WM 2026: Warum ARD und ZDF in Trinkpausen Werbung zeigen dürfen und was ein Spot kostet

Voraussetzung für die Werbeclips ist, dass sie frühestens 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Trinkpause beginnen und spätestens 30 Sekunden vor dem Wiederanpfiff enden. Das ZDF schreibt dazu: "Exklusivblock im Vollbild von ca. 90 Sekunden Länge. Platzierungen in den Trinkpausen bei nicht-deutschen Spielen sind schon ab 1.200 Euro pro Sekunde umsetzbar."

Je nach Anstoßzeit variieren die Preise deutlich. Bei einer frühen Partie ab 6 Uhr morgens liegen die Pausen etwa um 6.20 und 7.28 Uhr. Ein Abendspiel mit Portugal am 17. Juni um 19 Uhr kostet ab 19.20 Uhr rund 3.650 Euro pro Sekunde. Bei einem möglichen Deutschland-Spiel im Sechzehntelfinale steigen die Preise auf bis zu 17.825 Euro pro Sekunde - ein 20-Sekunden-Spot würde dann etwa 356.500 Euro kosten.

Ein Werbespot muss mindestens 15 Sekunden lang sein. Für die Platzierung in den Spielunterbrechungen gelten die höchsten Preise - sogar mehr als für den sogenannten "Golden Spot" direkt vor dem Anpfiff, der im Abendspiel bei 3.175 Euro pro Sekunde liegt.

Die ARD bot zudem ein "Cooling Break Paket" mit sechs Spots a 30 Sekunden an, das bereits verkauft wurde. Der Preis lag bei rund 600.000 Euro, entsprechend etwa 3.000 bis 3.400 Euro pro Sekunde. Insgesamt darf ein solcher Werbeblock maximal 80 Sekunden umfassen. Nach 20 Uhr darf keine Werbung mehr gezeigt werden.