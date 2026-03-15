"Wir haben gerade den Vertrag verlängert": Top-Star bleibt beim FC Liverpool

Alisson ist mit seinen 33 Jahren weiter die Nummer eins bei den Reds, obwohl er mit Giorgi Mamardashvili einen starken Keeper als Konkurrenten an der Anfield Road hat. Zuletzt musste Alisson jedoch aufgrund einer Muskelverletzung passen, sodass der Georgier unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen Galatasaray in der vergangenen Woche zwischen den Pfosten stand. Insgesamt verpasste Alisson in der laufenden Saison zehn Partien.

"Das ist nicht einfach, weil es nun mal nur ein Tor gibt", sagte Mamardashvili beim 'Reds Roundtable' zu seiner Situation. "Meine Zeit wird kommen. Vielleicht nicht in dieser Saison, aber irgendwann", zeigte er sich optimistisch, dass er Alisson in naher Zukunft ablösen kann.