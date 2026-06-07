Wird das der erste große Sommertransfer? Transfercoup des FC Bayern München bahnt sich angeblich an

Den Medizincheck werde der polyvalente Offensivspieler in der kommenden Woche in den USA absolvieren. Dort trifft Saibari mit Marokko in der Gruppenphase in der Nacht von Samstag auf Sonntag im New Yorker MetLife Stadium im ersten Gruppenspiel auf Brasilien. Die weiteren Gruppengegner sind Schottland und Haiti.

Zwischen der PSV und den Bayern gebe es nur noch eine kleine Lücke in den Vorstellungen bezüglich der Transfermodalitäten, während sich die Münchner bereits seit Tagen mit Saibari über sämtliche Vertragsdetails einig seien.

Die Ablösesumme für den 25-Jährigen soll sich zwischen 50 und 60 Millionen Euro bewegen, Saibari soll in München einen Vertrag bis 2031 erhalten. Wie Eindhovens Dagblad berichtet, stehe am Montag noch einmal ein Gespräch zwischen beiden Klubs an, schon kurz danach könnte womöglich Vollzug gemeldet werden.

Saibari könnte dann zum Rekordverkauf des amtierenden niederländischen Meisters werden. Der kostspieligste Verkauf der Vereinshistorie geht auf die Saison 2019/20 zurück, als Hirving Lozano für 50 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt war.