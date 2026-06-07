Der erste große Sommertransfer des FC Bayern ist womöglich nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Wie Transferjournalist Fabrizio Romano berichtet, steht der deutsche Rekordmeister kurz vor einer Verpflichtung des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari. Demnach sind zwischen den Münchnern und der PSV Eindhoven nur noch letzte Feinheiten zu klären.
Wird das der erste große Sommertransfer? Transfercoup des FC Bayern München bahnt sich angeblich an
Den Medizincheck werde der polyvalente Offensivspieler in der kommenden Woche in den USA absolvieren. Dort trifft Saibari mit Marokko in der Gruppenphase in der Nacht von Samstag auf Sonntag im New Yorker MetLife Stadium im ersten Gruppenspiel auf Brasilien. Die weiteren Gruppengegner sind Schottland und Haiti.
Zwischen der PSV und den Bayern gebe es nur noch eine kleine Lücke in den Vorstellungen bezüglich der Transfermodalitäten, während sich die Münchner bereits seit Tagen mit Saibari über sämtliche Vertragsdetails einig seien.
Die Ablösesumme für den 25-Jährigen soll sich zwischen 50 und 60 Millionen Euro bewegen, Saibari soll in München einen Vertrag bis 2031 erhalten. Wie Eindhovens Dagblad berichtet, stehe am Montag noch einmal ein Gespräch zwischen beiden Klubs an, schon kurz danach könnte womöglich Vollzug gemeldet werden.
Saibari könnte dann zum Rekordverkauf des amtierenden niederländischen Meisters werden. Der kostspieligste Verkauf der Vereinshistorie geht auf die Saison 2019/20 zurück, als Hirving Lozano für 50 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt war.
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Kompany und Saibari: Besonderes Verhältnis
Besonders Vincent Kompany soll bei den Bayern intern die Werbetrommel für einen Verpflichtung des Offensivspielers gerührt haben. So soll ein Gespräch zwischen dem Belgier und Saibari am Ende den Ausschlag dafür gegeben haben, dass sich der PSV-Star dem FC Bayern anschließen will.
Bereits beim direkten Aufeinandertreffen der Münchner mit dem Klub aus der Eredivisie in der Ligaphase der Champions League Ende Januar sorgte eine innige Umarmung und ein Gespräch zwischen Kompany und Saibari für Gesprächsstoff. Die Münchner hatten das Duell zuvor mit 2:1 für sich entschieden und Saibari hatte mit einem Traumtor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.
Ging es bei dem Gespräch zwischen ihm und Kompany etwa schon um ein mögliches Interesse der Bayern? "Nein, nein", erklärte Saibari damals bei Ziggo Sport: "Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", beschwichtigte der 25-Jährige. Auch Kompany nahm Stellung zu dieser damals verbreiteten Annahme: "Er ist ohne Zweifel auf einem guten Weg. Er hat Power und kann Chancen kreieren. Zudem hat er Torgefahr. Heute hat er auch viel für seine Mannschaft verteidigt."
Kompany und Saibari pflegen aufgrund von dessen Wurzeln eine besondere Beziehung. Der Sohn marokkanischer Eltern wurde zwar im spanischen Terrassa geboren, wurde jedoch teilweise in Belgien großgezogen und unter anderem bei Kompanys Jugendklub RSC Anderlecht ausgebildet. "Saibari ist Marokkaner, aber auch Belgier. Bei der PSV gibt es immer Jungs, die bei uns (in Belgien; Anm. der Red.) ausgebildet wurden und ihre Sache gut machen", sagte der FCB-Trainer.
Saibari glänzt mit großer Flexibilität
Durch Saibaris Verpflichtung schlagen die Münchner gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Aufgrund seiner Flexibilität könnte er sowohl den gewünschten Backup für Linksaußen Luis Diaz als auch Stürmer Harry Kane darstellen.
Eine Baustelle, die ursprünglich mit Anthony Gordon geschlossen werden sollte. Dieser wechselt jedoch von Newcastle United zum FC Barcelona. Zudem absolvierte der marokkanische Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Partien auf der Zehnerposition. Dort im Mittelfeldzentrum soll er vorwiegend auch eingesetzt werden.
Insgesamt steuerte Saibari in der Vorsaison 19 Tore und neun Assists in 37 Pflichtspielen für die PSV bei, 26 davon bestritt er in zentraler Position hinter dem Sturmzentrum. Bei Marokkos Testspiel gegen Madagaskar erzielte er jüngst obendrein einen Doppelpack für den WM-Teilnehmer.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.