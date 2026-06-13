Wird er bei der WM noch teurer? BVB will sich offenbar einen algerischen Nationalspieler schnappen

Wie die Bild berichtet, ist Anis Hadj Moussa für den Fall eines Adeyemi-Abgangs der Top-Kandidat bei den Verantwortlichen des BVB um Sportchef Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book. Der 24-jährige Rechtsaußen hat eine starke Saison für Feyenoord Rotterdam hinter sich, ist dribbelstark, pfeilschnell und torgefährlich. Wettbewerbsübergreifend gelangen Hadj Moussa 2025/26 in 40 Einsätzen 14 Tore und sieben Assists.

Feyenoords Ablöseforderungen könnten laut Bild allerdings zum Problem für den BVB werden. Der niederländische Spitzenklub, bei dem Hadj Moussa noch bis 2030 unter Vertrag steht, will demnach deutlich mehr als 30 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler haben. Hinzu kommt, dass Hadj Moussa seinen Wert bei der WM noch weiter steigern und sich für weitere hochkarätige Vereine interessant machen könnte.