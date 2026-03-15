Torhüter Alisson hat seinen ursprünglich bis zum Saisonende laufenden Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Das bestätigte sein Berater Ze Maria Ness. Eine offizielle Mitteilung der Reds gibt es noch nicht.
"Wir haben gerade den Vertrag verlängert": Top-Star bleibt beim FC Liverpool
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Liverpool zieht angeblich Option für ein weiteres Jahr mit Alisson
“Wir haben gerade den Vertrag mit Liverpool verlängert. Ich habe aber eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit abgegeben, deshalb kann ich die Frage nach der Vertragsdauer nicht beantworten", sagte Ze Maria Ness bei WinWinSports.
Englischen Medienberichten zufolge besaß Liverpool die Option, die Zusammenarbeit per Option um ein weiteres Jahr zu verlängern - und hat das nun getan.
- AFP
Alisson liefert sich Duell mit Mamardashvili
Alisson ist mit seinen 33 Jahren weiter die Nummer eins bei den Reds, obwohl er mit Giorgi Mamardashvili einen starken Keeper als Konkurrenten an der Anfield Road hat. Zuletzt musste Alisson jedoch aufgrund einer Muskelverletzung passen, sodass der Georgier unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen Galatasaray in der vergangenen Woche zwischen den Pfosten stand. Insgesamt verpasste Alisson in der laufenden Saison zehn Partien.
"Das ist nicht einfach, weil es nun mal nur ein Tor gibt", sagte Mamardashvili beim 'Reds Roundtable' zu seiner Situation. "Meine Zeit wird kommen. Vielleicht nicht in dieser Saison, aber irgendwann", zeigte er sich optimistisch, dass er Alisson in naher Zukunft ablösen kann.
Alisson wechselte 2018 für 72,5 Millionen Euro von der Roma aus Italiens Serie A zu Liverpool. Mit den Engländern gewann er unter anderem zweimal den Titel in der Premier League sowie unter Ex-Coach Jürgen Klopp auch 2019 die Champions League.
Für Brasilien debütierte er 2015 in der Nationalmannschaft und kommt inzwischen auf 76 Einsätze für die Selecao.
Die Saison von Alisson beim FC Liverpool:
- Spiele: 32
- Gegentore: 35
- Zu-Null-Spiele: 12