglichen Deutschland-Spiel im Sechzehntelfinale steigen die Preise auf bis zu 17.825 Euro pro Sekunde - ein 20-Sekunden-Spot würde dann etwa 356.500 Euro kosten.

    Ein Werbespot muss mindestens 15 Sekunden lang sein. Für die Platzierung in den Spielunterbrechungen gelten die höchsten Preise - sogar mehr als für den sogenannten "Golden Spot" direkt vor dem Anpfiff, der im Abendspiel bei 3.175 Euro pro Sekunde liegt.

    Die ARD bot zudem ein "Cooling Break Paket" mit sechs Spots a 30 Sekunden an, das bereits verkauft wurde. Der Preis lag bei rund 600.000 Euro, entsprechend etwa 3.000 bis 3.400 Euro pro Sekunde. Insgesamt darf ein solcher Werbeblock maximal 80 Sekunden umfassen. Nach 20 Uhr darf keine Werbung mehr gezeigt werden.

    • Werbung
  • FIFA World Cup Trophy (C)Getty Images

    WM 2026: Warum ARD und ZDF in Trinkpausen Werbung zeigen dürfen und was ein Spot kostet - Wichtigste Infos

    • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026
    • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
    • Titelverteidiger: Argentinien
    • Teilnehmende Mannschaften: 48
    • Eröffnungsspiel: 11. Juni 2026
    • Finale: 19. Juli 2026
    • Austragungsorte: 16
    • Übertragung: MagentaTV, ARD, ZDF

  • WM 2026: Warum ARD und ZDF in Trinkpausen Werbung zeigen dürfen und was ein Spot kostet - Die Gruppen im Überblick

    Gruppe AMexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechien
    Gruppe BKanadaSchweizBosnien-HerzegowinaKatar
    Gruppe CBrasilienMarokkoSchottlandHaiti
    Gruppe DUSATürkeiParaguayAustralien
    Gruppe EDeutschlandEcuadorElfenbeinküsteCuracao
    Gruppe FNiederlandeJapanSchwedenTunesien
    Gruppe GBelgienÄgyptenIranNeuseeland
    Gruppe HSpanienUruguaySaudi-ArabienKap Verde
    Gruppe IFrankreichSenegalNorwegenIrak
    Gruppe JArgentinienÖsterreichAlgerienJordanien
    Gruppe KPortugalKolumbienUsbekistanDR Kongo
    Gruppe LEnglandKroatienGhanaPanama